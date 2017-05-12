«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивили

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выбрал топ-5 открытий нынешнего сезона РФПЛ.

НИКИТА МЕДВЕДЕВ

«Ростов», вратарь, 22 года

РФПЛ – 2016/17: 14 матчей в сезоне, 10 игр на «ноль»

В «Ростове» удивительно здорово раскрывают футболистов. Все мы помним, как была реанимирована карьера Джанаева. Теперь взяли никому неизвестного парня, который с листа установил рекорд чемпионатов России по количеству «сухих» минут подряд (989). И если вначале было видно, что Медведев тушуется, то затем с каждым матчем он становился все более уверенным в себе.

Понятно, что в этом рекорде есть существенная заслуга и обороны «Ростова». В некоторых матчах наносилось всего три-четыре удара, но здесь ведь и другое ценно: как оставаться в тонусе, не расслабиться, спасти в нужный момент.

В любом случае такие рекорды случайно не ставятся. И те, кто считают достижение Медведева заслугой только обороны, пусть сами встанут в ворота и отыграют на ноль столько, сколько отыграл этот парень.

Такой прогресс Медведева – заслуга тренера-вратарей «Ростова» Кафанова и, конечно, Бердыева, который если и берет человека в команду, то обязательно его раскрывает. Дает, можно сказать, путевку в жизнь. Уверен, не за горами время, когда Медведева позовут в сборную.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

«Спартак», защитник, 23 года

РФПЛ – 2016/17: за «Амкар» – 16 матчей, один гол, за «Спартак» – шесть матчей

Джикия и до «Спартака» – в «Амкаре» – здорово проявлял себя. Но теперь он подтвердил свой класс на новом уровне, по праву отвоевав место в старте, между прочим, у игрока сборной России Кутепова, у Боккетти, у Маурисио.

Спартаковец – настоящий боец. Крепкий, цепкий, жесткий, что для защитника очень важно. Умеет предугадывать ситуацию на поле. В матче с ЦСКА, когда Таски немного завозился с мячом, и форвард армейцев его «обокрал», то выручил немца именно Джикия, выбив мяч из пустых ворот.

Иногда может показаться, что Джикия играет излишне просто – выносит куда подальше и все. Но у защитника нет задачи выдумывать что-то особенное. Джикия руководствуется старым футбольным законом: «В своей штрафной первое касание мяча должно быть последним».

Но ему нужно подтягивать тактику. Потому что гол Дзюбы в игре против «Зенита», когда Джикия позволил Артему обработать мяч, развернуться и забить, - это серьезная ошибка. Нужно обязательно набираться опыта на топ-уровне – в еврокубках, в международных матчах. У парня есть все, чтобы стать первым номером в защите сборной России.

РОМАН ЗОБНИН

«Спартак», полузащитник, 23 года

РФПЛ – 2016/17: 27 матчей, два гола

Отметил для себя Зобнина в одной из первых его игр за «Динамо» - против «Наполи» в Лиге Европы. Знаете, у нас много тягучих, медленоватых игроков, поэтому сразу бросилось в глаза: парень-то хорошо бежит! И в «Спартаке» за этот год он очень сильно вырос. Не случайно Каррера его отмечает.

Зобнин только кажется незаметным игроком – на самом деле, он выполняет сумасшедший объем работы. Моторный игрок, которого в «Спартаке» не хватало. Все-таки Попов, Ананидзе – это такие творцы, таскать рояль они не любят. И самое главное – ниже определенного уровня в этом сезона Зобнин не опускался. Его стабильно хватает на два тайма. Единственное – нужно быть чуть уверенней в завершающей стадии атак. Как Глушаков, который хлещет по всему, что выскакивает из штрафной. И забивает.

АЛЕКСАНДР БУХАРОВ

«Ростов», нападающий, 32 года

РФПЛ – 2016/17: 16 матчей, шесть голов

Для меня Бухаров и Смолов на данный момент – лучшие форварды страны. И эта история про то, как важно найти своего тренера. Никто к Бухарову не нашел подход, а Бердыев нашел. Он ко всем находит.

Весной форварда «Ростова» смотрится очень здорово. И вверху выигрывает, и внизу терроризирует защитников, ничего не боится, идет на пятерых. И на удар нацелен, и пас отдать может. Когда я смотрел игру сборной России с Бельгией, очень он мне тогда запомнился.

Было время, когда я говорил, что Бухаров променял футбол на деньги. Теперь, видимо, все наоборот – футбол у него превыше всего.

АНДРЕЙ ЛУНЕВ

«Зенит», вратарь, 25 лет

РФПЛ – 2016/17: за «Уфу» – 10 матчей, шесть – на «ноль», за «Зенит» – восемь матчей, пять – на «ноль»

Лунев уже не молоденький, но смог выиграть схватку за место в составе у Лодыгина, который в сборную вызывался. Видно, что Лунев заработал доверие игроков «Зенита», что для такого амбициозного коллектива очень ценно.

Лунев поразил меня, прежде всего, своей уверенностью. Даже наглостью. Ведь одно дело прийти в стабильную команду, где все хорошо. Лунев же пробился в состав, когда игра у команды не ладилась, когда все на нервах. А он, наоборот, смотрится так спокойно, солидно, выручает. И буквально за год в РФПЛ дошел до того, что на него наверняка обратили внимание тренеры сборной.