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Буффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионов

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Буффон и Роналду, они, если честно... О финале Лиги чемпионов
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о противостоянии двух легенд, которое ждет нас 3 июня в Кардиффе, в финале Лиги чемпионов.

ВОДА И КАМЕНЬ

«Реал» и «Ювентус» в футболе как Монтекки и Капулетти в романе «Ромео и Джульетта» - два разных лагеря. «Королевский клуб» делает ставку на атаку. В этой Лиге чемпионов «сливочные» забили 32 мяча - лучшим показателем не может похвастаться никто. Нет «Реалу» равных и по количеству ударов в среднем за матч - 20. В свою очередь, «Старая синьора» пляшет от печки - обороны. Статистика впечатляет: «бьянконери» пропустили лишь три мяча! Поэтому финал в Кардиффе станет битвой двух противоположностей.

Схожи команды в одном - у каждой есть яркий представитель, олицетворяющий стиль. У «Реала» это нападающий Криштиану Роналду. Португалец всего на один мяч отстает от Лионеля Месси в споре бомбардиров (у Роналду 10 голов), а по количеству ударов безусловный лидер - 5,6 в среднем за матч. Лицо «Ювентуса» - вратарь Джанлуиджи Буффон. В среднем за игру он пропускает 0,27 мяча. В его активе уже восемь матчей на ноль - лучший показатель в турнире.

Буффон и Роналду не только стабильны на высочайшем уровне, но и, что важно, выручают свои коллективы в тяжелые моменты.

Джанлуиджи совершил четыре спасения в первой игре с «Монако», чем, по сути, убил интригу противостояния. На групповом этапе вратарь сыграл главную роль в игре «Ювентуса» с «Лионом» (1:0) - Джиджи отразил пенальти при счете 0:0. Шел третий тур. Проиграй туринцы - и не факт, что заняли бы первое место. Все могло пойти по-другому.

Криштиану уничтожил в полуфинале «Атлетико». И дело не только в его сиянии в первом матче (3:0), когда он сделал хет-трик. Именно благодаря Роналду «Реал» остудил пыл «Атлетико» в конце первого тайма ответной игры. Гол Иско запомнился всем действиями Бензема у лицевой линии - француз оставил в дураках трех соперников. Но этого не было бы, если бы Роналду не ввел аут! Португалец решил удивить соперника, не дожидаясь Марсело - игрока, которому исполнять ауты полагается по статусу. Так «Реал» сделал счет 1:2. Чтобы пройти дальше, «Атлетико» требовалось забивать еще как минимум три. Игра была сделана.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Уж кто-то, а эти футболисты заслужили выиграть Лигу чемпионов. Но трофей возьмет только один. У обоих есть шанс войти в историю.

Казалось бы, что такого может сделать Роналду? Лигу чемпионов он выигрывал, ее лучшим бомбардиром становился. Но нет, интрига есть. Никто еще в этой Лиге чемпионов не забивал Джанлуиджи Буффону «комбинационных» мячей. «Лион», «Севилья», «Монако» - все забили после стандартных положений. Все голы Буффон пропустил, когда в его штрафной площади яблоку было негде упасть. Там, где требовалось демонстрировать умение читать игру, Буффон был на высоте. Не забил ему даже Месси. Кому, как не Роналду, попытаться подпортить вратарю статистику?

Буффон не забыл последнее сражение с Роналду. «Реал» и «Ювентус» встретились в полуфинале Лиги чемпионов 2014/15. Итальянцы тогда взяли верх - 2:1 и 1:1. Но в обоих матчах Роналду смог забить!

На данный момент Роналду - лучший футболист мира. Именно он по итогам прошлого года получил «Золотой мяч». Нынче на этот приз претендует Джанлуиджи Буффон. Он никогда его не выигрывал. Поэтому встреча Роналду и Буффона в финале - это битва чемпиона и претендента. То, что «Золотой мяч достанется другому игроку, почти исключено. Как в старые добрые времена приз будут вручать журналисты - капитанов национальный сборных и тренеров опрашивать не станут. А пресса на командные трофеи всегда внимание обращает. Тем более, что в этом году нет соревнования престижнее, чем Лига чемпионов.

Помните ли вы, когда в последний раз два столь явных претендента на «Золотой мяч» сходились в борьбе за важный трофей? Подобной интриги Лиге чемпионов недоставало. Жаль, что «Золотой мяч» нельзя выставить перед игрой рядом с Кубком чемпионов. Его тоже можно было бы вручить после финала в Кардиффе.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

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