Запад против Востока. Как это было 45 лет тому назад

14 мая московское «Динамо» проведет свой последний домашний матч в сезоне 2016-2017. Этот футбольный вечер станет особенным еще и потому, что он состоится как раз в дни, когда исполняется 42 года с момента исторического участия московского «Динамо» в финале Кубка обладателей кубков против «Глазго Рейнджерс». В воскресенье 14 мая на «Арене Химки» будут чествовать ветеранов-участников той знаменитой игры. А накануне «Советский спорт» вспоминает события, происходившие 42 года назад.

Все дальше уходит от нас тот «гвоздевой» матч весны 1972 года, когда московское «Динамо» сходу могло забрать себе Кубок обладателей кубков, хотя участвовало в турнире впервые. Советские телезрители под комментарий Николая Озерова видели своими глазами, как в конце матча соперники беспорядочно отбивались, сохраняя минимальный перевес в счете. А у динамовцев откуда только силы взялись на мощный беспощадный штурм чужих ворот. Казалось, ну еще чуть-чуть…



Но «Рейнджерс» выручили шотландские болельщики (фанаты – но тогда не было в русском разговорном языке такого слова) и наплевательской отношение УЕФА к соблюдению правил честного состязания (Фейр-плей, как сказали бы сейчас).

Кубок поспешили вручить капитану шотландской команды под трибунами, вдали от посторонних глаз. Сразу закралось сомнение, что рассмотрение протеста «Динамо» не будет беспристрастным и объективным, Кубок-то уже вручен. Опасения подтвердились на заседании дисциплинарного комитета: несмотря на приглашение официального лица от «Динамо», Льва Яшина не пустили дальше коридора. Испугались, что под напором его авторитета некоторые члены комитета могут дрогнуть?

В нашей подборке фактов и пояснений – представлены все события вокруг исторического матча 45-летней давности.

Финальный матч XII розыгрыша на Кубок обладателей кубков 1971-72 гг.

ДИНАМО (Москва, СССР) – ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС (Глазго, Шотландия) – 2:3 (0:2)

24 мая 1972. Барселона. Стадион КФ «Барселона» (ныне – «Камп Ноу»). 20:30 (22:30 мск). 60000 зрителей.

Судьи: Ортис де Мендибил, Олива, Франко (все – Испания) Комиссар Шандор Барч (Вице-президент УЕФА, Венгрия)



Голы: 0:1 Стейн (28), 0:2 В.Джонстон (40), 0:3 В.Джонстон (49), 1:3 Эштреков (60), 2:3 Маховиков (86)

«Динамо» (белые): №1 Пильгуй – №2 Басалаев, №3 Долматов, №5 Долбоносов (№14 Гершкович 68), №4 Зыков (к) – №9 Сабо, №6 Жуков, №8 Якубик (№13 Эштреков 57), №10 Маховиков – №7 Байдачный, №11 Еврюжихин. Тренер Константин Бесков Запасные: Гонтарь, №12 Никулин, №15 Кожемякин, №16 Козлов



«Глазго Рейнджерс» (синие): №1 Маклой - №2 Жардин, №3 Матисен, №4 Грейг (к), №5 Д.Джонстон, №6 Смит, №7 Маклин, №8 Конн, №9 Стейн, №10 Макдональд, №11 В.Джонстон. Тренер Вильям Вадделл Запасные: Нееф, №12 Пенман, №14 Парлайн, №15 Денни, №16 Файс



Ход матча

Начиная с 50-й минуты московские динамовцы организовали непрерывный штурм ворот «Рейнджерса». Они производят две замены и ведут теперь атаки с участием четырех форвардов. Наступление поддерживают полузащитники и все защитники. Лишь дважды в течение второго тайма шотландским футболистам удается провести контратаки.

А что же было на поле до 50-й минуты? Хотя матч и следует признать фактически сорванным, все же мы считаем полезным вспомнить некоторые чисто футбольные обстоятельства.

Как могло случиться, что в матче с равным соперником московские динамовцы в начале второго тайма оказались в роли проигрывающей стороны, да к тому же с крупным счетом 0:3?

