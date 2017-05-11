Борис Михайлов: Полчаса играли в белых перчатках

Бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча против датчан.

- Почему 35 минут наши не могли распечатать ворота?

- Потому вышли без должного настроя. Полчаса играли в белых перчатках. Возили шайбу вдоль бортов и по углам. Все вокруг да около. Никто не вылезал на пятачок. Великий Тарасов нас учил: «Нападающий должен идти на ворота, а не вкругаля». В первом периоде соперник ни в чем нам не уступал, хотя по сумме мастерства на полголовы ниже.

Хорошо, что защитник Киселевич подключился к атаке и открыл счет. Стало легче. И тут же мы забили вдогонку еще два гола.

- В чем причина такой «расслабухи»? Может, два дня перерыва сыграли с нашей сборной злую шутку? Выбили из игрового ритма?

- Дело в настрое. Прочитал в «Советском спорте» репортаж с тренировки сборной. Главный тренер Знарок подгонял команду, требовал показать максимальную скорость. Видно, не достучался. Нет, действуя вполноги, никого на чемпионате мира не обыграешь.

- В прошлом интервью вы предположили, что ворота в матче с датчанами доверят Сорокину. Но вышел Василевский и засушил сухарь.

- Тренеры правильно поступили, выпустив основного вратаря. Увидев в воротах Сорокина, команда еще сильнее бы расслабилась. Работы у Василевского в первой половине матча оказалось не меньше, чем у датского голкипера.

- Который очень напомнил знаменитого Владимира Мышкина. Такой же маленький, пухленький. Только брюнет, а не блондин…

- Мышкина говорите? Это наши нападающие сделали из него Мышкина. В третьем периоде шайба отказывалась заходить в датские ворота. Так что результат хороший, а игра вызывает вопросы.

- Однако стоит похвалить сборную за дисциплинированность. Всего одно удаление в матче и десять за первые четыре игры чемпионата…

- Одно удаление. Правильно Гаврикова выгнали - на своей синей линии, когда атака унеслась к датским воротам, толкнул клюшкой соперника в спину. Зачем? Хотел размочить Василевского? Или отрепетировать игру в меньшинстве? В первом периоде наши защитники открыли перед датчанами дорогу к ворота, позволяли выкатываться на пятачок.

- Тяжело было играть в 11 нападающих? В неполные четыре тройки?

- Не думаю. Проверили разные сочетания, варианты. В третьем периоде долго не выходили Ткачев и Барабанов. Видимо, тренеры опасались пропустить, старались сохранить сухой счет.

- Теперь известно, что на подмогу в Кельн спешат из-за океана Кузнецов и Орлов. А Овечкин не приедет из-за травм.

- Вы сказали «на подмогу»? Сколько раз я повторял: в сборную едут не помогать, а играть. А помогают нищим и обездоленным. Овечкин поступил честно. Отказался, раз не чувствует, что может сыграть на полную катушку. Он ведь всегда принимал приглашения в сборную. Кузнецов? Пятый центральный нападающий, который в Челябинске играл на фланге. Он молод, силы остались. Орлов вырос в мастеровитого защитника, играет в «Вашингтоне» в первой паре. Думаю, в сборной его буду выпускать в большинстве.

- Остается еще одна вакансия полевого игрока. Кого заявят? Ничушкина или Любимова, тренирующихся с командой?

- Я уже высказывал мнение и его не поменял. Заявил бы Капризова. Это будущее российского хоккея. А, может, и настоящее. Нужно думать о следующем сезоне, олимпийском. Помнить, какая задача стоит перед сборной на Играх в Пхенчхане. И наигрывать тех, кто будет ее решать.