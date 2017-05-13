Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)
«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.
Решительность Наваса
Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, который может заменить Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед», заверил болельщиков, что переезд в английскую премьер-лигу не входит в его планы.
«Хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Не обращаю внимания на слухи. Мне все равно. Я просто выполняю свою работу», – заявил 30-летний футболист.
Интересно, что помимо «Юнайтед» к игроку сборной Коста-Рики проявляет интерес наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Стычка в Мюнхене
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, вставший у руля немецкого клуба преед стартом этого сезона, повздорил с многолетним лидером команды Франком Рибери.
Оказывается, итальянскому специалисту не понравилось, как француз действовал в ходе двусторонней игры. Сначала Рибери нарушил правила в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, затем от него досталось нападающему Томасу Мюллеру, а также хавбеку Артуро Видалю.
Анчелотти подозвал француза к себе и настойчиво попросил его играть менее агрессивно. Между ними завязалась словесная перепалка, в которую вмешался и Мюллер.
#Ancelotti-Rüffel für #Ribery. https://t.co/cakUxRAIWs pic.twitter.com/YMJ9tV9rl5— SPORT1 (@SPORT1) 11 мая 2017 г.
Бедная рубашка
Наставник «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс».
Специалист потребовал назначения пенальти в пользу своей команды, но главный арбитр посчитал иначе.
В конечном итоге тренер обрушился с ругательствами на бокового рефери, за что и был удален. По пути в раздевалку Вивас разорвал свою рубашку. Оригинальный способ выразить свое недовольство.
Детская наглость
Очень интересный случай произошел после матча 36-го тура чемпионата Испании «Гранада» – «Реал».
Полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро подарил свою футболку мальчику, который прервал его интервью по окончании встречи. Юный болельщик подбежал к разговаривавшему с журналистом спортсмену и попросил у того футболку, однако подоспевшие стюарды увели мальчика в сторону.
Однако, Каземиро попросил охрану не уводить ребенка, закончил интервью и проследовал в сторону болельщика.
Little Granada fan interrupted Casemiro in his post match interview pic.twitter.com/17wWUsoZTT— Real Madrid Videos (@RMadridVideos) 7 мая 2017 г.
Бразильский бунт
Нападающий «Барселоны» Неймар остался недоволен высказыванием тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ.
Оказывается, специалист на одной из тренировок сделал замечание игроку сборной Бразилии сказав: «Если ты продолжишь в том же духе, то закончишь свой путь, как Рональдиньо».
Unzue and Neymar argued during a training session, the assistant coach told the Neymar to focus more on his footballing career. (MD) pic.twitter.com/QD3qOukYQ6— Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition) 8 мая 2017 г.
Как известно, Неймар уважительно относится к своему соотечественнику, который долгое время выступал за сине-гранатовых. Как сообщают СМИ, футболист был зол после этих слов.
При этом ходят слухи, что к ассистенту «Барселоны» негативно относятся и другие игроки каталонского клуба, поскольку они уверены, что Унсуэ стоял за нововведениями в игре «Барселоны», что привело к провалу в Лиге чемпионов.
Но несмотря на все это, другие источники уверяют, что Унсуэ может стать главным тренером сине-гранатовых по окончании сезона.
Гениальность Бензема
Мадридский «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов проиграл на выезде «Атлетико», однако завоевал путевку в Кардифф по сумме двух встреч (4:2).
Ярким эпизодом матча на «Висенте Кальдерон» стало выступление форварда «сливочных» Карима Бензема, который в одиночку разобрался с защитниками «Атлетико» и внес огромный вклад в гол полузащитника Иско.
«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»
Benzema's skill, Isco's finish, and the goal that booked Real Madrid's place in the final pic.twitter.com/cwgnjCRDqB— B/R Football (@brfootball) 11 мая 2017 г.
Ярость Моуринью
Наставник «Манчестер Юнайтед» остался недоволен поведением защитника «красных дьяволов» Эрика Байи в концовке матча против «Сельты».
Команды встречались 11 мая на «Олд Траффорд» в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги Европы (1:1).
Байи ввязался в потасовку в конце матча, за что и получил красную карточку. Таким образом, футболист не поможет своей команде в финале против «Аякса», который намечен на 24 мая.
«Красная карточка? Думаю, это было неверное решение со стороны арбитра. Я не знаю, что случилось на самом деле, но «Юнайтед» в преддверии финала потерял очень важного игрока. Таких у нас немного. Эрик повел себя очень наивно!», – заявил специалист.
Моуринью пообщался со СМИ после выхода в финал Лиги Европы
Отметим, что финал Лиги Европы рассудит румынская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, а решающий матч за трофей Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» – немецкие судьи во главе с Феликсом Брыхом из Мюнхена.
Курящий Буффон
Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии был замечен курящим в машине спустя несколько дней после выхода туринской команды в финал Лиги чемпионов.
Интересно, что если присмотреться к снимку, то видно, что сигарету держит именно Джанлуиджи Буффон.