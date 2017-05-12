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«МЮ» едет в Стокгольм...

Евгений Ломоносов, Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«МЮ» едет в Стокгольм...

Команда Жозе Моуриньо не выиграла дома у «Сельты», но вышла в финал Лиги Европы.

Аттракцион был неувлекательным. «Сельта» еще раз убедила, что ей повезло с «Краснодаром» этой зимой. Рядовая проходимая команда. «МЮ» еще раз убедил, что времена сэра Алекса Фергюсона в прошлом. Скучновато, прагматично, по-рабочему.

Большинство проблем артель Жозе Моуриньо решила в начале игры, когда Феллайни с неотвратимостью механического молота замкнул диагональный навес. И началось перетягивание каната под лозунгом: «Скорее бы финал».

Временами было довольно горячо, чаще всего – ровно, «Сельта» имела шансы забить, но все же вечер катился к закономерной английской победе. Просто потому что «МЮ» сильней.

А потом вдруг галисийцы забили. И тоже головой после навеса. Небо над «Олд Траффорд» полыхнуло грозовыми отблесками, команды слегка подрались, двое удалились, а Моуриньо все-таки выжал воду из камня. «МЮ» в финале Лиги Европы, что ценно. Но смотреть такое после матчей Лиги чемпионов было довольно тяжело. (Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ).

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)

Голы

Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас

Предупреждения:

Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90

Удаления:

Байи, 88 - Ронкалья, 87

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

ГДЕ ЕГО ЖДЕТ «АЯКС»

Неделю назад голландцы выиграли у «Лиона» 4:1. В ответной игре французы едва не отыгрались.

Нападающий Антон Хазов, известный по выступлениям за московское «Динамо», ярославский «Шинник» и нижегородскую «Волгу», однажды сказал: «Побеждает тот, кто лучше играет в штрафных площадках: своей и чужой».

Так получилось, что «Лион» и «Аякс» плохо играют в обороне. Поэтому их противостояние в полуфинале Лиги Европы свелось к тому, кто больше забьет. Моментов в двух матчах было много как у одних, так и у других.

Во французской игре команды на двоих нанесли 40 ударов, 29 из которых - из штрафной! Преуспели хозяева - 3:1. Дубль сделал Александр Ляказетт. В первой встрече он вышел лишь на замену, так как не был готов играть весь матч - только-только восстановился после травмы. Не будь ее, все у «Лиона» могло сложиться иначе. После дубля в ворота «Аякса» Ляказетт довел свой бомбардирский счет в этом сезоне до 33 мячей!

В конце матча «Лион» был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но свои моменты не реализовал.

Матч

Лион - Аякс - 3:1 (2:1)

Голы

Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш

Предупреждения:

Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68

Удаления:

нет - Виргевер, 84

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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