Много раз – и после ответственных международных матчей, и после матчей нашего чемпионата – все единодушно приходили к выводу, что только верность своей игре, собственным игровым принципам может принести успех. Динамовцы в последние годы отличались интересной, комбинационной игрой в атаке. Именно атака была и остается их главным оружием, что, кстати, и показал второй тайм финала Кубка кубков.

На этот же раз московское «Динамо» отказалось от своих наигранных атакующих схем. Динамовцам всегда была присуща игра с тремя или четырьмя форвардами, но никогда до этого они не выходили на поле с такой ослабленной линией атаки (только два форварда), как в первом тайме финала Кубка кубков.

И вдруг в Барселоне – такая неожиданная попытка сыграть в пассивный футбол. К успеху это не привело, да и вряд ли могло привести.

Решающего перелома в игре динамовцам удалось добиться только тогда, когда они вернулись к своей обычной агрессивной, комбинационной игре в наступлении, когда на поле вышли еще два форварда, которых так не хватало до этого.

Московские динамовцы проявили незаурядную волю к победе. Играя в трудных условиях, проигрывая три мяча, они не прекратили борьбу и сделали все возможное для того, чтобы отыграться, и были близки к этому. Не их вина, что конец матча был сорван.

Четыре вторжения фанатов на поле

Предматчевая разминка динамовцев была фактически сорвана, ибо за четверть часа до начала матча толпа пьяных, ревущих шотландских болельщиков выбежала на поле. Косматые, охрипшие, они дико выли, прыгали возле наших игроков. Какая уж тут разминка! Еще больший рев раздался, когда на поле хотел выйти «Рейнджерс». Но, видимо, знакомые с этими инцидентами, игроки тут же повернули в тоннель и разминались под трибунами.

После того, как шотландцы забили первый гол, около полутора тысяч болельщиков высыпали на поле. Полиция сумела вытеснить их с площадки, однако синдром психоза и разнузданности повис над секторами с болельщиками из Шотландии.

Когда за четыре минуты до конца матча около двух тысяч болельщиков «Рейнджерс» вновь, во второй раз, оккупировали поле, большинство из них вело себя развязно и один из хулиганов пытался ударить бутылкой полузащитника Йожефа Сабо.

Нашествие на поле уже после финального свистка арбитра помешало провести церемонию награждения. Поэтому президент УЕФА Густав Видеркер смог передать Кубок капитану «Рейнджерса» Грейгу лишь полчаса спустя, притом под трибунами, в раздевалке.

Московская команда «Динамо» опротестовала результат из-за того, что матч проходил в ненормальной обстановке, созданной хулиганствующими шотландскими болельщиками.

Константин Бесков, старший тренер «Динамо»: «Многие их 20 тысяч шотландских болельщиков, выбегая на поле, мешали игре, оказывали психологическое давление на динамовцев. В конце игры тысячи шотландцев ворвались на поле, забросали бутылками советских игроков и испанских полицейских. Поле оказалось усыпанным разбитым стеклом. Удары были нанесены многим нашим футболистам…»



Лев Яшин, начальник команды «Динамо»: «Мы добились бы успеха, если бы болельщики не выбежали на поле».

Густав Видеркер (Швейцария), президент УЕФА: «Поведение шотландских болельщиков было возмутительным и безобразным. Я поддерживаю протест динамовцев, однако лишь на заседании УЕФА может быть окончательно решен вопрос о переигровке».

Печальные итоги

По предварительным данным, сообщенным полицией, один человек погиб, 97 зрителей и 8 полицейских получивших тяжелые травмы, госпитализированы, еще 51 человек после оказания медицинской помощи был отпущен. Жертвы были итогом столкновений между испанской полицией и шотландскими болельщиками.

Шотландцы бесчинствовали не только на стадионе, но и на примыкающей территории. Они разгромили несколько закусочных и нанесли ущерб гостинице, где остановились. Суммарный ущерб городу оценивается в два миллиона песет.

Протест Федерации футбола СССР «УЕФА. Берн. Швейцария. Федерация футбола СССР считает, что условия проведения финала розыгрыша европейского Кубка обладателей кубков в Барселоне были ненормальными в связи с неоднократным вмешательством зрителей в ход матча, и поддерживает протест команды «Динамо» (Москва). Федерация футбола СССР считает необходимым переиграть финальный матч между командами «Динамо» (Москва) – «Рейнджерс» (Глазго)»

Протест будет рассмотрен

По горячим следам было объявлено, что дисциплинарный комитет УЕФА соберется на экстренное заседание 31 мая, чтобы рассмотреть протест «Динамо». Об этом объявил в Берне представитель ассоциации. Как заявил он далее, штаб-квартира УЕФА связывается сейчас с членами дисциплинарного комитета, чтобы собрать их в Роттердаме в день финального матча розыгрыша Кубка европейских чемпионов.

Потом пришла новая информация. Как сообщил корреспонденту ТАСС заместитель генерального секретаря УЕФА М.Дафинофф протест московского «Динамо» получен, и УЕФА приступил к сбору необходимой документации. Заседание дисциплинарного комитета состоится в июне.

Похоже на то, что проявилась тенденция затянуть рассмотрение протеста. В первой декаде июня на заседании Исполкома УЕФА в Вене советский представитель Николай Ряшенцев довел до сведения присутствующих, что недопустимо откладывать на неопределенное время рассмотрение протеста. Принципиальная борьба с такими инцидентами будет способствовать авторитету УЕФА.

В связи с тем, что советский представитель активно заострил вопрос, результаты клубных турниров не были утверждены.

По настоянию советской делегации были определены дата разбора протеста и место, где соберется дисциплинарный комитет. Это должно будет произойти в Брюсселе 15-16 июня во время Чемпионата Европы.

Свое мнение озвучил президент ФИФА сэр Стенли Роуз. Выразив негодование в связи с тем, что произошло в финале Кубка кубков, он заявил, что вряд ли УЕФА решится на переигровку, так как есть одна тонкость.

Тонкость эта сводится к тому, что официально хозяином поля в Барселоне был УЕФА, поручивший проведение этого матча Испанской федерации. В Барселоне присутствовало все руководство ассоциации. Если бы барселонский инцидент произошел в ситуации, где какой-нибудь клуб был официально хозяином поля, результат матча не был бы засчитан. Поступить так, когда хозяином поля был сам высший европейский футбольный орган, УЕФА не решился. Это значило признать собственную вину, расписаться в том, что призывая других к борьбе и решительным мерам, сам УЕФА проявляет беспечность.





«Рейнджерс» виноват! Но он….. не виноват

В конце концов, заседание дисциплинарного комитета состоялось, и вот его решение. Шотландская футбольная команда «Глазго Рейнджерс» за поведение ее болельщиков во время финального матча на Кубок обладателей кубков с московским «Динамо» в Барселоне на два года исключена из всех состязаний, проходящих под эгидой УЕФА. Требование «Динамо» о переигровке матча решено отклонить. Результат сыгранного матча утвердить.

Лев Яшин: «Мы не согласны с отклонением нашего протеста и продолжим борьбу за справедливость и спортивную честь «Динамо». В апелляционное жюри направлен наш протест на решение дисциплинарного комитета не переигрывать матч».

Недоволен и «Рейнджерс», его президент г-н Лоуренс опротестовал решение дисциплинарного комитета, направив телеграмму в апелляционное жюри. Президент Шотландской футбольной ассоциации г-н Нельсон завил: «Пьяные болельщики нанесли вред нашему футболу и своему клубу. Возможно, это будет уроком для хулиганствующих элементов, но ведь хозяином поля был не «Рейнджерс», а о безопасности должны заботиться хозяева».

По слухам

Московские динамовцы, как пострадавшая сторона, не получили никакой компенсации. Но как сообщила французская газета «Суар», неофициально в руководящих кругах УЕФА вынашивается проект возможного включения «Динамо» в очередной розыгрыш Кубка кубков взамен дисквалифицированного «Рейнджерс». Решение этого вопроса зависит от организационного комитета по проведению соревнований.

Апелляция

То, что апелляцию обоих клубов рассматривали за пять дней (!) до жеребьевки следующих еврокубковых турниров, недвусмысленно указывало, что никакой переигровки и не ожидается. Поэтому вполне понятно, что на своем заседании апелляционное жюри оставило в силе решение не переигрывать финальный матч Кубка кубков. Срок же дисквалификации «Глазго Рейнджерс» сокращен с двух лет до одного года. Таким образом, нынешний обладатель Кубка лишен права выступать в очередном розыгрыше. В связи с этим, естественно, возникает вопрос о допуске московского «Динамо», как финалиста прошедшего розыгрыша. Однако организационный комитет УЕФА фактически обошел этот вопрос. Случилось так, что на участие в Кубке кубков подали заявки 32 клуба, и, возможно, оргкомитет просто решил не усложнять себе жизнь, разрешением участвовать 33-й команде.

Урок барселонского инцидента

Перед началом процедуры жеребьевки следующих турниров КЕЧ и КОК было принято специальное решение оргкомитета. Отныне в Положение о проведении финальных матчей включен пункт о необходимости иметь на стадионе барьер высотой 2 м 20 см для того, чтобы оградить поле от ретивых зрителей.

Шаги «Динамо» к финалу

1/16 финала. 15 сентября. Пирей. «Олимпиакос» 2:0 (0:0). 50000 зрителей

1/16 финала. 30 сентября. Москва (Динамо). «Олимпиакос» 1:2 (1:2) 22000 зрителей

1/8 финала. 20 октября. Эскишехир. «Эскишехирспор» 1:0 (1:0). 15000 зрителей

1/8 финала. 3 ноября. Москва (Динамо). «Эскишехирспор» 1:0 (1:0). 12000 зрителей

¼ финала. 8 марта. Белград. «Црвена звезда» 2:1 (1:0). 55000 зрителей

¼ финала. 22 марта. Ташкент. «Црвена звезда» 1:1 (0:0). 55000 зрителей

½ финала. 5 апреля. Берлин. «Динамо», Берлин 1:1 (0:0). 30000 зрителей

½ финала. 20 апреля. Львов. «Динамо», Берлин 1:1 (0:1) д.в. Пенальти 4:1 30000 зрителей

Итого проведено 9 матчей: +4=3-2, мячи 12:9



В этих матчах играли 23 динамовца. Чаще всего команда применяла тактическую схему 4+3+3. В расстановке футболистов, показанных здесь, случались и отклонения. Например, Сабо в ряде матчей играл полузащитника.

В.Пильгуй (8)

В.Балясников (1)

В.Басалаев (8) О.Долматов (5) Й.Сабо (6, 1) В.Зыков (8)

В.Штапов (2) В.Долбоносов (4) В.Аничкин (5)

А.Гребнев (2)

Е.Жуков (9) А.Якубик (5) А.Маховиков (9, 1)

В.Маслов (2) В.Козлов (5, 4) Ю.Семин (2)

А.Байдачный (6) А.Кожемякин (7, 2) Г.Еврюжихин (9, 2)

В.Эштреков (4, 1) М.Гершкович (3, 1) В.Ларин (1)

А.Пискунов (1)

Проходят годы, но журналисты спортивных изданий иногда «тормошат» динамовских ветеранов, предлагая им вновь и вновь покопаться в воспоминаниях и объяснить – как же это случилось и почему.





А есть ответ на вопрос: почему проиграли в финале КОК-72

Валерий Зыков (в 2014 году) - Я полагаю, что есть. Наш тренер неожиданно, в последний момент поменял расстановку игроков. На непривычных местах играли Сабо и Долбоносов, в результате чего у нас в середине поля распались наигранные связи. Только во втором тайме, проигрывая 0:3, мы махнули рукой на тренерскую установку и заиграли в привычный нам футбол. До сих пор сохранилась уверенность, что мы могли обыграть шотландцев, если бы не вмешательство зрителей в ход игры. А когда толпы агрессивных болельщиков хлынули на поле, стало жутко. Ведь они швыряли непочатые бутылки в советских футболистов, такой ведь убить можно. И все это безобразие им сошло с рук. Испанский судья засчитал нам поражение 2:3.

