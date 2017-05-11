Богдан Киселевич: Мы действовали расхлябанно, вальяжно

После матча Россия – Дания (3:0) в микст-зоне перед российскими журналистами остановился защитник Богдан Киселевич, забивший победный гол.

27-летний Богдан Киселевич выступает на своем первом чемпионате мира. И вот защитник ЦСКА… простите, так говорить нельзя – главный тренер Олег Знарок уже сделал выговор прессе, которая решила делить игроков по клубам: мол, что ж вы делаете? В следующий раз я вам так отвечу, что мало не покажется.

Так вот, защитник сборной России Богдан Киселевич забил свой первый гол на чемпионатах мира. Случилось это при очень важных обстоятельствах – наша команда никак не могла взломать ворота строптивых датчан. А когда это произошло, то сборная России забила три гола за 70 секунд. Игра была сделана.

Еще обращаешь внимание, что у Богдана Киселевича наивысшая полезность в наше команде на турнире (+4). Столько же у защитников Артема Зуба, Владислава Гаврикова, а также Ивана Телегина и Сергея Андронова. То есть сборная России – это не просто Панарин и Кучеров. Еще и «рабочие лошадки» у нас пашут очень хорошо.

- Богдан, поздравляем с заброшенной шайбой. Что было самым трудным в первой половине матча? – остановили Киселевича в микст-зоне.

- Нам надо было опасть в темп. Потому что мы очень слабо играли в средней зоне, было слишком много потерь. Действовали расхлябанно, вальяжно. Можно так выразиться?

Допускали очень много бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Поэтому в перерыве произошли некоторые изменения в составе. И мы начали действовать лучше, скажем так.

- Два дня отдыха выбили вас из тонуса?

- Я так не могу сказать. У нас был отдых всего один день. А потом возобновились тренировки.

Вряд ли эта пауза как-то повлияла. Просто проблема возникла из-за того, что у нас не было остроты, мы не слишком хорошо нацеливались на бросок. Поначалу возили шайбу по углам, хотели сыграть на длинных диагональных пасах. Но нужно было поменять свою игру, действуя более остро. Так сказать, взрывнее.

- А когда вы забили, то все остальные почувствовали – сейчас датчан можно добивать?

- Пошел такой хороший импульс. И мы взорвались, забив три гола за 70 секунд. Да, соглашусь с вами – пошла правильная волна.

- Но что же случилось в третьем периоде? Мы увидели такой же монотонный хоккей. Это было связано с тем, что результат уже сделан?

- Я даже не могу сказать… Вы правы, конечно, мы не имеем права так играть, как в третьем периоде. С другой стороны мы нарабатывали свои выходы, раскаты. Но что-то не получалось. И это очень хороший урок, мы сделаем правильные выводы. Это все должно пойти нам на пользу.

- Пока шел матч, стало известно, что в сборную России вызваны Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а вот Александр Овечкин на чемпионате мира не выступит. Как вы отреагируете на эту новость?

- Только не надо видеть тут нездоровую борьбу за место в составе. У нас – восемь защитников. Всем найдется место. И это всегда приятно, когда в команду вливается свежая кровь. Очень хорошо, что они приедут, внесут в игру свои коррективы, добавят еще больше позитива.

Я знаком и с Женей, и с Димой. Очень хорошие классные ребята. Это здорово, что они нам помогут на чемпионате мира.

- Какую установку дают в сборной России защитникам? Понятно ведь, что очень важно подключаться в атаку, это очень важно в реалиях современного хоккея. С другой стороны – нельзя рисковать, проваливаться. Что говорят в этой команде вам?

- Все секреты вам раскрывать не буду. Но осторожничать нам точно не говорят, - улыбнулся Киселевич.