Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]
Источник: ФК «Зенит»

За Лигу чемпионов борются три команды, за Лигу Европу – тоже три. «Советский спорт» объясняет, кому что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне играть в Европе.

Перед 28-м туром участие в еврокубках себе гарантировали три команды: «Спартак» – в Лиге чемпионов, «Зенит» и ЦСКА – как минимум в Лиге Европы, но обе борются за вторую путевку в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов

Положение претендентов на попадание в Лигу чемпионов за три тура до конца чемпионата России
Положение претендентов на попадание в Лигу чемпионов за три тура до конца чемпионата России

«Спартак», выиграв чемпионат России, обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые попадут в первую корзину вместе с остальными победителями ведущих европейских первенств.

На второе место, дающее право на третий квалификационный раунд ЛЧ, претендуют сразу три команды: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

У «Краснодара» шансы минимальны: нужно выиграть все три игры, а «Зениту» и ЦСКА все свои проиграть. При этом от краснодарцев зависит лишь один матч – против сине-бело-голубых.

«Зениту» для Лиги чемпионов обязательно нужна осечка ЦСКА. Если петербуржцы выиграют все три матча, им хватит даже одной ничьей армейцев. Если ЦСКА проиграет одну игру (а две других выиграет), «Зениту» все равно нужно побеждать трижды: в случае равенства очков у петербуржцев и москвичей выше будет армейский клуб из-за гола, который ЦСКА забил в гостях у «Зенита».

ЦСКА, чтобы снова попробовать силы в Лиге чемпионов, просто нужно не терять очки.

Календарь:

ЦСКА: 12.05 – «Арсенал» (дома), 17.05 – «Рубин» (на выезде), 21.05 – «Анжи» (дома).

«Зенит»: 13.05 – «Крылья Советов» (на выезде), 17.05 – «Краснодар» (дома), 21.05 – «Локомотив» (на выезде).

«Краснодар»: 13.05 – «Урал», 17.05 – «Зенит», 21.05 – «Томь» (все – на выезде).

Эльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочно

Лига Европы


Положение претендентов на попадание в Лигу Европы за три тура до конца чемпионата России 

Место в Лиге Европы себе гарантировал «Локомотив», благодаря победе в Кубке России. А в чемпионате – «Зенит» и ЦСКА (но один из них, как известно, может попасть в Лигу чемпионов).

Остается одно вакантное место, на которое претендуют сразу четыре клуба – «Краснодар»,  «Терек», «Ростов» и «Уфа». Наименьшие шансы у «Уфы»: чтобы занять четвертое место, команде нужны три победы и поражения остальных конкурентов.

У «Терека» и «Ростова» прямо сейчас одинаковое количество очков, но команда из Грозного выше по количеству побед. «Тереку»/»Ростову», кроме своих побед, нужно, чтобы «Краснодар» проиграл хотя бы раз. «Ростову» для еврокубков нужна еще и осечка грозненцев (достаточно будет одной ничьей). Но если краснодарцы проиграют один матч, а в другом потеряют очки, у «Терека»/»Ростова» тоже будет право на такую же ошибку.

«Краснодару» просто нужно не терять очки в трех оставшихся матчах.

Календарь (все матчи пройдут 14.05, 17.05 и 21.05 соответственно):

«Терек»: «Томь», «Спартак», «Крылья Советов» (все – на выезде).

«Ростов»: «Рубин» (дома), «Анжи», «Оренбург» (обе – на выезде).

«Уфа»: «Анжи» (дома), «Оренбург» (на выезде), «Урал» (дома).

«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл секрет успеха

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Джикия: С таким тренером, как Каррера, мы не думаем о ничейном результатеЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия – о самом важном матче сезона, а также о главном тренер красно-белых Массимо Каррере, который привел команду к чемпионскому титулу.«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных командМатч 28-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита».Гаджи Гаджиев – о матче против «Спартака»: Нам терять нечего, кроме чести, как говоритсяГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ, которая состоится 13 мая в Перми.Никита Симонян: Игра «Спартака» в этом сезоне доставляла подлинное удовольствиеПервый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян направил поздравление владельцу красно-белых Леониду Федуну.Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлагГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.Эльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноЭльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноФорвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов – о своей хоккейной карьере, пяти матчах в «Спартаке» и африканцах из «Алании».Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этомАрбитр Сергей Карасев прокомментировал информацию о своем переводе в ФНЛ.Потенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныПотенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, которым интересуется «Спартак».Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрокаПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивили«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивилиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выбрал топ-5 открытий нынешнего сезона РФПЛ.«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.Защитник «Торино» Дзаппакоста может перейти в «Спартак»Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста является одним из кандидатов на усилении правого фланга обороны «Спартака», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».Федор Чалов: Для таких команд, как «Арсенал» приятнее обыграть ЦСКА, чем кого-то из своих конкурентовФорвард московского ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится сегодня в Москве и стартует в 19.30 мск.Сергей Прядкин: «Тосно» в РФПЛ должно играть в том регионе, в котором зарегистрированоГлава РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении «Тосно» в Великом Новгороде.Хави Грасия: Постараемся справиться с сильными сторонами «Ростова»Наставник «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ростовом» в 28-м туре РФПЛ. Напомним, игра состоится 14 мая и стартует в 19.00 мск.У Карреры есть предложение от аутсайдера серии A, а также вариант в топ-7 ФранцииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера имеет предложения от клубов из Италии и Франции, сообщает «Матч ТВ».Майские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛМайские интрижки. Михаил Борзыкин о последних интригах РФПЛГлавная интрига РФПЛ разрешилась, «Спартак» – чемпион! Остались интрижки помельче. «ССФ» рассказывает о них и кое-где дает прогноз.Сергей Веденеев: Даже Анчелотти не исправит ситуацию в «Зените»Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о проблемах питерской команды в нынешнем сезоне, отметив, что смена тренера не пойдет на пользу сине-бело-голубым.Бодул признан лучшим игроком «Амкара» в апрелеФорвард «Амкара» Дарко Бодул признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков.Александр Салугин: Сами свой футбол душим!Александр Салугин: Сами свой футбол душим!С нападающим «Амкара» Александром Салугиным можно говорить почти на любые темы. «ССФ» воспользовался этим, получив удовольствие от общения.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева
Футбол
Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена
Футбол
УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в Стокгольме
Футбол
Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этом
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости