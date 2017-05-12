Два взгляда на шансы «Зенита». Гонка за золотом, 28-й тур РФПЛ

«Советский спорт» продолжает «Гонку за золотом»: на финише чемпионата страны по футболу перед каждым туром проходит тур экспертов.

Шесть экспертов из нашей редакции пытаются предсказать результаты матчей российской премьер-лиги. Чтобы сделать этот процесс более увлекательным, каждому из них выделяется по 1000 рублей на каждый тур, которые они могут ставить по своему выбору. А чтобы было еще интереснее, мы добавили к экспертам генератор случайных чисел - он будет делать свои ставки наобум. По итогам чемпионата узнаем, кто лучше смог распорядиться деньгами - журналисты или компьютер. В итоге, победителем станет тот эксперт, который соберет наибольший банк после 30-го тура РФПЛ.

«Спартак» не сможет обыграть «Уфу». Гонка за золотом: 22-й тур РФПЛ

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Никто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛ



Напомним, как выглядит таблица прогнозистов после 27-го тура РФПЛ:

1. Артем Терентьев – банк 7105 рублей.



2. Николай Роганов – 5315 рублей.

3. Михаил Борзыкин – 4865 рублей.

4. Степан Чаушьян – 4650 рублей.

5. Николай Яременко – 4640 рублей.

6. Генератор случайных чисел – 3685 рублей.

7. Евгений Дзичковский – 3220 рублей.





По традиции, первым делает ставку лидер прошлого тура - Михаил Борзыкин:



Ставка на экспресс - 1000 рублей.



ЦСКА – «Арсенал»: П1 - 1,20.



Комментарий эксперта: ЦСКА находится в хорошей форме и на своем стадионе должен на классе взять три очка. Сейчас у армейцев классная атака, которой по силам взломать оборону туляков из трех центральных защитников.



«Ростов» – «Рубин»: П1 – 1.56.

Комментарий эксперта: «Ростов» после осечки в предыдущем туре понимает: еще одна – и еврокубков не видать. К тому же в родных стенах команда Курбана Бердыева выступает изумительного – ни одного поражения и 81% набранных очков.

Комментарий редакции: Михаил в этом туре решил рискнуть и выбрал экспресс из двух событий. В экспрессе прогнозист ставит сразу на несколько событий и выигрывает только в том случае, если сбудутся все его прогнозы. Если хоть один окажется неверным, то проиграет вся ставка. Коэффициент у экспресса выше, чем у ординара, но и риск больше. Экспресс составленный Михаилом может принести ему 2028 рублей.





Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко тоже решил рискнуть в этом туре, делая ставку на экспресс

Ставка на экспресс – 1000 рублей.



«Амкар» – «Спартак»: Х2 (хозяева не проиграют) – 1,30.



ЦСКА – «Арсенал»: П1 – 1,20.



Комментарий редакции: Экспресс, составленный главным редактором, может принести ему1560 рублей. Напомним, что в экспрессе прогнозист ставит сразу на несколько событий и выигрывает только в том случае, если сбудутся все его прогнозы. Если хоть один окажется неверным, то проиграет вся ставка. Коэффициент у экспресса выше, чем у ординара, но и риск больше.







Генератор случайных чисел в 28-м туре сделал ставки на ординары.

Ставка 500 рублей. «Уфа» – «Анжи»: Тотал меньше 1,5 (ставка означает, что в матче будет забито менее 2 мячей) - 2,28.



Ставка 500 рублей. «Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89.



Комментарий редакции: Первая ставка может увеличить банк ГСЧ на 1140 рублей, а вот вторая ставка может принести машине еще 945 рублей прибыли





Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт - Футбол» Николай Роганов выбрал на этот тур ординары:

Ставка 500 рублей. «Крылья Советов» – «Зенит»: П2 - 1,72.



Комментарий эксперта: «Зениту» нужна Лига чемпионов и он будет за нее бороться, поэтому победа питерцев в Самаре очень вероятна.



Ставка 500 рублей. «Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89.



Комментарий эксперта: Семину очень не хочется стать тренером, при котором команда опустилась бы на рекордно низкое десятое место в таблице, поэтому надо побеждать.



Комментарий редакции: с помощью первой ставки, Николай сможет увеличить свой банк на 860 рублей и еще на 945 рублей – со второй ставки.





Лидер нашего рейтинга Артем Терентьев выбрал ординары на этот тур: риск дело хорошее, но стабильность - залог мастерства.

Ставка 500 рублей. «Крылья Советов» – «Зенит»: 1Х (ставка означает, что хозяева не проиграют) - 2,10.



Комментарий эксперта: «Зенит» сейчас никакой. А «Крылья» будут рвать и метать, чтобы остаться в РФПЛ.



Ставка 500 рублей. «Урал» – «Краснодар»: П2 – 2.05.



Комментарий эксперта: «Краснодару» надо исправляться. Плюс «Урал» проиграл несколько матчей подряд.



Комментарий редакции: Выбранные Артемом ставки могут увеличить его банк на 1050 рублей и 1025 рублей соответственно.





Самый рискованный прогнозист нашей гонки Евгений Дзичковский продолжил серию экспрессов на тур.

Ставка на экспресс – 1000 рублей.



«Урал» – «Краснодар»: 1Х ( хозяева не проиграют) – 1,77.



«Крылья Советов» – «Зенит»: 1Х (хозяева не проиграют) – 2.10.



Комментарий эксперта: Терять нам с генератором случайных чисел уже нечего, поэтому попытаюсь выжать из ситуации максимум, хлопнуть дверью и т.д. Снова экспресс. «Урал» не проиграет «Краснодару», а «Крылья Советов» - «Зениту». А что? А вдруг?



Комментарий редакции: Экспресс Евгения сможет принести прогнозисту 3710 рублей.







Пропустивший прошлый тур Степан Чаушьян тоже рассчитывает догнать лидеров с помощью экспресса.

Ставка на экспресс – 1000 рублей.



«Ростов» – «Рубин»: П1 – 1.69.



«Локомотив» – «Оренбург»: П1 – 1.89.



Комментарий эксперта: В Ростове будет очередной принципиальный матч для Курбана Бердыева. Как он умеет настраивать ростовчан на свой бывший клуб мы прекрасно знаем. А тут еще и Рубин в разобранном состоянии. Что касается второго матча, Локомотив в последнее время не блещет. Но команда играет не настолько плохо, чтобы не победить на своем поле одного из аутсайдеров.



Комментарий редакции: При учете успешного прохода, экспресс Степана сможет принести прогнозисту 3190 рублей, общий коэффициент его экспресса составил 3,19.









