Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)

«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.

Решительность Наваса

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас, который может заменить Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед», заверил болельщиков, что переезд в английскую премьер-лигу не входит в его планы.

«Хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Не обращаю внимания на слухи. Мне все равно. Я просто выполняю свою работу», – заявил 30-летний футболист.

Интересно, что помимо «Юнайтед» к игроку сборной Коста-Рики проявляет интерес наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Стычка в Мюнхене

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, вставший у руля немецкого клуба преед стартом этого сезона, повздорил с многолетним лидером команды Франком Рибери.

Оказывается, итальянскому специалисту не понравилось, как француз действовал в ходе двусторонней игры. Сначала Рибери нарушил правила в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, затем от него досталось нападающему Томасу Мюллеру, а также хавбеку Артуро Видалю.

Анчелотти подозвал француза к себе и настойчиво попросил его играть менее агрессивно. Между ними завязалась словесная перепалка, в которую вмешался и Мюллер.

Бедная рубашка

Наставник «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удален с поля в матче национального чемпионата с «Бока Хуниорс».

Специалист потребовал назначения пенальти в пользу своей команды, но главный арбитр посчитал иначе.

В конечном итоге тренер обрушился с ругательствами на бокового рефери, за что и был удален. По пути в раздевалку Вивас разорвал свою рубашку. Оригинальный способ выразить свое недовольство.





Детская наглость

Очень интересный случай произошел после матча 36-го тура чемпионата Испании «Гранада» – «Реал».

Полузащитник «сливочных» Карлос Каземиро подарил свою футболку мальчику, который прервал его интервью по окончании встречи. Юный болельщик подбежал к разговаривавшему с журналистом спортсмену и попросил у того футболку, однако подоспевшие стюарды увели мальчика в сторону.

Однако, Каземиро попросил охрану не уводить ребенка, закончил интервью и проследовал в сторону болельщика.

Little Granada fan interrupted Casemiro in his post match interview pic.twitter.com/17wWUsoZTT — Real Madrid Videos (@RMadridVideos) 7 мая 2017 г.

Бразильский бунт

Нападающий «Барселоны» Неймар остался недоволен высказыванием тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ.

Оказывается, специалист на одной из тренировок сделал замечание игроку сборной Бразилии сказав: «Если ты продолжишь в том же духе, то закончишь свой путь, как Рональдиньо».

Unzue and Neymar argued during a training session, the assistant coach told the Neymar to focus more on his footballing career. (MD) pic.twitter.com/QD3qOukYQ6 — Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition) 8 мая 2017 г.

Как известно, Неймар уважительно относится к своему соотечественнику, который долгое время выступал за сине-гранатовых. Как сообщают СМИ, футболист был зол после этих слов.

При этом ходят слухи, что к ассистенту «Барселоны» негативно относятся и другие игроки каталонского клуба, поскольку они уверены, что Унсуэ стоял за нововведениями в игре «Барселоны», что привело к провалу в Лиге чемпионов.

Но несмотря на все это, другие источники уверяют, что Унсуэ может стать главным тренером сине-гранатовых по окончании сезона.

Гениальность Бензема

Мадридский «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов проиграл на выезде «Атлетико», однако завоевал путевку в Кардифф по сумме двух встреч (4:2).

Ярким эпизодом матча на «Висенте Кальдерон» стало выступление форварда «сливочных» Карима Бензема, который в одиночку разобрался с защитниками «Атлетико» и внес огромный вклад в гол полузащитника Иско.

«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»

Benzema's skill, Isco's finish, and the goal that booked Real Madrid's place in the final pic.twitter.com/cwgnjCRDqB — B/R Football (@brfootball) 11 мая 2017 г.

Ярость Моуринью

Наставник «Манчестер Юнайтед» остался недоволен поведением защитника «красных дьяволов» Эрика Байи в концовке матча против «Сельты».

Команды встречались 11 мая на «Олд Траффорд» в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги Европы (1:1).

Байи ввязался в потасовку в конце матча, за что и получил красную карточку. Таким образом, футболист не поможет своей команде в финале против «Аякса», который намечен на 24 мая.

«Красная карточка? Думаю, это было неверное решение со стороны арбитра. Я не знаю, что случилось на самом деле, но «Юнайтед» в преддверии финала потерял очень важного игрока. Таких у нас немного. Эрик повел себя очень наивно!», – заявил специалист.

Моуринью пообщался со СМИ после выхода в финал Лиги Европы

Отметим, что финал Лиги Европы рассудит румынская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, а решающий матч за трофей Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» – немецкие судьи во главе с Феликсом Брыхом из Мюнхена.

Курящий Буффон

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии был замечен курящим в машине спустя несколько дней после выхода туринской команды в финал Лиги чемпионов.

Интересно, что если присмотреться к снимку, то видно, что сигарету держит именно Джанлуиджи Буффон.