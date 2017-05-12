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«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.

Накануне английский клуб разошелся миром в ответной игре против «Сельты» (1:1), а неделю назад «красные дьяволы» обыграли своего соперника в Виго со счетом 1:0. Таким образом, «МЮ» завоевал путевку в Стокгольм, где 24 мая сразится с амстердамским «Аяксом».

«Догадывался, что ответный матч с «Сельтой» будет похож на вторую игру против «Андерлехта». Когда ты являешься фаворитом, то обязан расставить все точки на «i» еще до начала второго тайма. Нам это не удалось, и не потому, что мы не хотим, а потому, что не можем. Игроки не реализуют свои моменты, поэтому в ответных матчах получается такая игра. Да, «Юнайтед» давил на «Сельту», но они были свободны в своих действиях. Испанский клуб дал нам настоящий бой.

Мы должны уважать эту команду, – продолжает Моуринью, – они стали настоящими героями своего маленького города. «Сельте» нечего было терять, поэтому они шли вперед и доминировали в некоторых моментах. Второй тайм сложился для нас очень тяжело. 

Мы должны бороться и будем делать это до последней секунды Лиги Европы. Да, игроки не сыграли на должном уровне, но они сражались за выход в финал. Очень рад за свою команду. Через две недели мы постараемся выиграть трофей», – сказал тренер «МЮ».

Об удалении Байи

«Нет, я не видел что там случилось, но могу сказать, что Эрик провел феноменальный матч. Вообще, игра была эмоциональной для всех, однако, некоторые держали себя в руках лучше остальных. Красная карточка? Думаю, это было неверное решение. Повторюсь, я не знаю, что случилось на самом деле, но «Юнайтед» в преддверии финала потерял очень важного игрока. Таких у нас немного. Эрик повел себя очень наивно!», – заявил специалист.

Об уровне «МЮ» и «Аякса»

«Прежде всего, это два монстра. У каждого клуба великая история, но для нас очень важно пробиться в Лигу чемпионов. Что касается «Аякса», то это молодая и амбициозная команда. Это действительно сильный коллектив», – рассказал португалец.

О подготовке

«У «Аякса» будет 12 дней на подготовку к финалу, а нам предстоит за это время провести три матча в премьер-лиге. При этом, у меня в распоряжении всего 16 игроков. Все из-за количества матчей, проведенных в этом сезоне. Я должен поблагодарить арбитра Майкла Оливера за красную карточку Андеру Эррере в матче с «Челси» в Кубке Англии. Если бы этого не случилось, мы бы просто не выжили.

Конечно, трофей Лиги Европы очень важен для нас. – продолжает тренер. – Выиграв его, мы сможем сыграть в Суперкубке, который состоится в августе. Буду счастлив, если мы обыграем «Аякс» в Стокгольме. Мне было очень тяжело в этом сезоне, очень. 

Да, игра против голландского клуба станет последней для моих парней в этом сезоне, но позже им придется поехать в национальные сборные, хотя, после такого сезона им дорога только в СПА-салон», – заключил главный тренер «Юнайтед».

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)

Голы

Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас

Предупреждения:

Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90

Удаления:

Байи, 88 - Ронкалья, 87

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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