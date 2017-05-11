Восьмикратные! Казанский «Зенит» вновь не оставил никому шансов (видео)

Корреспондент «Советского спорта» засвидетельствовал восьмое чемпионство казанского «Зенита».

НЕРАВНЫЙ БОЙ

На улице Лавочкина шумно. До парка «Дружба» доносятся модные ритмы. Все потому что во дворце спорта «Динамо» главный матч чемпионата России по волейболу. Несмотря на новый формат розыгрыша финальной части, обошлось без сенсаций. Казанский «Зенит» подмял под себя всю волейбольную Европу и приготовился в восьмой раз закрепить свое доминирование комплектом золотых медалей национального первенства.

Московское «Динамо» в «Финале шести» чемпионата России играло прекрасно, поэтому их наличие в числе соискателей чемпионского титула тоже не удивляло. Другое дело, что как бы хороши ни были москвичи, их соперничество с «Зенитом» вряд ли можно было назвать битвой равных команд.

Стартовый сет это подтвердил. Казанцы ни на секунду не дали усомниться в своем классе. Все началось с первого темпа, который уверенно забил Александр Гуцалюк, а продолжилось ошибками хозяев. Динамовцы выглядели нервозно, и это помешало им зацепиться за комфортную разницу в счете. Гости оформили комфортный задел в три очка и удержали его до окончания партии.

Команда Юрия Маричева слишком упорствовала в попытках закрыть Леона – кубинского поляка всегда ловил двойной блок, но такой перекос в обороне бело-голубых ни к чему хорошему не привел. Для Александра Бутько это было настоящее раздолье – он регулярно заигрывал Максима Михайлова и Мэтью Андерсона в удобных позициях. Как итог – 25:20 в пользу казанцев.

ПРЕВОСХОДСТВО АЛЕКНО

Второй сет начался с рывка «Динамо» на подаче Александра Волкова, заменившего Алексея Остапенко – 3:0. «Зенит» ответил мощной атакой Андерсона и организованным блоком. К первому техническому казанцы уже вели 8:7. Подобный ход событий надломил игроков «Динамо». В какой-то момент они настолько растерялись, что Гуцалюк пробил переходящий мяч на чистой сетке. Не помогала даже яростная поддержка московских болельщиков, которые на три четверти заполнили дворец на улице Лавочкина. «Динамо» проиграло и второй сет – 17:25.

На лицах игроков бело-голубых ни злости, ни удивления. Они уже на четвертой стадии принятия неизбежного. Но Владимир Алекно не дает своим парням расслабиться ни на секунду и в третьем сете «Зенит» работает без сбоев. Гуцалюк лютует на блоке, Леон кромсает защиту «Динамо» сумасшедшими по силе и точности ударами. Играющий тренер Алексей Вербовдержит руку на пульсе игры и подбадривает партнеров. «Динамо» огрызается серией подач Юрия Бережко, но на этом все. 25:16 в третьем сете и 3:0 в матче. Казанский «Зенит» - восьмикратный чемпион страны!

Несмотря на видимую легкость победы тренер победителей Владимир Алекно выглядел уставшим, но радость от очередного чемпионства чувствовалась:

- Ребят, настолько устал, говорить не могу – обращается он к корреспондентам, но все-таки продолжает. Победа далась не легко, это все не правда то, что вы говорите. Легких побед не бывает. Ребята просто работали, как положено. «Финал шести» чемпионата России выдался напряженным, особенно после финала Лиги чемпионов. Но, парни молодцы - выдержали! Отмечу, прежде всего отсутствие безразличия у своих игроков и мощный командный дух. Это самое главное, побеждает всегда команда, счет – не всегда имеет значение. Стоило нам с Новосибирском чуть-чуть споткнуться и потом уже «горели». Спасибо вам всем!

Статистика

Чемпионат России. Мужчины. Финал

Динамо (Москва) – Зенит (Казань) – 0:3 (20:25, 17:25, 16:25)

11 мая. Москва. ДС «Динамо». 4700 зрителей.

Динамо: Антипкин (0), Бакун (0), Остапенко (2), Гранкин (0), Бирюков (0), Бережко (6), Маркин (5), Филипов (0), Волков (3), Щербинин (4), Круглов (12), Ильиных (0), Ермаков (либеро), Брагин (либеро).

Зенит-Казань: Андерсон (14), Кротков (0), Демаков (0), Алекно (0), Сивожелез (0), Леон (17), Вольвич (5), Ащев (0), Бутько (3), Кобзарь (0), Гуцалюк (7), Михайлов, (9), Вербов (либеро), Кобзарь (0).