С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»
Казанский «Зенит» вновь стал чемпионом России, в четвертый раз подряд подтвердив статус сильнейшего клуба страны.
«Зенит»
Только бразильские клубы в последние годы ставят в тупик казанскую команду. Никак ей не удается выиграть клубный чемпионат мира. Остальные турниры – легко. Даже Лига чемпионов в этом году «Зениту» покорилась легче, чем российское золото. В 12 матчах европейского турнира казанцы проиграли лишь два сета.
Столько же партии «Зенит» проиграл в «Финале шести». Причем это оказались две стартовые партии турнира против новосибирского «Локомотива». Что это было? Сказался длительный перерыв или соперник так досконально разобрал игру? Ответить сложно. Наверное, всего понемногу.
«Зенит» в девятый раз стал чемпионом России и опередил по этому показателю «Белогорье», которое становилось сильнейшим клубом страны восемь раз.
Едва ли в составе «Зенита» произойдут серьезные изменения в составе. Чуть сбавил Мэттью Андерсон, но есть смысл оставить его в команде, как и остальных игроков стартового состава. Расстаться «Зенит» может с кем-то из дублеров. Например, покинул команду Теодор Салпаров, которые последние два сезона играл лишь в Лиге чемпионов. Не исключен уход Евгения Сивожелеза, Андрея Ащева, Дениса Земченка и Владимира Мельника. Но все они минимальное время провели на площадке, поэтому их отсутствие нисколько не ослабит «Зенит».
«Динамо»
Второе место московский клуб явно не порадовало, потому что продолжилась неприятнейшая серия. Уже в 17 матчах «Динамо» не может обыграть «Зенит». Последний раз москвичи побеждали соперника в сезон 2010/2011 года. С тех – как отрезало. Скоро и букмекеры перестанут принимать ставки на матчи этих команд.
Традиционно не заиграл в «Динамо» новый диагональный. Сколько таких уже было? До Константина Бакуна были Иван Зайцев и Сергей Тютлин. Был еще Бартош Курек, который правда играл в «Динамо» доигровщика. Диагональным он был только в сборной Польши.
Помимо диагонального не заиграли и два доигровщика – Денис Бирюков и Дмитрий Ильиных. Поэтому конкуренции у «Динамо» на этих позициях не получилось. И следующий сезон Бакун, Бирюков и Ильных проведут в новых клубах.
В полном порядке у москвичей только линия центральных – на загляденье. По остальным позициям вопрос открыт.
«Локомотив»
Что именно сломалось в игре «Локомотива» в полуфинале – непонятно, но в целом сезон сложился крайне удачно для новосибирского клуба, который второй раз в истории стал призером чемпионата России. Заслуженное третье место в регулярном чемпионате и оно же в финале шести.
И большие планы по усилению на следующий год, который новосибирцы проведут в Лиге чемпионов. Неплохо выглядели в Новосибирске американцы Эрик и Кавика Шоджи, но в новом сезоне у «Локомотива» будут новые легионеры.
Одним из них будет немецкий диагональный Георг Грозер. На позицию второго рассматривается бразильский связующий Рафаэль. Еще одним существенным усилением для «Локомотива» стало подписание трехлетнего контракта с доигровщиком Алексеем Родичевым, который выступал у Пламена Константинова в «Газпром-Югре». Таким образом, в следующем сезоне от «Локомотива» можно ожидать новых свершений.
«Белогорье»
По сравнению с прошлым сезоном белгородский клуб сделал еще один шаг вниз. И главной причиной этому можно назвать семейную остановку в «Белогорье». Анатолий Багрей работает в структуре, поэтому в команде находится его сын – Сергей. В этом сезоне выходил на площадку сын Сергея Тетюхина – Павел. Тарас Хтей является зятем президента «Белогорья» Геннадия Шипулина, а в тренерском штабе работают только друзья: Сергей Косарев, Вадим Хамутцких и Александр Богомолов. Причем каждый год Шипулин выбирает нового старшего тренера. Возможно, что в следующем сезоне им будет Богомолов, а потом Хтей или Тетюхин. А кто спрашивается будет играть и тянуть команду? Перестройка в «Белогорье» напрашивается давно, и особенно остро после ухода Георга Грозера.
