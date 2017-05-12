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Чем «Челси» похож на «Спартак» и как «Тоттенхэм» отразил нашествие клонов

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чем «Челси» похож на «Спартак» и как «Тоттенхэм» отразил нашествие клонов
Источник: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о закономерной развязке чемпионата Англии.

«Челси» готовится отпраздновать чемпионство. «Тоттенхэм» прочно второй. Похоже, в АПЛ наступают новые времена.

Большое, известно, лучше видится на расстоянии. И потому даже из нашего незатейливого футбольного далека отчетливо просматривается когнитивный диссонанс, накрывший английские топ-клубы.

Емко охарактеризовать царящие в них настроения точнее всего получится, наверное, тоже по-русски: с жиру бесятся! За один прошлый год притянули тренеров с самыми звонкими мировыми именами. Моуринью – в «Манчестер Юнайтед». Гвардиолу – в «Манчестер Сити». Клоппа – в «Ливерпуль». Мания величия резко прогрессировала. Картофелина, озорно пущенная из рогатки провинциальным «Лестером» и больно ударившая по вип-физиономиям, заставила принять срочные чрезвычайные меры.

И что на выходе? Два «Манчестера» отчаянно сражаются за последнюю путевку в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» героически удерживается чуть выше. Но моду задают совсем даже не они.

Я и на «Челси» не укажу, как на Версаче или Армани английских полей. Что собой представляет «Челси» работы Антонио Конте, может в общих чертах представить любой болельщик «Спартака», АПЛ вовсе не интересующийся. Леонид Слуцкий, наш компетентный представитель в Англии, видит причину взлета команды Абрамовича в высокой эффективности действий. Я бы выразился попроще: Конте подарил футболистам «Челси» остроту игровых ощущений. Здорово их настропалил. Сделал то же, что и Каррера в «Спартаке» - только, вооруженный немалым уже опытом, более убедительно.

Но способны ли эти самые острые ощущения работать вдолгую – вопрос и к Каррере, и к Конте. Бог даст, в следующем сезоне выясним. А пока законодатель моды – «Тоттенхэм»! Вот уж сюрприз так сюрприз! Ибо именно этот сумасбродный прежде клуб, менявший тренеров как перчатки, оказался ныне, как никто другой, в своем уме. Классическом футбольном и классическом английском.

Ну какую славу снискал Маурисио Почеттино в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне»? Да, поработал и там и там крепенько. В «Тоттенхэме» не погнушались взять тренера, что называется, на вырост. И состав ему предложили такой же: развивайся вместе с командой! Эффект вышел потрясающий. «Тоттенхэм» второй сезон кряду – плотно в первой тройке. Родных английских игроков в составе – больше, чем у кого-либо другого в высшем табличном обществе. Футбольная энергетика – на зависть всем, даже «Челси». Совсем молодая троица – Деле Алле, Кейн и счастливо оказавшийся их единоверцем по игре датчанин Эриксен – разыгрывают атакующие шарады на все лады.

Тот путь, которым по здравому размышлению двинулись в «Тоттенхэме», называется – сделай сам! И в благодарность за точный выбор получили образцово развивающуюся команду. И попробуй теперь випы вчерашних дней ее раздербанить – менеджеры «Тоттенхэма» только улыбаются в ответ: да мы никого не продадим ради денег, у нас с финансами полный ажур.

А главное – «Тоттенхэм» дает пример правильной новостройки разночинцам АПЛ, в чьем распоряжении теперь небывало щедрые барыши от ТВ.

И эта едва наметившая тенденция несет жуткую угрозу для вчерашних випов, заигравшихся в «Царя горы». Кто познатнее тренера отхватит. Кто поярче коллекцию игроков соберет. Но на выходе-то – бледные клоны… Уже второй клон великой «Барсы» - после «Баварии» - мучает воображение Гвардиолы. Весь извелся Клопп, пытаясь раскочегарить игру «Ливерпуля» по лекалам «Боруссии».

Но самую крупную драму переживает «МЮ»… Наверное, Моуринью выиграет Лигу Европы - он же цепкий. И он даже отучил манкунианцев проигрывать. Больше того, на будущий сезон возможно повышение результатов - у Жозе второй рабочий год, как правило, наиболее успешен. Но посмотреть, во что он превратил старый добрый «МЮ» Сэра Алекса… Черт-те во что, а сбоку бантик в виде импозантного Жозе. Никакой своей игры. Ван Гал тупиково проповедовал игру в контроль, теперь Моуринью привил антиконтроль. В самый глубокий сон разума - рождающий чудовищ – погрузились именно заправилы «МЮ».

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