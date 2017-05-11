Олег Знарок: Я хотел взять Сашку Овечкина на чемпионат мира даже с травмой!

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Дания (3:0) побеседовал с главным тренером Олегом Знарком.

- Олег Валерьевич, почему игра с Данией сложилась таким образом? Вспышка на 70 секунд, три забитых гола, а в остальном – монотонный хоккей?

- Так ведь и в КХЛ бывает после заметного перерыва. Мы немного расслабились.

– Много говорили о том, что Гусева с Панариным стоит поменять в тройках местами. И вот вы это сделали. Довольны?

- Да – все ребята, которых я поменял, забили голы.

- Так и оставите?

- Не факт.

- У Никиты Гусева без питерской тройки не шла игра?

- Я смотрел хоккей, вертел в уме тройки, пробовал что-то поменять, чтобы пришел результат.

- Сергея Плотникова вы поставили к армейцам Москвы. Это тоже сработало здорово, - заметил один корреспондент.

- У нас нет армейцев, нет СКА и «Динамо», - отрубил Знарок. – Есть сборная России. И когда будете в следующий раз задавать вопрос, говорю вам напрямую.

- Хорошо, Плотников встал к Андронову и Телегину.

- И они забили гол.

- В чем проблема Владимира Ткачева? У него не очень идет игра.

- Он ведь впервые на чемпионате мира. Думаю, из-за этого. Все к нему придет.

- Вы выступали в 11 форвардов, и в двух звеньях играл Артемий Панарин. А вот у Кучерова не пошло?

- Все пошло в принципе. Там просто были моменты, которые надо забивать. Вот и все. Скажу, что Панарин с Кучеровым играли одинаково. Сначала – пополам, а в третьем периоде я их менял через раз.

- Как прошли переговоры с игроками «Вашингтона»? Зацепила фраза Александра Овечкина: «Не хочу подвести команду».

- Вы знаете, что Сашка приезжает в сборную всегда самым первым. Он всегда играет за Россию. В данном случае он играл в плей-офф Кубка Стэнли с травмой, на уколах. У него повреждены колено и задняя поверхность бедра.

А у нас только 25 человек в заявке, и не дай бог что… Конечно, Овечкин не хотел подвести команду. Я благодарен за то, что он сразу все сказал.

- Если бы не травма, вы бы позвали Александра?

- Я его и так звал. Даже с травмой. Но человек чувствует, сможет ли он помочь в этой ситуации или нет. Спасибо Саше за прямоту.

- Вы пригласили Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Кто станет третьим в заявке?

- Еще не определился.

- Когда приедут игроки «Вашингтона»?

- 13 мая.

- Вы видите Кузнецова только как центрфорварда?

- Есть варианты, что он сыграет с краю.

- А с кем в паре видите Орлова?

- Преждевременный вопрос. Давайте дождемся, когда ребята приедут сюда, на немецкую землю. Тогда и решим. Кузнецов и Орлов с восторгом восприняли приглашение в сборную. Хотя сказали: «Мы сожалеем, что Сашка не сможет нам помочь». Мы все знаем Овечкина как патриота российского хоккея.

- Сергей Мозякин будет готов сыграть со словаками?

- Думаю, что нет.

- А когда он вернется?

- Мы сегодня ему дали тесты на силу и скорость на велосипеде. Но после шестого отрезка у него резко уменьшилось давление. Он себя плохо почувствовал…