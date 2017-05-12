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«Видел наркотики и оружие, ел одну фасоль». Откровенное интервью Давида Луиза

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Видел наркотики и оружие, ел одну фасоль». Откровенное интервью Давида Луиза
Источник: Gettyimages.ru

Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз дал откровенное интервью британскому таблоиду Daily Mail. Главные выдержки из него – в материале «Советского спорта».

- С самого детства я мечтал стать заметным игроком. Мы с сестрой постоянно играли, будто я знаменитый футболист, а она моя фанатка. Я давал ей автографы, а она восхищалась! Однажды я обидел сестру и отец посадил меня за стол поговорить. «Что ты хочешь от жизни?» - спросил он меня. «Играть в футбол» - ответил я, на что он заявил: «Нет. Сначала ты должен стать хорошим честным человеком, а уже потом футболистом». Та беседа навсегда изменила мое отношение к окружающим.

Теперь я знаменитый спортсмен, и мне приходится останавливать машину прямо на улице, если люди хотят автограф или сфотографироваться. Думаю, так нужно поступать всегда. Человек будет счастлив, а тебе такая мелочь ничего не стоит.

- Родители – пример для вас?
- Безусловно. Они не были моими друзьями, как это часто бывает с детьми последних поколений. Я просто не представляю, чтобы я делал с мамой и папой то же самое, что и с друзьями.  Моя жизнь круто изменилась. Иногда я останавливаюсь и смотрю на родителей – а они все те же. Они смиренные люди, давшие мне ни один верный совет.

Папа грезил футболом всегда, его мечтой было попадание в «Атлетико Минейро». Он даже попал в первую команду, но денег там не было, поэтому ему пришлось параллельно подрабатывать. Тогда он говорил мне: «Футбол – это для тебя, но не для меня».

- Как начался ваш футбольный путь?
- Я тренировался в Сан-Паулу. Жили мы далеко оттуда, поэтому после тренировок я приезжал домой к вечеру. Учиться было невозможно. Отец получил разрешение на мой перевод на вечернее обучение, и это здорово мне помогло. Но вы представьте, вечером учатся люди 25-35-летнего возраста, одной бабуле было 65! А мне было всего 12 лет.

Взрослое общество съело меня, я видел наркотики и оружие, но ни разу не перешел черту. Футбол спас меня.

- Вашей семье жилось тяжело?
- Как всем. Настоящий голод я испытал лишь однажды. Два раза в день я ел консервированную фасоль в течение 10 дней. Тогда я решил перебраться в «Атлетико», но предложенные условия нашу семью не устроили. Мне было 14.

Наша семья никогда не жила богато. Как-то мы собирались на детский конкурс в Сантьяго, и я попросил маму оплатить билет на самолет, потому что на автобусе ехать пришлось бы долго – 75 часов. За перелет даже предложили расплатиться в рассрочку. А не поехать – катастрофа: мы играли в три защитника, как «Челси». И защитники были лучшими игроками в нашей команде.

- И вы поехали?
- Да. Но перед турниром у нас сломались два основных оборонца. На скамейке оставался один запасной защитник. Тренер спросил, кто может сыграть в обороне, и я согласился. А ведь я никогда не играл в обороне, но был готов на все ради команды. На том турнире меня признали лучшим игроком обороны.

Домой я вернулся защитником. Я рискнул, и это круто изменило меня и мою семью. Через год я стал профессионалом.

- Вы в «Челси» уже второй раз. Как изменилась команда при Антонио Конте?
- Мы стали тактически дисциплинированными. Я люблю нашу системность. Она помогла многим футболистам. Теперь я знаю о футболе чуточку больше.

Конте перестраивал команду по ходу сезона. Он делал это грамотно. Представьте, что бы говорили люди, начни команда сезон с Виктором Мозесом на правой бровке. «Ты сумасшедший, возвращайся в Италию!» - кричал бы каждый. А сейчас никто и не скажет ничего по этому поводу. Потому что мы выдали удивительный сезон.

- При Конте ваша игра изменилась?
- Все думали, что он умом тронулся, когда вернул меня в «Челси». Но я-то знал, чего требует тренер. Теперь я больше прикрываю остальных, нежели сам начинаю атаки. Позиция для меня не самая удобная, но теперь все нападающие сталкиваются именно со мной. Это интересно.

Конечно, если с атакой вышло все не так хорошо, и меня бы подтянули ближе к чужим воротам. И если раньше я думал, что роль зачастую играющего без мяча для меня слишком скучная и неинтересная, то теперь я знаю, что это не так. Тем более я все равно найду способ поучаствовать в атаке или повлиять на ситуацию на поле иным путем. Это слова взрослого Давида Луиза. Другого Давида Луиза. 

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