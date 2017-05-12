Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кубок конфедераций-2017: что нужно знать о сборной Мексики

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций-2017: что нужно знать о сборной Мексики
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017 в России.

КОМАНДА

Мексике пришлось сыграть против США, чтобы попасть на КК-2017. Дело в том, что до турнира в России в КОНКАКАФ успели провести сразу два Золотых кубка (победитель участвует к КК – Прим.ред.): в 2013 году титул взяла сборная США, в 2015-м - Мексика. Исход очной встречи решился в дополнительное время, причем США не хватило всего двух минут, чтобы дотерпеть до серии пенальти. Мексика победила 3:2.

Уже под руководством нового тренера, колумбийца Хуана Карлоса Осорио мексиканцы выиграли 17 из 20 матчей. И почти обеспечили себе попадание на ЧМ-2018. Однако сборную по-прежнему критикуют за осторожность, за не слишком красивую и низкую результативность.

ЗВЕЗДА

Хавьер Эрнандес (28 лет, «Байер»)

Человек-гол сборной Мексики и один из ее лучших бомбардиров. Чичарито уже вписал свое имя у историю национальной команды. По количеству забитых голов (46) он сравнялся с лучшим бомбардиром всех времен Харедом Борхетти. В России Эрнандес готов побить рекорд и добраться до отметки в 50 мячей.

ТРЕНЕР

Хуан Карлос Осорио

Колумбийский тренер долгое время учился и работал в США и Англии. И даже был ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити» (2001-2006). Но больше интересовался тренировками сэра Алекса Фергюсона: «Я все время вспоминаю мудрые слова Фергюсона. Нашел возможность пообщаться с ним и поприсутствовать на тренировках «МЮ». И вот что он мне сказал: «На столь высоком уровне всем важен футбол как игра. Деньги здесь отходят на второй план», - говорил Осорио в интервью FIFA.com.

Колумбиец уверен, что в России его команда покажет себя с наилучшей стороны. «Если костяк нашей сборной — примерно 14 футболистов, выступающих за рубежом, — будет находиться в добром здравии, у нас будет отличный шанс показать свое понимание футбола».

КТО УДИВИТ

Мигель Лайюн (28 лет, «Порту»)

Левый защитник «Порту» - самый креативный в Европе, и, возможно, недооцененный футболист. На его счету 12 результативных передач. Правда, только 4 из них были организованы непосредственно с игры. Остальные – результат идеальных подач со стандартов. Концовка сезона в «Порту» у защитника получается неудачной – Лайюн лишился места не только в составе, но и в заявке. И на Кубке конфедераций наверняка захочет показать себя, чтобы найти новый клуб.

КТО РАЗОЧАРУЕТ

Рауль Хименес (26 лет, «Бенфика»)

Форвард побил все рекорды по сумме трансфера – 22 миллиона евро. Он стал самым дорогим приобретением в истории португальской команды и самым дорогим мексиканцем всех времен.

Но при этом очень редко выходит в составе «Бенфики». Хотя одно время свои шансы использовал по максимуму, забивал голы на протяжении нескольких матчей подряд, появляясь на поле всего на 15-20 минут. Но и такая статистика не спасла Хименеса от статуса «лавочника». В сборной Мексики нападающий находится примерно в такой же ситуации. При тройке Эрнандес-Вела-Корона у Хименеса мало шансов стать игроком стартового состава. Однако нападающий не теряет оптимизма и надеется стать лучшим бомбардиром турнира.

ЦЕЛЬ НА КК

Мексика побеждала на турнире в 1999 году. Теперь в планах Осорио повторить достижение. «На данный момент у нас отличный подбор футболистов. Парни могут играть на равных с любой командой в мире. Мексика способна повторить достижение 1999-го года, тогда сборная выиграла турнир, так как располагала отличной командой, как и сейчас. Так что задумываемся о победе», – рассказал Осорио изданию Esto.

Довольно оптимистичный план, в реальности Мексика будет довольна и выходом в полуфинал.

Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев (видео) 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

– В мае 2015 года Осорио подписал двухлетний контракт с «Сан-Паулу, но в октябре уехал тренировать Мексику. Наверняка не последнюю роль сыграл и финансовый вопрос – в сборной тренер получает 1,2 миллиона долларов в год.

– 38-летний защитник Рафаэль Маркес, легенда и ветеран сборной, может завершить выступления за национальную команду из-за частых травм. Он пропустит и КК-2017, и Золотой кубок КОНКАКАФ, так как восстановление после очередного повреждения затянулось на несколько месяцев. Это значит, что Мексика чуть ли не впервые сыграет без своего лидера. Конечно, Маркес и до этого пропускал матчи, но как правило находился с командой, поддерживал, вдохновлял, в общем играл роль еще одного тренера. Теперь сборной, а в особенности защитникам, придется справляться самим.

– За Мексику выступают сразу четыре футболиста «Порту» (один, Диего Рейес пока в аренде в клубе «Эспаньол» - Прим. ред.). Трое — почти на сто процентов игроки стартового состава: Мигель Лайюн, Хесус Корона и Эктор Эррера. В пору говорить, что в Россию пожалует не сборная Мексики, а меленькая копия «Порту».

Состав по версии Sovsport.ru: Очоа, Лайюн, Морено, Араухо, Рейес, Эррера, Джованни дос Сантос, Гуардадо, Корона, Эрнандес, Вела

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дняСухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости четверга.ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017.Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев (видео)Посол Мексики: Российские игроки? Помню только советских: Яшин, Дасаев (видео)Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о подготовке страны к Кубку конфедераций в России.Посол Мексики: В России нет такой «болезни», как расизмПосол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, сколько мексиканцев приедут подержать свою сборную на Кубке конфедерации.Несколько тысяч мексиканцев приедут на Кубок конфедерацийВременный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга рассказал о количестве мексиканских болельщиков на Кубке конфедераций в России.Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»Посол Мексики стал гостем редакции «Советского спорта»Гостем редакции «Советского спорта» стал посол Мексики Хоакин Херардо Пастрана Уранга.Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018Qatar Airways официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022 года.Харри Кьюэлл: На Кубке конфедераций нет слабых командБывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл пригласил австралийских болельщиков в Сочи поддержать сборную на Кубке конфедераций.В Сочи открылся Парк Кубка конфедерацийПарк Кубка конфедераций 2017 года по футболу открылся в Южном моле морского порта Сочи. Об этом сообщает ТАСС.Более 750 плакатов Кубка конфедераций появится в МосквеВ Москве разместят более 750 плакатов с фотографиями футболистов и символикой Кубка конфедераций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.Алексей Сорокин: В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка РоссииГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, что ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).Виталий Мутко: после Кубка конфедераций останется система видеофиксации голов, и мы ею воспользуемсяПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о планах РФПЛ воспользоваться всеми техническими устройствами на четырех стадионах, проводящих Кубок конфедераций.Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для РоссииПрезидент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Кубка России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.Виталий Мутко: Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» находится в диапазоне стоимости «Уэмбли»Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Кевин Кураньи: Русский человек – добродушный, жесткий и прямолинейныйБывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился воспоминаниями о своей игре в России.Мэр Сочи: Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедерацийМэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о состоянии города в преддверии Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля.Жорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адЖорже Рибейру: Помню, как забил «Спартаку», а потом начался адБывший защитник «Динамо» рассказал «Советскому спорту», как уезжал в Россию и где получал самую высокую зарплату.На тестовом матче «Рубин» – ЦСКА на «Казань-Арене» будет 25 тысяч болельщиковМатч 29-го тура премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА станет тестовым на «Казань-Арене» в рамках подготовки стадионе к Кубку конфедераций. На этой игре ожидается порядка 25 тысяч болельщиков, сообщил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева
Футбол
Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена
Футбол
УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в Стокгольме
Футбол
Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этом
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Мигель Лайюн
Мигель Лайюнвсе новости
Хуан Карлос Осорио
Хуан Карлос Осориовсе новости
Хавьер Эрнандес
Хавьер Эрнандесвсе новости
Рауль Хименес
Рауль Хименесвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости