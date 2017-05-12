«Спартак» – в «Вечернем Урганте» и очередное странное заявление Орлова (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Продолжение шоу

Решено: матч «Зенит» – «Краснодар» будет сыгран на «Петровском». Мирчу Луческу услышали. Здравый смысл восторжествовал. Уж лучше с позором вернуться на памятник архитектуры середины XX века, чем подвергать игроков риску получить травму.

В пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018» эту новость подали так, будто рассчитана она на слабоумных.

«Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, но матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Петровский».

В мае отличная погода, но мы решили включить отопление…



Фото: «Зенит»

Откликнулся на новость «Рубин». Уж он-то хорошо знает, каково это – переезжать с нового стадиона на старый. Будем надеяться, что на питерской арене хотя бы не додумаются возвести бассейн.

Два вопроса. Первый – кто-нибудь ответит за весь тот ужас, что творится с новым стадионом? Второй – как в случае неудачи в матче с «Краснодаром» будет оправдываться Луческу?

Вновь с очень странным посылом выступил Геннадий Орлов.

– Речь уже идет о престиже государства. Сейчас не надо искать виновных. Если мы все любим свое государство, отвечаем за то, что происходит. Но надо идти к главному – занять позицию государственную и относиться друг к другу доброжелательно, а уже потом разбираться. Сейчас ссоры не нужны, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

На вопрос, что делать с газоном, Орлов сказал, что лучше купить новое поле. И добавил: «Сейчас никто денег считать не будет».

То есть виновных искать не надо. Надо сплотиться. Вбухать еще денег. Чьих, кстати? Геннадий Сергеевич, если вы так рассуждаете, то, может, пожертвуете на новое поле несколько своих зарплат?

Или Орлов так троллил «Эхо Москвы»?

ЦСКА: три шага до Лиги чемпионов

28-й тур откроется матчем ЦСКА – «Арсенал». По-прежнему не смогут сыграть Дзагоев и Алексей Березуцкий. Остальные в порядке. Да и без Дзагоева армейцы давно научились справляться.

ЦСКА – фаворит в борьбе за второе место. Во-первых, у него проще календарь. Во-вторых, преимущество в одно очко. В-третьих, поставленная командная игра, чего нельзя сказать о «Зените».

Если не случится форс-мажора, сегодня ЦСКА должен на классе взять три очка.

А вот что было в первом матче этих команд.





«Спартак» – в «Вечернем Урганте»

Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск программы «Вечерний Ургант», гостями которой станут владелец «Спартака» Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков.

В этом популярном шоу не раз были футбольные люди. Вот, например, три года назад главными героями стали Евгений Гинер и Акинфеев.





«Спартак», безусловно, имеет право на посещение таких мероприятий. Даже сейчас, по ходу официального сезона. Хотя всегда найдутся люди, которые будут ворчать: лучше бы тренировались.

Бонус. Тренировка «Краснодара»

В прошлом туре «Краснодар» имел отличный шанс фактически гарантировать себе выход в Лигу Европы. Но вновь не оправдал ожиданий. Битва с «Ростовом», а теперь еще и с «Тереком» продолжается. Завтра «быки» в гостях сыграют с «Уралом».



