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Овечкин пошел еще на один круг ада. Проклятья и издевки летят в его адрес…

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин пошел еще на один круг ада. Проклятья и издевки летят в его адрес…
Источник: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об Александре Овечкине, который впервые с 2009 года не приедет на чемпионат мира.

Александр Овечкин сейчас не повторит союзный рекорд Владислава Третьяка, который участвовал в 13 чемпионатах мира.

А ведь уникальное могло быть достижение! Вы только задумайтесь – Третьяк играл в хоккей до 34 лет. Он выступал в ЦСКА и сборной СССР, то есть всегда был под рукой у главных тренеров. Ничто ему не мешало приезжать на первенство мира.

Овечкин же едва не достал Третьяка в 31 год. Он выступает в НХЛ с 2005-го, то есть является человеком зависимым. При этом его «Вашингтон» почти всегда выходил в плей-офф. При этом команда весьма сильная, побеждала в регулярных чемпионатах. Должна была выстреливать в плей-офф.

Но Овечкин умудрялся приезжать. Не случилось это лишь однажды – в 2009 году. Тогда «Вашингтон» тоже вылетел во втором раунде, но чемпионат мира начался необычайно рано – и Александр Великий просто не успел приехать в Берн, но и без него сборная России завоевала золото.

Овечкин прилетал всегда, даже в 2013 году, когда в Хельсинки играл в четвертьфинале с переломом ноги. Тогда все было плохо – 3:8 от американцев. Но Александр набрал 2 (1+1) очка.

Овечкина брали Тихонов, Крикунов, Быков, Билялетдинов, Знарок. Казалось иногда, что Саше и не нужно специальное приглашение. Он кричал из Америки через океан своему другу Илье Никулину: «Бронируйте койку! Я вылетаю!»

Олег Знарок был готов даже сейчас взять Александра Овечкина в сборную России. Даже с травмой колена, повреждением поверхности бедра. Но Саша честно объяснил ситуацию, что его лучше не приглашать. Эту команду он не усилит. И может даже навредить.

Железо устало…

Это уже не молодой и горячий Овечкин, у которого ноги опережали мысли. Теперь он принял мудрое решение. И думаю, Александра Великого все-таки надломило это страшное поражение от «Питтсбурга», когда Ови поучаствовал в том, что в ворота «Вашингтона» приехали два гола. И только Овечкин получил «-2» за матч, а в его адрес сейчас летят проклятья и издевки от болельщиков и известных хоккеистов – от Коммодора до Модано.

Это еще один круг ада, по которому Александр Овечкин ходит из года в год. Раньше он прилетал в сборную и отдыхал душой, набираясь новых сил. Но не теперь…

Это уже молодая команда, где главные звезды – Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Андрей Василевский. Тем, кто помнит Овечкина зеленым пацаном, забивающим победный гол канадцам в Турине – прошло то время.

Теперь Александр Великий – ветеран с седой головой. Возможно, он еще возьмет Кубок Стэнли, побьет рекорд Третьяка, будет золото и Олимпиады, и чемпионата мира.

Правда, Овечкин перевалил экватор, и время неумолимо.

Но мы еще встретимся. Может быть, уже в Пхенчхане.

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