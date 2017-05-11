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С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
100500-я победа "Зенита" подряд
100500-я победа "Зенита" подрядИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Казанский «Зенит» вновь стал чемпионом России, в четвертый раз подряд подтвердив статус сильнейшего клуба страны.

«Зенит»

Только бразильские клубы в последние годы ставят в тупик казанскую команду. Никак ей не удается выиграть клубный чемпионат мира. Остальные турниры – легко. Даже Лига чемпионов в этом году «Зениту» покорилась легче, чем российское золото. В 12 матчах европейского турнира казанцы проиграли лишь два сета.

Столько же партии «Зенит» проиграл в «Финале шести». Причем это оказались две стартовые партии турнира против новосибирского «Локомотива». Что это было? Сказался длительный перерыв или соперник так досконально разобрал игру? Ответить сложно. Наверное, всего понемногу.

«Зенит» в девятый раз стал чемпионом России и опередил по этому показателю «Белогорье», которое становилось сильнейшим клубом страны восемь раз.

Едва ли в составе «Зенита» произойдут серьезные изменения в составе. Чуть сбавил Мэттью Андерсон, но есть смысл оставить его в команде, как и остальных игроков стартового состава. Расстаться «Зенит» может с кем-то из дублеров. Например, покинул команду Теодор Салпаров, которые последние два сезона играл лишь в Лиге чемпионов. Не исключен уход Евгения Сивожелеза, Андрея Ащева, Дениса Земченка и Владимира Мельника. Но все они минимальное время провели на площадке, поэтому их отсутствие нисколько не ослабит «Зенит».

«Динамо»

Будущее Юрия Маричева в «Динамо» под большим вопросом
Будущее Юрия Маричева в «Динамо» под большим вопросомИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Второе место московский клуб явно не порадовало, потому что продолжилась неприятнейшая серия. Уже в 17 матчах «Динамо» не может обыграть «Зенит». Последний раз москвичи побеждали соперника в сезон 2010/2011 года. С тех – как отрезало.  Скоро и букмекеры перестанут принимать ставки на матчи этих команд.

Традиционно не заиграл в «Динамо» новый диагональный. Сколько таких уже было? До Константина Бакуна были Иван Зайцев и Сергей Тютлин. Был еще Бартош Курек, который правда играл в «Динамо» доигровщика. Диагональным он был только в сборной Польши.

Помимо диагонального не заиграли и два доигровщика – Денис Бирюков и Дмитрий Ильиных. Поэтому конкуренции у «Динамо» на этих позициях не получилось. И следующий сезон Бакун, Бирюков и Ильных проведут в новых клубах.

В полном порядке у москвичей только линия центральных – на загляденье. По остальным позициям вопрос открыт.

«Локомотив»

Пламен Константинов преобразил «Локомотив»
Пламен Константинов преобразил «Локомотив»Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Что именно сломалось в игре «Локомотива» в полуфинале – непонятно, но в целом сезон сложился крайне удачно для новосибирского клуба, который второй раз в истории стал призером чемпионата России. Заслуженное третье место в регулярном чемпионате и оно же в финале шести.

И большие планы по усилению на следующий год, который новосибирцы проведут в Лиге чемпионов. Неплохо выглядели в Новосибирске американцы Эрик и Кавика Шоджи, но в новом сезоне у «Локомотива» будут новые легионеры.

Одним из них будет немецкий диагональный Георг Грозер. На позицию второго рассматривается бразильский связующий Рафаэль. Еще одним существенным усилением для «Локомотива» стало подписание трехлетнего контракта с доигровщиком Алексеем Родичевым, который выступал у Пламена Константинова в «Газпром-Югре». Таким образом, в следующем сезоне от «Локомотива» можно ожидать новых свершений.

«Белогорье»

Сергей Тетюхин, словно отвечат на вопрос об итогах сезона
Сергей Тетюхин, словно отвечат на вопрос об итогах сезонаИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

По сравнению с прошлым сезоном белгородский клуб сделал еще один шаг вниз. И главной причиной этому можно назвать семейную остановку в «Белогорье». Анатолий Багрей работает в структуре, поэтому в команде находится его сын – Сергей. В этом сезоне выходил на площадку сын Сергея Тетюхина – Павел. Тарас Хтей является зятем президента «Белогорья» Геннадия Шипулина, а в тренерском штабе работают только друзья: Сергей Косарев, Вадим Хамутцких и Александр Богомолов.  Причем каждый год Шипулин выбирает нового старшего тренера. Возможно, что в следующем сезоне им будет Богомолов, а потом Хтей или Тетюхин. А кто спрашивается будет играть и тянуть команду? Перестройка в «Белогорье» напрашивается давно, и особенно остро после ухода Георга Грозера.

Еще по ходу сезона «Белогорье» взяло своего воспитанника Константина Семенова, бывшего «пляжника», оставшегося без команды. Кроме того, подписало бразильца Марлона, и оставила третьего легионера Дмитрия Теременко только для участия в Лиге чемпионов. Несмотря на отличную игру Романа Мартынюка был подписан Алексей Обмочаев, которому упорно ставили в состав давая набрать форму.  Все эти ходы кроме нагрузки на бюджет, не принесли ничего. «Белогорье» было слабее, чем в прошлом сезоне.

И кажется, какие-то изменения в команде намечаются. Говорят о появлении из «Динамо» Бакуна и Бирюкова. Мартынюк, Артем Смоляр и Ярослав Подлесных продолжает карьеры в других клуба. Очевидно, придется расставаться с кем-то из легионеров. Ставку могут сделать на Марлона. Но вместо Теременко и Яна Ярещенко надо обязательно брать сильного игрока в доигровку и не рассчитывать на одного Тетюхина.

«Факел»

Камило Плачи дал игрокам «Факела» что-то новое
Камило Плачи дал игрокам «Факела» что-то новоеИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Новоуренгойский клуб провел сезон в свою силу, даже выиграл Кубок вызова и едва не сотворил сенсацию в заключительном матче группового этапа «Финала шести», обыграв «Динамо». Этой победы не хватило им для выхода в полуфинал, но, возможно, она послужит «Факелу» хорошим уроком на следующий сезон.

Все молодые игроки «Факела» прибавляют. И отрадно, что костяк удается сохранить. Им по зубам было сразиться за медали в этом сезоне, а уж в следующем должны их брать.

«Газпром-Югра»

За «Газпром-Югру» играли мальчишки
За «Газпром-Югру» играли мальчишкиИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

На большом-большом характере сургутский клуб пробился в «Финал шести», потеряв за два года всех своих лидеров. С четвертого места «Газпром-Югра» опустился на шестое. При этом многие игроки показали ощутимый прогресс в конце сезона. При этом без ощутимого усиления состава повторить успехи нынешнего и прошлого года будет крайне тяжело.

Итог

Сенсаций, конкуренция и борьба до последней секунды – это не про чемпионат России. В плане борьбы за золото волейбольный турнир ничем не отличается от Единой лиги ВТБ, где чемпион известен заранее. Волейбольный чемпион не потерпел ни одного поражения.

В «Финале шести» только один матч состоялся их пяти сезон, а начиная с полуфиналов все матчи закончились в трех партиях. И лишь в одной партии из 12 была борьба. Выиграв у «Белогорья» первый сет со счетом 31:29, в третьем сете «Локомотив» победил уже со счетом 25:10.

Такая разница в уровне самых сильных клубов может только удручать. Зрительский интерес без настоящей борьбы не появится. Тем хуже, что самым запоминающимся моментом «Финала шести» стал новый скандал в российском волейболе по итогам которого у Сургута отобрали право проведения этапа Мировой лиги. 

Волейбол. Чемпионат России. «Финал шести»

11 мая, четверг

Финал 
Зенит (Казань) – Динамо (Москва) – 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)

Матч за 3-е место
Белогорье (Белгород) – Локомотив (Новосибирск) – 0:3 (29:31, 22:25, 10:25)

Матч за 5-е место
Газпром-Югра – Факел – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 22:25)

Полуфиналы

Зенит – Белогорье – 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)
Динамо – Локомотив – 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)

Групповой этап

Группа А

Локомотив – Газпром-Югра – 3:1 (29:31, 25:17, 25:14, 25:22)
Зенит-Казань – Локомотив – 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17)
Газпром-Югра – Зенит-Казань – 0:3 (17:25, 14:25, 22:25)

Группа Б

Динамо М – Белогорье – 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)
Белогорье – Факел – 3:0 (25:16, 25:22, 40:38)
Факел – Динамо М – 3:1 (31:29, 25:16, 21:25, 25:18)

Группа А: 1. «Зенит» (Казань) – 2 победы; 2. «Локомотив» (Новосибирск) – 1 победа; 3. «Газпром-Югра» (Сургут) – 0 побед.

Группа Б: 1. «Динамо» (Москва) – 1 победа (сеты – 4:3); 2. «Белогорье» (Белгород)  – 1 победа (3:3); 3. «Факел» (Новый Уренгой) – 1 победа (3:4).

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