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«Жалко Сашу Овечкина…» Мнение игроков сборной России о нашей дозаявке

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Жалко Сашу Овечкина…» Мнение игроков сборной России о нашей дозаявке
Источник: «Советский спорт»

После победы над датчанами игроки сборной России прокомментировали пополнение нашей команды в лице Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

ПАНАРИН: МОЛОДОЙ СОСТАВ? НУ ТАК ОЛИМПИАДА ВПЕРЕДИ!

- Почему не могли забить в первом периоде? У датчан хорошо играл вратарь, - высказал свое мнение о тяжелом и нерезультативном начале поединка Панарин. – Но победа есть победа. Мы все равно довольны результатом.

- У голкипера Андрея Василевского первый «сухарь» на турнире. Успели его поздравить?
- Вася молодец! По совести, так не первый матч должен был уже так заканчиваться. Здорово, что, наконец, не дали сопернику ни одной шайбы забросить.

- Так получилось, что голы пошли после того, как вас с Никитой Гусевым поменяли в звеньях. Как чувствуете себя в новой тройке?
- Хорошо. По крайней мере, мне понравилось. В сборной играют мастера. Я тут готов с любыми партнерами на лед выходить.

- Датчане вам в принципе проблемы доставили сегодня?
- Они оказались довольно скоростной командой. Не давали нам спокойно закатываться в их зону и контролировать шайбу. Из-за этого начались проблемы.

- Неужели занервничали?
- Нет, этого точно не было! Мы всегда спокойны и уверены в себе.

- А мы уж подумали, что сборная сегодня ночью седьмой матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» смотрела…
- Вот журналисты вечно думают что-то не то – о том, что делают игроки на чемпионате мира.

- Кстати, вам уже сообщили, что в сборную летит десант из «Вашингтона»? Но только без Саши Овечкина.
- Если честно, я не знал об этом. Нам во время игры таких новостей не сообщают.

- Было официальное заявление ФХР в начале третьего периода.
- Ну что ж, здорово. Значит приедут Женя Кузнецов и Дима Орлов? Эти ребята сборной всегда помогут.

- Получается, что в сборной сейчас подбирается этакий молодой состав.
- Ну так Олимпиада впереди.

КУЧЕРОВ: С КУЗНЕЦОВЫМ И ОРЛОВЫМ БУДЕТ ВЕСЕЛО

- Мне вот лично с самого начала не казалось, что это будет простая игра, - рассуждает Кучеров. – Возможно, два дня отдыха на нас негативно повлияли. Потому что начали мы неважно. Зацикливались на индивидуальных действиях вместо того, чтобы забрасывать шайбу поглубже в их зону и уже там идти бороться на защитников. Но я и соперникам хочу должное воздать. Датчане оказались крепкой командой. Их вратарь отлично провел игру. Да и в целом в обороне они все делали грамотно. В первой половине матча они нам голову немножко потрепали!

- Но потом перелом все же наступил. Даже этакий своеобразный взрыв – три шайбы за 70 секунд.
- Потому что мы начали делать свою игру – забрасывать шайбу за их защитников. А до этого думали, что все будет проще – как с Италией. Пытались все за счет личного мастерства решить. Но соперник нам этого не позволил. Пришлось к нему со всей серьезностью отнестись. Вспомнить о своей тактике и начать создавать хорошие моменты.

- По ходу этого матча Знарок даже сделал перестановки в звеньях.
- Не скажу, что это именно они нас встряхнули. Мы каждый эпизод на лавочке обсуждали. Подсказывали друг другу, если какая ошибка. Вообще, команда дружная здесь собралась. Все готовы помочь – и на льду, и за бортиком. Очень приятно играть. А перестановки – как тренер скажет. Для меня это неважно. Я с любыми партнерами на льду удовольствие от игры получаю. Побеждаем вместе и неудачу делим на всех.

- Из «Вашингтона» прилетят Кузнецов и Орлов. Овечкина не будет. Что думаете по этому поводу?
- Жалко ребят. Особенно Сашу. Проигрывать седьмой матч всегда очень тяжело. У них ведь хорошая команда собралась. Чуток не получилось. Но это жизнь и надо идти дальше. А для сборной России это хорошее укрепление. Будем рады видеть игроков «Вашингтона» в своей команде. Они часто приезжают, хотят выступать на чемпионатах мира. Будет очень весело играть с ними.

Матч

Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Киселевич (Панарин, Кучеров), 35:36 (1:0). Плотников (Андронов, Телегин), 35:54 (2:0). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:46 (3:0).

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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