Владимир Басалаев (в 2013 году) - Воспоминания самые негативные. Пьяные шотландские болельщики дважды останавливали матч, выбегая оравой на поле. Когда это случилось во второй раз за четыре минуты до конца матча, арбитр пулей умчался под трибуну. Ну как в такой обстановке можно было терпеливо ждать окончания шабаша и предложить доиграть матч? А ведь судья так и сделал, как будто ничего особенного не произошло. Помню, победители на радостях предлагали обмен футболками сразу после игры, но мы все такие злые были…



Я и сейчас скажу: мы вполне могли победить «Рейнджерс». Только проигрывая 0:3, мы стряхнули с себя оцепенение и заиграли в свою силу. Отыграли два мяча и так поприжали соперников, что третий мяч был просто неминуем.

Почему не могли играть с первых минут? Так нас установками Константин Иванович замучил. По-моему три (!) установки были и все разные. Я уже запутался в этих установках, думаю, и остальные тоже.

В новом для нас турнире, Кубок обладателей кубков, перед каждым раундом Бескову оформляли визу на выезд для просмотра будущего соперника. А перед финалом, уж не знаю по какой причине, он визу не получил и пришлось ему готовиться к встрече с шотландцами «вслепую». Но находились какие-то добровольные помощники, якобы знающие игру «Рейнджерса» (может, работники посольства или кто-то еще) и он по их рассказам представлял себе игровую модель будущего соперника. А так как помощников приходило несколько и каждый говорил что-то свое, то и у Бескова менялись планы.

Что помешало «Динамо» выиграть Кубок кубков в противостоянии с «Рейнджерс»?

Владимир Эштреков (в 2005 году) - Мы были не слабее шотландцев - точно. И если бы нам дали возможность переиграть этот матч - не важно, в каком месте и в какое время, - соперник не устоял бы.

- У нас не было свежей информации о противнике. Его возможности и состав оценивались по матчу двухлетней давности. Тогда у «Рейнджерс» в середине поля играл интересный футболист, против которого Бесков решил перевести из центра обороны Сабо. Возможно, этого делать не стоило. Потому что все три мяча в наши ворота были забиты через центральную зону после длинных передач. Если бы линия обороны сохранилась в прежнем виде (Долматов, Сабо - в центре, Зыков, Басалаев - по краям), уверен, все было бы нормально. Самое интересное, что, даже проигрывая 0:3, мы могли вытащить матч. Когда счет стал 3:2, шотландцы от усталости еле волочили ноги. Но тут на поле выбежала толпа болельщиков, и игра была прервана минут на 15 - 20. За это время соперник успел перевести дух, а нас эта пауза наоборот сбила с ритма. Наша федерация по просьбе «Динамо» просила УЕФА назначить переигровку, но результат оставили в силе. Нам вручили серебряные медали и значки мастеров спорта международного класса, а «Рейнджерс» получил трофей и двухлетнюю дисквалификацию. Странное решение.

Какие из сыгранных матчей наиболее памятны и почему?

Андрей Якубик (в 2000 году) – Конечно, назову в первую очередь финальный матч Кубка кубков 24 мая 1972 года. Как мы мечтали о нем, как готовились к нему, сколько связывали с ним надежд, сколько нервных клеток порастратили перед выходом на поле главного стадиона Барселоны. Причем, нервничали все – игроки, тренеры, руководители общества. Наверное, это излишнее волнение и погубило нас. Во всяком случае, игра пошла не по нашему сценарию – пропустили нелепые голы, столкнулись с жестким, временами жестоким, сопротивлением соперников, с довольно либеральным отношением судьи к грубой игре соперников, и подрастерялись. К чести моих товарищей, они концовку матча провели достойно и почти отыгрались. Не хватило всего каких-то чуть-чуть. До сих пор жалею, что уступили шотландцам. Соперник был нам вполне по силам, да и команда была у нас весьма приличная. Даже больше скажу – классная. Обидно, что некоторые ее сильнейшие игроки из-за травм не смогли участвовать в том финальном матче.

Вы ведь пропустили финальный матч на КОК-72. Почему?

