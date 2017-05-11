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Сделайте нам красиво! Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сделайте нам красиво! Колонка Сергея Микулика
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о качестве футбола в последних турах РФПЛ, которое должно зависеть не от желания команд играть, а от желания зрителей смотреть. 

Когда чемпионат накатывает на финиш, неизбежно образуется группа команд, уже решивших сезонные задачи. Они выходят на поле с поглядом на табло - быстрей бы все это кончилось, неважно, с каким счетом - а там душ и выходной. Поговоришь с тренерами таких «пассажиров» и услышишь: ребята по сезону вымотались, травмы, карточки, судьи, поля... Я бы понял и принял такие речи, когда б говорилось о страрорежимной схеме, с марта по декабрь, с паузами на игры сборной - вот тогда все к зиме действительно упахивались.

Но сейчас-то, к лету, когда травка только подросла - с чего, спрашивается, умирать? Месяц отпуска и два - подготовки к чуть больше чем десятку матчей для тех, кто не задействован в еврокубках. Да англичане  какие-нибудь вас бы на смех подняли!

У нас, однако, своя премьер-лига. И правила в ней весьма специфичны. Два года назад, к примеру, «Зенит» зазвал «Уфу» на «золотой» мяч, подарил себе титул, а сопернику - ничью, потом приехал, расслабленный, в Пермь, где Гаджи Гаджиев, которому очки нужны были позарез, его с удовольствием в этом состоянии и подловил. С тех пор у «Зенита» с золотом - как отрезало, вторая подряд бронза, похоже, светит, очень, если зенитовскими амбициями измерять, тусклая.

«Спартак» обыграл «Томь», которая гостила у него по регламенту. И едет сейчас играть с «Амкаром», устроившимся в серединке, как в теплой ванне. Очень  хочется увидеть в деле две раскрепощенные команды - как в фигурном катании, когда после обязательной и произвольной идут показательные выступления. Шутка ли - первый за шестнадцать лет выход красно-белых в чемпионском прикиде! Афиша, реклама, касса - все обеспечено. Так выйдите на них, хозяева, как на давешний «Зенит»!

Или вот в матче «Локомотива» с «Оренбургом» - не надо повторения сценария игры свежих обладателей Кубка с «Анжи», когда одни не хотят, а другие не могут. Нет, понятно, что и в Европу прорвались, и график такой, что юбилей Семина нет времени отметить с тем размахом, какой Юрий Палыч всегда любил, но устройте, пожалуйста, праздник на поле - и главному тренеру и Дмитрию Владиславовичу Лоськову. Коль уж он собрался выдать прощальную гастроль. Тем паче, что «Оренбург» - бригада играющая, она поддержит.

Ведь каким был один из главных аргументов перехода на  систему «осень - весна»? Начинаем и заканчиваем чемпионат на достойных полях. Ну, так и сделайте нам на них красиво, пока есть возможность! А то со старта следующего сезона начнется: тут поляну солнце пожгло, там газон залило. И еще начнут вступать в строй стадионы, где качество полей не всегда будет совместимо с блеском архитектуры - как сейчас в Санкт-Петербурге.

Кстати, поскольку «Спартак» фактически стал чемпионом на зенитовском стадионе - может, Леониду Федуну туда в качестве «алаверды» бригаду агрономов «Открытия-Арены» послать?

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