«МЮ» едет в Стокгольм...
Команда Жозе Моуриньо не выиграла дома у «Сельты», но вышла в финал Лиги Европы.
Аттракцион был неувлекательным. «Сельта» еще раз убедила, что ей повезло с «Краснодаром» этой зимой. Рядовая проходимая команда. «МЮ» еще раз убедил, что времена сэра Алекса Фергюсона в прошлом. Скучновато, прагматично, по-рабочему.
Большинство проблем артель Жозе Моуриньо решила в начале игры, когда Феллайни с неотвратимостью механического молота замкнул диагональный навес. И началось перетягивание каната под лозунгом: «Скорее бы финал».
Временами было довольно горячо, чаще всего – ровно, «Сельта» имела шансы забить, но все же вечер катился к закономерной английской победе. Просто потому что «МЮ» сильней.
А потом вдруг галисийцы забили. И тоже головой после навеса. Небо над «Олд Траффорд» полыхнуло грозовыми отблесками, команды слегка подрались, двое удалились, а Моуриньо все-таки выжал воду из камня. «МЮ» в финале Лиги Европы, что ценно. Но смотреть такое после матчей Лиги чемпионов было довольно тяжело. (Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ).
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция …ГДЕ ЕГО ЖДЕТ
«АЯКС»
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Неделю назад голландцы выиграли у «Лиона» 4:1. В ответной игре французы едва не отыгрались.
Нападающий Антон Хазов, известный по выступлениям за московское «Динамо», ярославский «Шинник» и нижегородскую «Волгу», однажды сказал: «Побеждает тот, кто лучше играет в штрафных площадках: своей и чужой».
Так получилось, что «Лион» и «Аякс» плохо играют в обороне. Поэтому их противостояние в полуфинале Лиги Европы свелось к тому, кто больше забьет. Моментов в двух матчах было много как у одних, так и у других.
Во французской игре команды на двоих нанесли 40 ударов, 29 из которых - из штрафной! Преуспели хозяева - 3:1. Дубль сделал Александр Ляказетт. В первой встрече он вышел лишь на замену, так как не был готов играть весь матч - только-только восстановился после травмы. Не будь ее, все у «Лиона» могло сложиться иначе. После дубля в ворота «Аякса» Ляказетт довел свой бомбардирский счет в этом сезоне до 33 мячей!
В конце матча «Лион» был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но свои моменты не реализовал.
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция