Политике – нет, женщинам – да. Итоги второго дня 67-го конгресса ФИФА

В Манаме (Бахрейн) прошел второй день 67-го конгресса ФИФА, «Советский спорт» стал одним из гостей этого мероприятия, а потому предлагаем Вашему вниманию дайджест всех событий второго дня.

Гостями форума стали: Хорхе Кампос (Мексика), Роналдиньо (Бразилия), Алексей Смертин (Россия), Карлос Вальдеррама (Колумбия), Кафу (Бразилия), Давид Трезеге (Франция), Джей Джей Окоча (Нигерия), Мичел Сальгадо (Испания), Пабло Аймар (Аргентина), Диего Марадона (Аргентина), Карл-Хайнц Ридле (Германия), Звонимир Бобан (Хорватия).

В повестке дня заседания: отчет о деятельности ФИФА, в том числе подготовка к чемпионату мира 2018 года в России, отчет о финансовой деятельности организации, выборы в комитеты ФИФА и обсуждение заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026.

ЖЕНСКАЯ МИРОВАЯ ЛИГА

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о намерении создать новый футбольный женский турнир, рассматривается возможность создания «женской мировой лиги». Глава ФИФА избежал конкретики и не стал уточнять, станет ли новый турнир заменой одному из ныне существующих соревнований.

ПОЛИТИКЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Конгресс ФИФА приостановил членство в организации национальных федераций Гватемалы и Кувейта. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта – в связи с вмешательством государства.

СМЕРТИН НА ОДНОМ ПОЛЕ С МАРАДОНОЙ

Звезды мирового футбола сыграли в благотворительном турнире. Составлен он был из команд ФИФА, шести континентальных федераций и Футбольной ассоциации Бахрейна. Победила, в итоге, команда хозяев. В их составе играла местная легенда Талал Юссеф вместе с Пабло Аймаром и Алексеем Смертиным. 3:0 – с таким счетом в финале были повержены соперники из УЕФА, в составе которых выступал российский представитель Александр Алаев.