Владимир Козлов (в 1996 году) – Очень обидным было то, что не удалось сыграть в финальном матче Кубка кубков. В 1972-м должен был играть за сборную в Кубке Европы с Югославией. За два дня до игры - двухсторонка. Судил Зонин. Он уже свистнул окончание. Я его попросил: «Давайте еще!» Хотелось побегать, хотя уже забил три гола... И вот пяткой отдаю пас Еврюжихину и рву заднюю поверхность бедра! Три месяца лечился. Из-за этого и финальный матч с «Рейнджерс» пропустил. А ведь это был мой лучший год! Не смог играть в финальном матче и Анатолий Кожемякин (в возрасте 18 лет он дебютировал у нас в команде, и, на мой взгляд, должен был стать одной из ярких звезд в отечественном футболе).

В не лучшей своей форме был и еще один наш центр нападения Михаил Гершкович. В середине второго тайма финального матча с «Глазго Рейнджерс» он все же появился на поле и сыграл очень хорошо, сделав много для перелома в игре. В конце матча, забив два мяча (Эштреков и Маховиков), динамовцы прижали шотландцев к воротам и должны были сравнять счет, но несколько десятков шотландских болельщиков выскочили на поле и фактически сорвали концовку встречи. «Динамо» подало протест в УЕФА и потребовало переиграть этот матч. Ответ руководства УЕФА поверг всех в изумление – команду «Глазго Рейнджерс» дисквалифицировали за хулиганское поведение болельщиков на два года, а результат матча... утвердили.

Вы хорошо запомнили обстоятельства, приведшие к поражению в финале КОК-72?

Геннадий Еврюжихин (в 1995 году) - Фаворитами в Барселону, конечно же, приехали шотландцы. Однако исхода матча это само по себе никак не предопределило. У нас была реальная возможность побороться с ними на равных и даже взять верх. Но, увы... Серьезные просчеты при определении состава на игру допустил, на мой взгляд, Бесков. Со свойственной ему непредсказуемостью Константин Иванович перераспределил обязанности между игроками обороны так, как никто не ожидал.

Сабо, например, со своего привычного места свободного защитника был переведен в середину поля. А на его позиции вдруг оказался Долбоносов, который до этого долго вообще не выступал из-за травмы и был далек от своих лучших кондиций. А впереди, по непонятным для нас соображениям тренера, не нашлось места в стартовом составе ни Гершковичу, ни Эштрекову, от которых в решающей степени зависела атакующая мощь «Динамо».

Воспользовавшись неразберихой в защитных порядках «Динамо» шотландцы после первого тайма вели - 2:0. Начинается вторая половина, неудачно сталкиваются у своих ворот Долбоносов с Долматовым, и «Рейнджерс» наказывает нас в третий раз. Только при счете 0:3 на поле наконец-то появляются Гершкович с Эштрековым. Шотландцы решили, очевидно, что дело сделано, слегка расслабились, за что дважды - Эштрековым и Маховиковым - были наказаны - 2:3. У меня тоже возник хороший момент, но вратарь удачно сыграл, проявив недюжинную реакцию. А потом произошло то, что и сделало матч одним из самых скандальных в истории европейских клубных турниров. Минуты за две-три до конца, когда игровой перевес «Динамо» стал подавляющим, и соперники помышляли только о том, как бы отбиться, судья дал свисток, назначая свободный удар в сторону «Рейнджерс».

Честно говоря, сколько продолжалась эта игра, никто точно не знает. Шотландские болельщики после каждого забитого гола в наши ворота выбегали на поле, откуда их выдворяла испанская полиция. А когда буйные, изрядно накачанные спиртным британцы ошибочно приняли обычный свисток арбитра за финальный - что тут началось, я не могу передать словами. Никакая полиция не могла удержать беснующуюся толпу, которая оккупировала поле окончательно и бесповоротно. Решив, что доиграть матч в такой ситуации невозможно, судьи ушли в раздевалку - подальше от греха. Туда же быстренько побежали и футболисты «Рейнджерс». Матч так и остался недоигранным даже по официальному хронометражу, который вели арбитры.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы ФК «Динамо-Москва»

