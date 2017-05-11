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Илья Жигулев: Пройдя в «Краснодаре» все уровни, чувствуешь родство с клубом

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Жигулев: Пройдя в «Краснодаре» все уровни, чувствуешь родство с клубом
Источник: ФК «Краснодар»

Первый воспитанник «Краснодара», добравшийся до основного состава, 21-летний Илья Жигулев – о Сергее Галицком, клубной академии и многом другом в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

«ЕСЛИ НЕ УЧИШЬСЯ, В КЛУБЕ НЕ ЗАДЕРЖИШЬСЯ»

- Вы из первого набора академии «Краснодара». Как попали туда?
- Летом 2008 года устроили первый набор в академию для ребят 1996 года рождения. Я прошел два просмотра, затем меня и еще 20 мальчиков взяли в клуб. В то время жил рядом с Краснодаром, в станице Северской. Сначала занимался футболом там, потом в краснодарской СДЮШОР №5. На одном из турниров как раз и набирали парней в «Краснодар». Меня заметили, пригласили на просмотр.

- И жизнь резко поменялась?
- Ты должен прилежно учиться и хорошо тренироваться – вот главные правила. Нагрузки очень приличные, дисциплина важна в первую очередь. Многие не выдерживают: нелегко дважды в день тренироваться и ходить в школу на 5-7 уроков. Но если не будешь учиться, в клубе не задержишься. И это правильно: не все выпускники станут классными футболистами, а значит, нужно быть готовым к другой жизни.

- Что больше всего поразило в академии?
- Условия. Я видел, с чего все начиналось и во что вылилось сейчас. С улыбкой вспоминаю те времена. Мы ведь сначала жили в обычных домах по 10-12 человек с воспитателями и поварами. Ездили в самую простую школу, тренировались на базе основной команды. Но видели, как строится и растет академия.

«ОБИДНО, ЧТО КРАСНОДАР БЕЗ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

- Говорят, вами занимались тренеры-иностранцы.
- В основном, сербы. Но сейчас, насколько я знаю, упор сделан на отечественных специалистов.

- Дети, «Краснодар-3», «Краснодар-2», молодежка… Нужно ли так много команд?
- Обязательно. Без игровой практики не будешь расти. Потихоньку нужно проходить все команды, прочувствовать все уровни. Кстати, если бы «Краснодар-2» играл, как «Спартак-2», в ФНЛ, было бы еще лучше. Зато когда через все пройдешь, чувствуешь с клубом настоящее родство. Мальчишкой я мечтал играть за «Краснодар». И когда впервые вышел на поле в официальном матче, эмоции переполняли.

- Как вам новая арена?
- Топ-уровень. Он должен был занять первое, а не третье место в списке лучших арен прошлого года. Обидно, что чемпионат мира «пролетит» мимо Краснодара. Понятно, что «Фишт» после Олимпиады надо задействовать, но… Разочарование.

Источник: «Советский спорт»

«ЧЕМИОНАТ МОЛДАВИИ – ЭТО ФНЛ»

- Зимой вы были на сборах с первой командой. Как приняли первого воспитанника, добравшегося до основы?
- Проблем с адаптацией не было, со многими игроками познакомился задолго до сборов, когда привлекался к тренировкам с первой командой. И тренеров знал, ведь Игорь Шалимов работал в «Краснодаре-2».

- В России молодые часто не добираются до первой команды. В чем проблема?
- Иногда им дают только один шанс. Не реализовал – забывают. Бывает, что игроки сбавляют к себе требования. Но шанс есть у каждого. Важно не упустить.

- После «Краснодара-2» вас арендовал молдавский «Милсами». Удачный опыт?
- За границу уезжать было необязательно, но стоял вопрос продолжения карьеры. Уровень «Краснодара-2» я перерос, а для первой команды был не готов. Вариант с «Милсами» - лучший из всех. Хотя я месяц тренировался еще и с нальчикским «Спартаком», но у клуба возникли проблемы с деньгами и лицензированием, поэтому «Краснодар» предложил поехать в Молдавию. Рискнул и ни капли не жалею.

- Уровень тамошнего футбола сильно уступает российскому?
- 5 из 11-ти клубов борются за чемпионство, но все - уровня ФНЛ. С премьер-лигой молдавский чемпионат сравнить не могу.

«ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, ИДЕЙНЫЙ»

- Общались с Сергеем Галицким? Действительно футбольный фанатик?
- Видел его на тренировках всех команд, от самых детских до основной. Можете не верить, но наш президент знает почти всех воспитанников академии по именам. Приятно и очень мотивирует. Меня Галицкий тоже знает с самого детства, он присутствовал на том матче, когда меня пригласили в академию. Сыграли 2:2 с командой старше нас на год, и после все шептались: «Сергей Николаевич был на игре». А я не знал, как он выглядит, ну просто не представлял. Так вот после матча я с ним поздоровался. Но оказалось, что перепутал его с генеральным директором Владимиром Хашигом, тоже приехавшим на игру.

- Назовите три главных качества Галицкого.
- Трудолюбивый – чтобы добиться таких высот, нужно много работать. Целеустремленный. И, наверное, идейный – «Краснодар» с академией и стадионом тому доказательство.

- Привлечь вас к основному составу – идея Игоря Шалимова?
- Да. Изначально меня планировали вернуть из аренды летом, а не зимой. Думали посмотреть на сборе в ОАЭ, а потом возвратить в Молдавию. Но по итогам сбора тренерский штаб решил, что я готов к РФПЛ.

- Федор Смолов действительно крут? Какой он в жизни?
- Веселый парень, способный подколоть. И готовый помочь во всем. Смолов – очень хороший человек.

- Ари устроил драку в финале Кубка России. Он и у вас был такой буйный?
- Никогда не замечал, чтобы Ари нарушал дисциплину или вел себя чересчур эмоционально.

Источник: «Советский спорт»

«НАДЕЮСЬ, ПОЛУЧИТСЯ ПОИГРАТЬ В АНГЛИИ»

- «Краснодар» в очередной раз не борется за титул, а ходит вокруг да около. В чем причина?
- Мы молодой клуб, но в России уже считаемся «топом». Нужно работать дальше - и результат придет. По потенциалу «Краснодар» может быть на первом месте. Тот же «Спартак», с которым сыграли 2:2, не был сильнее нас. Проиграй мы 0:3 – вопросы бы отпали, а так и не скажешь, что играли против будущего чемпиона.

- Какую задачу ставили команде перед началом сезона?
- Важно попасть в еврокубки, чтобы собирать аншлаги на стадионе. Это основная цель. Конкретной задачи занять первую строчку или место в тройке не было.

- Побреетесь налысо, покрасите волосы или сделаете татуировку после первого гола за «Краснодар»?
- Может что-то и сделаю. Или нет… Я в замешательстве! (смеется)

- В ваших соцсетях нет дорогих машин, фотографий из клубов. Вам это неинтересно?
- Я домашний человек, люблю спокойный отдых с девушкой и друзьями. А машины у меня нет, поэтому ее и не фотографирую.

- В соцсетях вы подписаны на «Ливерпуль» и «Барселону». Они любимые?
- За них давно болею. Кумиры? Иньеста и Джеррард. Англию я вообще больше всего люблю. Надеюсь, когда-нибудь там сыграю.

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