Еще по ходу сезона «Белогорье» взяло своего воспитанника Константина Семенова, бывшего «пляжника», оставшегося без команды. Кроме того, подписало бразильца Марлона, и оставила третьего легионера Дмитрия Теременко только для участия в Лиге чемпионов. Несмотря на отличную игру Романа Мартынюка был подписан Алексей Обмочаев, которому упорно ставили в состав давая набрать форму. Все эти ходы кроме нагрузки на бюджет, не принесли ничего. «Белогорье» было слабее, чем в прошлом сезоне.
И кажется, какие-то изменения в команде намечаются. Говорят о появлении из «Динамо» Бакуна и Бирюкова. Мартынюк, Артем Смоляр и Ярослав Подлесных продолжает карьеры в других клуба. Очевидно, придется расставаться с кем-то из легионеров. Ставку могут сделать на Марлона. Но вместо Теременко и Яна Ярещенко надо обязательно брать сильного игрока в доигровку и не рассчитывать на одного Тетюхина.
«Факел»
Новоуренгойский клуб провел сезон в свою силу, даже выиграл Кубок вызова и едва не сотворил сенсацию в заключительном матче группового этапа «Финала шести», обыграв «Динамо». Этой победы не хватило им для выхода в полуфинал, но, возможно, она послужит «Факелу» хорошим уроком на следующий сезон.
Все молодые игроки «Факела» прибавляют. И отрадно, что костяк удается сохранить. Им по зубам было сразиться за медали в этом сезоне, а уж в следующем должны их брать.
«Газпром-Югра»
На большом-большом характере сургутский клуб пробился в «Финал шести», потеряв за два года всех своих лидеров. С четвертого места «Газпром-Югра» опустился на шестое. При этом многие игроки показали ощутимый прогресс в конце сезона. При этом без ощутимого усиления состава повторить успехи нынешнего и прошлого года будет крайне тяжело.
Итог
Сенсаций, конкуренция и борьба до последней секунды – это не про чемпионат России. В плане борьбы за золото волейбольный турнир ничем не отличается от Единой лиги ВТБ, где чемпион известен заранее. Волейбольный чемпион не потерпел ни одного поражения.
В «Финале шести» только один матч состоялся их пяти сезон, а начиная с полуфиналов все матчи закончились в трех партиях. И лишь в одной партии из 12 была борьба. Выиграв у «Белогорья» первый сет со счетом 31:29, в третьем сете «Локомотив» победил уже со счетом 25:10.
Такая разница в уровне самых сильных клубов может только удручать. Зрительский интерес без настоящей борьбы не появится. Тем хуже, что самым запоминающимся моментом «Финала шести» стал новый скандал в российском волейболе по итогам которого у Сургута отобрали право проведения этапа Мировой лиги.
Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести»
11 мая, четверг
Финал
Зенит (Казань) – Динамо (Москва) – 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)
Матч за 3-е место
Белогорье (Белгород) – Локомотив (Новосибирск) – 0:3 (29:31, 22:25, 10:25)
Матч за 5-е место
Газпром-Югра – Факел – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 22:25)
Полуфиналы
Зенит – Белогорье – 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)
Динамо – Локомотив – 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
Групповой этап
Группа А
Локомотив – Газпром-Югра – 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22)
Зенит-Казань – Локомотив – 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17)
Газпром-Югра – Зенит-Казань – 0:3 (17:25, 14:25, 22:25)
Группа Б
Динамо М – Белогорье – 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)
Белогорье – Факел – 3:0 (25:16, 25:22, 40:38)
Факел – Динамо М – 3:1 (31:29, 25:16, 21:25, 25:18)
Группа А: 1. «Зенит» (Казань) – 2 победы; 2. «Локомотив» (Новосибирск) – 1 победа; 3. «Газпром-Югра» (Сургут) – 0 побед.
Группа Б: 1. «Динамо» (Москва) – 1 победа (сеты – 4:3); 2. «Белогорье» (Белгород) – 1 победа (3:3); 3. «Факел» (Новый Уренгой) – 1 победа (3:4).