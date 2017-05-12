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«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте

Марина Петрова, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте
Источник: ФК «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.

«На бумаге «Зенит» – самая сильная команда чемпионата»

– В последнем матче вы смогли одержать очень важную победу над «Уралом». После игры появилось ощущение, что теперь сможете остаться в премьер-лиге?
– У нас всегда было это ощущение. Не могу даже представить ситуацию, при которой «Крылья Советов» заслуживают вылета. В нынешнем сезоне нам действительно непросто, но в борьбе за выживание еще ничего не решено.

– В этом году вы забивали ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту».
– Мне повезло, потому что забивать таким сильным командам никогда не бывает просто. А в этом сезоне это получилось удачно и достаточно красиво.

Вы обыграли «Спартак» 4:0, а он стал чемпионом. «Спартак» все равно самая сильная команда нашего чемпионата?
– Думаю, самая сильная команда чемпионата все-таки «Зенит». Но это на бумаге, а в футболе часто сильных игроков недостаточно. «Спартак» это доказал, потому что они показали себя командой с большой буквы. Благодаря коллективу они на протяжении всего чемпионата добивались отличных результатов.

­– Понимали, в какой футбол будет играть «Спартак» при Каррере?
– Я поработал вместе с Каррерой в «Ювентусе», когда главным тренером был Конте. Все знают, как Антонио работает и что хочет от команды, вообще Конте для меня особенный тренер, самый лучший. Менталитет и психология «Спартака» в этом сезоне очень похожи на тот «Ювентус». И это все заслуга Карреры, он выиграл премьер-лигу неслучайно.

«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успеха

– Что говорят сейчас о Каррере в Италии?
– Понятия не имею, но я уверен – эта победа поднимет его репутацию не только в Италии, но и во всем мире.

– Понимаете, что происходит с вашим ближайшим соперником «Зенитом»? Они в последнее время играют не очень удачно.
– «Зенит» остается величайшей командой, несмотря на то, что он уже не смог достичь нужного результата в этом сезоне. Думаю, нам предстоит труднейший матч. 

«Уход из «Ювентуса» – моя ошибка»

– Вернемся в август 2016 года. Как вы решились на переезд в Россию?
– Я отправился в Россию, потому что решил попробовать себя в другом чемпионате и получить новый опыт. Было непросто рассказать о своем решении семье и друзьям, потому что этот переезд означал, что мне придется оставить жену и детей в Италии. Но это возможность, от которой я не должен был отказываться.

– С какими трудностями столкнулись в России?
– Язык и холод. Все остальное в порядке. Присутствие других итальянцев очень облегчило мою самарскую жизнь.

– Вы оказались в «Ювентусе» в 2008-м, а вокруг Дель Пьеро, Буффон, Трезеге и Недвед.
– Это был сон наяву. Сон, в котором все звезды того времени рядом со мной.

Кто из всех производил самое серьезное впечатление?
– Дель Пьеро. Абсолютно точно. Он был великолепен.

– «Крылья Советов» ­– ваша одиннадцатая аренда. В какой момент вы были ближе всего к тому, чтобы остаться в «Ювентусе» на сезон? 
– В первый год Антонио Конте в «Ювентусе». Я провел отличную предсезонку и сыграл все товарищеские матчи очень хорошо. Я мог решать, остаться в «Ювентусе» или поехать в аренду в менее сильный клуб. И я совершил ошибку. Мне нужно было остаться, но я ушел в аренду в «Лечче», а потом в «Торино».

– Перед тем сезоном вы забили потрясающий гол за «Ювентус» в товарищеском матче против «Америки». Вспоминаете его?
– Я помню его так хорошо, как будто это я забил его вчера.


– При аренде в «Торино» понимали, что переходите во вражескую команду?
– Да, я представлял, что это может создать проблемы, но никаких угроз от болельщиков я не получал.

«Слышал об интересе «Зенита» и «Спартака»

– Вы вызывались в молодежную сборную Италии, где играли вместе с Марио Баллотели. У каждого есть своя история про этого парня.
– А лично я не помню абсолютно никаких странных вещей. Марио – нормальный парень.

– В «Пескаре» вы играли вместе с Матиа Погба, братом Поля.
– Он очень веселый. Думаю, у них вся семья такая. Но в тренировочном процессе он был большим профессионалом. Не знаю, какой Матиа в жизни, мы встречались не так часто.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Ходит много слухов.
– Пока точно я ничего не знаю. Не буду скрывать, российский чемпионат мне очень нравится. Но пока это все слухи. Будем ждать, претворятся ли они в жизнь. Я слышал об интересе «Зенита» и «Спартака».

– И что думаете об этом?
– Честно говоря, поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечта. 

Эльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочно

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