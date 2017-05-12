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Победить за 70 секунд - Алексей Андронов о скучающих фаворитах чемпионата мира

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Победить за 70 секунд - Алексей Андронов о скучающих фаворитах чемпионата мира

Как и предполагалось, лидерство сборной Латвии в нашей группе продлилось ровно до «первого милиционера», которым оказалась Швеция.

Команда Рикарда Гренборга словно ставит себе задачу в каждом следующем матче играть скучнее, чем в предыдущем. На результат, впрочем, особенно не влияет. Так было и на этот - после того, как Ландескуг открыл счет, шведы надолго «заснули». Полагаю, что всегда так не будет - тем более, как выяснилось, и Гренборг и тренер немцев Марко Штурм несколько схитрили. Назвав 25 игроков на турнир - в заявку они внесли не всех. Теперь Германию пополнит Леон Драйзайтль, а Швецию - Хенрик Лундквист. Учитывая абсолютное спокойствие на лице Гренборга (а точнее - на его внушительной седой бороде) - возможно, раскрывать весь свой потенциал просто не входит в его планы. Катим на плей-офф, а там посмотрим. 2:0 шведы исполнили достаточно уверенно.

Точно так же, как истинные возможности скандинавов сейчас понять трудно - не совсем ясен настоящий потенциал сборной России, и видели ли мы уже ее? Игра с Данией оставила еще больше вопросов, чем предыдущие встречи. Да, всем (и мне тоже) нравится, как мы обороняемся. С учетом уровня соперника. Для выигрыша этого матча сборной хватило 70 секунд. До и после - она так же, как и Швеция, была довольно ленива. Уже стадо известно, что на чемпионат не приедет Овечкин. На мой взгляд, это благо. И для него, и для команды. Самому Александру надо и отдохнуть и подлечиться. Что же до сборной - Овечкина в ней мы уже много раз видели. Сейчас важнее проверить другие резервы, в том числе тех, кто пока остается в КХЛ. Если Гэри Бэттмен отпустит НХЛ-овцев на Олимпиаду, уж с Овечкиным Знарок как-нибудь разберется.

Свежее нововведение от тренерского штаба сборной России - Знарок запретил журналистам делить игроков по клубной принадлежности. Мол, тут сборная, и все равны, как в бане. Возможно, он прав с точки зрения взаимоотношений в коллективе. Но вот задумайтесь - неужели не достоин ярославский «Локомотив» упоминания за подготовку для сборной защитника Владислава Гаврикова? По-моему, наоборот, клубы надо называть всегда - а уж в чем-чем, а в единстве сборной России мы не сомневаемся. Совсем.

Вот, например, главный тренер канадцев Джон Купер не только не стремится закрыть графу «клуб» в досье своих игроков, а еще и педалирует тему. «Мне порой кажется, что всюду мои Лайтнинг» - сказал он журналистам в ответ на вопрос о главных впечатлениях от турнира. Тщательно перечислил всех, даже игроков другой группы. Сказал, что очень хочет сыграть против Наместникова, Кучерова и Василевского. В финале. Ну да ладно, разность подходов нам понятна.

Теперь Куперу некоторое время будет не до шуток - его команда еле-еле сломила сопротивление французов, уступая им по ходу матча. Убаюкались «кленовые листья» крупными победами? Непохоже. Но небольшой не испуг даже, а, скорее, напряг - пойдет им на пользу. Впереди, кстати, довольно непростые игры, и канадцы потихоньку начинают страдать от того же, от чего и Россия - дефицит настоящего сопротивления.

В этой группе, похоже определилась главная (с учетом высказываний Александра Лукашенко) интрига. Белоруссия и Словения поделят между собой два последних места. И - путевку во второй дивизион. Очную встречу (уже завтра) обязательно стоит посмотреть. Это будет игра под девизом «пленных не брать». Судя по интервью Сергея Костицына, в котором маскирующих матерные слова точек едва ли не больше, чем самих слов - белорусы уже на грани кипения.




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