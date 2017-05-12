Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211

«Советский спорт» составил гид по турниру UFC 211, который 14 мая пройдет в Далласе. В главном поединке бойцовского шоу чемпион организации в тяжелом весе Стипе Миочич проведет бой против претендента из Бразилии Джуниора дос Сантоса. В со-главном поединке турнира Джоанна Еджейчик будет защищать свой пояс в наилегчайшем весе от посягательств Джессики Андраде. Также в файткарде выступит российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов.

Где?

UFC 211 состоится на арене «Американ Эйрлайнс-центр», которая находится в Далласе. Это многофункциональный центр в парке Победы. Он является домашней ареной для баскетбольной команды «Даллас Маверикс», домашней для хоккейной - «Даллас Старз» и тут также играет команда AFL «Даллас Виджилантс». Помимо этого, на этой арене часто проходят концерты и различные мероприятия.

«Американ Эйрлайнс-центр» не впервые принимает турниры по ММА. 19 сентября 2009 года здесь состоялось шоу UFC 103, а в 2011 году прошли поединки промоушена Strikeforce.

Вместимость арены

Баскетбол — 21 000

Хоккей 18 500

Концерты — 18 500

Файткард турнира

Предварительные поединки

Бои начнутся в воскресенье по московскому времени в 1:00.

Хоаким Кристенсен (14-4) - Гаджимурад Антигулов (19-4)

Российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов проведет уже второй бой под эгидой UFC. Дебютировал он в организации 19 ноября 2016 года и за 67 секунд заставил сдаться бразильца Маркоса Рожерио де Лиму.

Соперник нашего бойца — датчанин Хоаким Кристенсен проведет в UFC третий бой. Дебют сложился для него неудачно. Он проиграл сабмишеном во втором раунде Луису Энрике да Силве, а вот следующий поединок датчанин выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Бояна Михайловича.

У букмекеров явным фаворитом является Гаджимурад Антигулов.

Габриэль Бенитес (19-6) - Энрике Барзола (13-3-1)

Чейз Шерман (9-3) - Рашад Култер (8-1)

Джаред Гордон (12-1) - Майкл Куинонес (8-1)

Джессика Агилар (19-5) - Кортни Кейси (6-4)

Марко Поло Рейес (7-3) - Джеймс Вик (10-1)

Кжиштоф Йотко (19-1) - Дэвид Брэнч (20-3)

Чейз Скелли (17-2) - Джейсон Найт (16-2)

Основные поединки

Бои начнутся в воскресенье по московскому времени в 5:00.

Эдди Альварес (28-5) - Дастин Порье (21-5)

Фрэнки Эдгар (21-5-1) - Яир Родригес (10-1)

Демиан Майя (24-6) - Хорхе Масвидал (32-11)

Джоанна Еджейчик (13-0) - Джессика Андраде (16-5)

Чемпионка UFC из Польши Джоанна Еджейчик по праву на данный момент считается самой сильной девушкой в ММА. До сих пор она ни разу не проиграла, а в UFC провела уже семь победных поединков. Примечательно, что спортсменка в 2013 году дралась в России против Юлии Березиковой и тогда одержала победу единогласным решением судей.

14 мая ее соперницей станет бразильянка Джессика Андраде — спортсменка, которая на данный момент имеет серию из трех побед кряду. В последнее время она победила Джессику Пенн, Джоанну Калдервуд и Анжелу Хилл.

У букмекеров фаворитом является нынешняя чемпионка UFC.

Главный бой турнира

Поединок начнется примерно в 7:00 — 07:30 утра по московскому времени в воскресенье.

Стипе Миочич (16-2) - Джуниор дос Сантос (18-4)

Еще три года назад никто не мог и подумать, что обычный пожарник станет чемпионом UFC в тяжелом весе. Но американскому бойцу хорватского происхождения Стипе Миочичу удалось это сделать. В мае 2016 года он отобрал пояс у бразильца Фабрисио Вердума, отправив его в нокаут уже в первом раунде. А в сентябре того же года Миочич провел успешную защиту своего титула, нокаутировав Оверима. И тоже — в первом раунде.

Примечательно, что Стипе Миочич и Джуниор дос Сантос уже бились в «клетке» на турнире UFC On Fox 13 в 2014 году. Тогда бразилец оказался сильнее, победив единогласным решением судей. После того поединка, Миочич больше не проигрывал.

Если говорить о претенденте на пояс, то в последнее время он сильно сдал. Победы чередуются с поражениями. Это уже не тот дос Сантос, который закатывал три суперпоединка против Кейна Веласкеса. Это уже не тот бразилец, который когда-то был чемпионом в промоушене. Однако, именно дос Сантос уже побеждал Миочича. И он знает, как это сделать во второй раз.

В последних пяти поединка Джуниор потерпел два поражения от Кейна Веласкеса и Алистара Оверима. Последний поединок он провел против Бена Ротвелла в апреле 2016 года, одержав победу единогласным решением судей.

Букмекеры считают, что Миочич является фаворитом главного поединка турнира UFC 211.

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ ХЕДЛАЙНЕРОВ ТУРНИРА

Где смотреть UFC 211?

В России основные бои турнира покажет телеканал «Матч ТВ», начиная с 5:00 мск.

Также вы можете приобрести подписку на канал UFC Fight Pass и посмотреть турнир целиком.