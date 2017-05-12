Борис Майоров: Может, отказ Овечкина пойдет на пользу

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит предварительные итоги на экваторе группового раунда.

- Сборная России на групповом этапе провела четыре матча и во всех одержала победы. Но соответствует ли результат качеству игры?

- Соответствует. Мне нравится, как играет сборная России. Как взаимодействуют игроки в звеньях. Как выстроена оборона. Наши действуют очень дисциплинированно – мало удаляются, при этом сами продуктивно разыгрывают большинство. Приятно посмотреть.

Даже когда не вышел на матч со сборной Дании Мозякин и пришлось играть в 11 нападающих, стройность командных действий сохранилась.

- Когда все в команде в ажуре, игра ладится, может, не нужно усиление?

- Усиление требуется всегда. Даже самым сильным командам. От усиления ни один тренер не откажется. Тем более от игроков, которые на виду в НХЛ.

- Защитник Орлов добавит зубов атаке? Ведь пока на счету наших защитников всего одну шайбу на семерых. В игре с датчанами отличился Киселевич.

- Орлова на прошлом чемпионате мира выпускали в бригаде большинства, он в «Вашингтоне» прибавляет, вышел на ведущие роли. Думаю, в сборной планку не уронит. Восьмой защитник нам нужен. Надо играть в четыре пары.

- Но многие сборные используют семь защитников. Вдруг Олег Знарок тоже заявит на матч семь игроков обороны и 13 форвардов?

- Я не вправе давать советы штабу сборной, в котором помимо тренеров работает скаутская служба. Уверен, коллективными усилиями они примут правильные кадровые решения.

- Трудно будет вписать в состав Кузнецова?

- Кузнецов в «Вашингтоне» играет в центре нападения, а в «Тракторе» его ставили на фланг. Он Универсал. Думаю, Знарок, приглашая его, знает, с какими партнерами станет выпускать. Тут есть варианты. Кузнецов – игрок техничный, поле видит. Но игра в углах – не его конек. В НХЛ ведь нет углов.

- В Кельн не приедет Овечкин. Хотя Знарок приглашал Алекснадра, зная о его травмах. Овечкин за свою карьеру пропустит всего второй чемпионат мира из 14-ти.

- Выскажу крамольную мысль. Может, отказ Овечкина пойдет сборной на пользу. Он не в лучшем состоянии. Теперь тренеры избавились от головной боли – как вписать его в состав, каких подобрать для него партнеров по звену. Это всегда сложная задача. Да и когда Александр выстреливал на чемпионатах мира?

- Выстреливал. В Квебеке-2008, в Хельсинки-2012 и особенно в Минске-2014.

- Перед Минском он прошел всю подготовку, от и до. Набрал отличную форму, но в матче против сборной Германии получил травму колена и заканчивал турнир в специальном наколеннике и на уколах. Сейчас ему пришлось бы приехать измочаленным, травмированным, не в лучшем психологическом состоянии. Так что он правильно и честно поступил, отказавшись от приглашения тренеров.

- Овечкин – завсегдатай чемпионатов мира, в Минске выводил команду с капитанской нашивкой. Мог бы заменить нынешнего капитана Мозякина. Стоит ли рисковать здоровьем главного бомбардира отечественных чемпионатов?

- Мозякин – важный игрок для сборной. Особенно в большинстве. С его-то броском. Только сам Сергей должен дать ответ, сможет ли играть в полную силу. Иногда после таких травм приходят в себя на следующий день, а подчас требуется время. Вспоминаю, как в начале 1980-х приехал на чемпионат мира знаменитый канадский нападающий Ги Ляфлер. Так в первом же матче с голландцами ему прилично двинули в голову. Он только к концу турнира оклемался от сотрясения мозга, да и то не до конца.

Конечно, рисковать здоровьем Мозякина нет необходимости. Он нам еще очень пригодится.

- Остается еще одна вакансия. Кому бы вы ее отдали?

- Капризову. Он заслужил.

- Не рано ли тренеры провозгласили Василевского основным вратарем? Может, стоило больше использовать его дублера Сорокина? С прицелом на Олимпиаду в Корее?

- Тренеры поступили правильно, сразу определившись с основным вратарем. Чемпионат мира – не место для экспериментов. Это важнейший турнир сезона, который надо выигрывать.

- С чем связан провал финнов, проигравших французам 1:5, а потом по буллитам чехам 3:4, упустив преимущество в счете 3:0?

- Во-первых, со сменой поколений. Рождение новых звезд Лайне и Ахо – это не закономерное явление, это скорее вопреки нынешней ситуации в финском хоккее. В ноябре меня пригласили в Хельсинки на Кубок «Карьяла». Так мне авторитетные люди сообщили, что интерес к хоккею в Финляндии падает. Значит, все меньше детишек встают на коньки и берут в руки клюшку. Печально…

- Харийс Витолиньш недавно признался: «Уж лучше переехать в Париж и сыграть в четвертьфинале с французами, чем остаться в Кельне и встретится с чехами». Согласны? Ведь сборная Франции два периода на равных сражалась с канадцами и только в третьем уступила действующим чемпионами мира – 2:3.

- Не знаю. С одной стороны, французы послабее чехов. Но переезд ведь сродни пожару. Даже на маленькие расстояния. На позапрошлом молодежном чемпионате мира фавориты шведы переехали на четвертьфинал из старого дворца «Яахалли» на «Хартвал-Арену» и проиграли. А два года назад они же в угоду хозяевам турнира чехам из Праги переместились в Остраву и уступили сборной России.