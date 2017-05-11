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Ядерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном ринге

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ядерное начало. Михаил Алоян с победы дебютировал на профессиональном ринге
Источник: AIBA

Известный российский боксер-любитель Михаил Алоян с победы начал свою профессиональную карьеру, победив в 10-раундовом поединке никарагуанца Ядера Кардосу.

В любительской карьере Алоян сумел выиграть все кроме олимпийского золота. Он дважды был чемпионом мира и один раз выиграл первенство Европы. На последних Олимпийских играх он дошел до финала, который проиграл представителю Узбекистана Шахобидину Зоирову.

Может Алоян был лишен серебряной награды, потому что сдал положительный допинг-тест на туаминогептан. По версии его тренер Эдуарда Кравцова, Алоян до Олимпиады использовал средство от насморка «Ринофлуимуцил», который разрешён вне соревнований. В ходе рассмотрения дела CAS выяснилось, что врач сборной Сергей Клягин не оформлял документы на терапевтическое исключение, хотя в личном разговоре с боксером заверил, что все оформлено должным образом.

После Олимпиады он принял решение перейти в профессиональный бокс. Тем более, что главой Российской федерации бокса стал Умар Кремлев, которому принадлежит промоутерская компания «Патриот».

Пусть к первому поединку был долгим. Сначала он должен был боксировать 29 апреля с доминиканцем Норберто Хименесом. Затем его соперником стал 43-летний кениец Ник Отьено, а бой был перенесен на 11 мая. И наконец, соперник сменился последний раз. Им стал Ядер Кардоса.

Бой запланировали как 10-раундовый, поэтому в рамках подготовки Алоян провел несколько поединков в AIBA Pro. Там он боксировал и по шесть, и по восемь раундов, и даже получил опыт двенадцатираундового боя.

Это принесло ощутимую пользу в поединке против Кардосы. Алоян забирал раунд за раундом и не давал усомниться в своей отличной физической готовности. Никарагуанец – бывалый человек в ринге. Он одержал 22 победы, потерпел 12 поражений и один бой завершил вничью. Последний раз он боксировал в марте против небитого британца Джейми Конлана – старшего брата Майкла Конлана, чемпиона мира на любительском ринге. Поединок против Конлана-старшего прошел в Великобритании и завершился победой местного боксера раздельным судейским решением.

Зная, как в Англии любят и умеют «грабить» всех приезжих боксеров, язык не поворачивался назвать Кардосу обычным «мешком». Да, боксер не самый сильный. Но этот «мешок» способен дать хорошей сдачи и для дебютного боя такой соперник – большущий риск.

На деле Алоян выиграл у Кардосы все десять раундов. Даже когда у никарагуанца что-то получалось, Михаил в стиле Эрика Моралеса моментально реваншировался и забирал раунд себе. По итогам боя двое судей поставили счет 100-90 в пользу россиянина. Самый известный российский судья Александр Калинкин был крайне строг с Алояном и один раунд отдал сопернику.

Что можно сказать в будущем Алояна? Его планируют вывести на титульный поединок по версии WBA. Сейчас чемпионским поясом владеет британец Халид Яфай, у которого 21 победа в 21 поединке. Прямо скажем, непростая задача. Но учитывая, что другими чемпионами являются японец Найоя Иноуэ и Срисакет Сор Рунгвисаи, который должен дать реванш Роману Гонсалесу, задача россиянина уже не выглядит невыполнимой. Хотя есть еще и филиппинец Джервин Анкахас, владеющий титулом IBF. Видимо, разгадка состоит в том, что на этот пояс нацелился Хуан Франсиско Эстрада, с который опасно встречаться даже действующим чемпионам мира.

Очевидно, что Алояна не будут выставлять на титульный бой уже в следующем поединке. Каждый из упомянутых чемпионов уже знает имя своего следующего соперника, и даты для боев уже зарезервированы. Да и самому Алояну, несмотря на очень успешный дебют рано устраивать столь серьезные проверки.

Сами чемпионы мира в этом весе не горят желанием организовать объединительные бои, поэтому время освоиться и выбрать нужный момент есть. И время это наступит не раньше следующего года.

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