«МЮ» едет в Стокгольм...

Команда Жозе Моуриньо не выиграла дома у «Сельты», но вышла в финал Лиги Европы.

Аттракцион был неувлекательным. «Сельта» еще раз убедила, что ей повезло с «Краснодаром» этой зимой. Рядовая проходимая команда. «МЮ» еще раз убедил, что времена сэра Алекса Фергюсона в прошлом. Скучновато, прагматично, по-рабочему.

Большинство проблем артель Жозе Моуриньо решила в начале игры, когда Феллайни с неотвратимостью механического молота замкнул диагональный навес. И началось перетягивание каната под лозунгом: «Скорее бы финал».

Временами было довольно горячо, чаще всего – ровно, «Сельта» имела шансы забить, но все же вечер катился к закономерной английской победе. Просто потому что «МЮ» сильней.

А потом вдруг галисийцы забили. И тоже головой после навеса. Небо над «Олд Траффорд» полыхнуло грозовыми отблесками, команды слегка подрались, двое удалились, а Моуриньо все-таки выжал воду из камня. «МЮ» в финале Лиги Европы, что ценно. Но смотреть такое после матчей Лиги чемпионов было довольно тяжело. (Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ).

Неделю назад голландцы выиграли у «Лиона» 4:1. В ответной игре французы едва не отыгрались.

Нападающий Антон Хазов, известный по выступлениям за московское «Динамо», ярославский «Шинник» и нижегородскую «Волгу», однажды сказал: «Побеждает тот, кто лучше играет в штрафных площадках: своей и чужой».

Так получилось, что «Лион» и «Аякс» плохо играют в обороне. Поэтому их противостояние в полуфинале Лиги Европы свелось к тому, кто больше забьет. Моментов в двух матчах было много как у одних, так и у других.

Во французской игре команды на двоих нанесли 40 ударов, 29 из которых - из штрафной! Преуспели хозяева - 3:1. Дубль сделал Александр Ляказетт. В первой встрече он вышел лишь на замену, так как не был готов играть весь матч - только-только восстановился после травмы. Не будь ее, все у «Лиона» могло сложиться иначе. После дубля в ворота «Аякса» Ляказетт довел свой бомбардирский счет в этом сезоне до 33 мячей!

В конце матча «Лион» был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но свои моменты не реализовал.