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Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»

Сегодня полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов возобновит и, наверное, тут же закончит карьеру футболиста. В матче с «Оренбургом» он установит рекорд по количеству сезонов, проведенных в РФПЛ – 25.

В связи с этим событием «Советский спорт» вспоминаем пятерку лучших матчей легенды железнодорожников.

«ЛОКОМОТИВ» - «ИНТЕР» - 3:0 (ЛЧ-2002/03) ВИДЕО

Не успела игра начаться, как москвичи взяли ее ход в свои ноги. Впервые в том еврокубковом сезоне подопечные Юрия Семина вышли на поле в расстановке с двумя нападающими. Атакующий потенциал «Локо» и без того был велик, а уж теперь – подавно.

Лоськов в той игре влюбил себя не только весь стадион, но и болельщиков других клубов. Уже на второй минуте матча после прострела Евсеева он огорчил Тольдо, точно пробив в «девятку». Второй мяч забил Ашветия с передачи все того же Евсеева. Но как в том эпизоде Лоськов элегантно пропустил снаряд на грузина, как дезориентировал оборону соперника. Браво!

Ну и красивую точку после не менее красивой передачи Лоськова поставил Хохлов. Тот «Локо» был действительно страшен. Кстати, в ответной встрече Лоськов вырвал для своей команды ничью (1:1).

ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» («ЗОЛОТОЙ МАТЧ»-2002) ВИДЕО

Здесь обязательна предыстория. По итогам 30-ти туров чемпионата «Локомотив» и ЦСКА набрали одинаковое количество очков, и по тогдашнему регламенту командам предстояло выявить чемпиона в «золотом матче». Лоськов в том году по праву стал лучшим футболистом страны, и задача сделать свою команду чемпионом легла именно на его плечи.

На 6-й минуте Дмитрий забил единственный гол во встрече ЦСКА и «Локо», тем самым принеся железнодорожникам первый чемпионский титул в истории. Команда Семина прервала 6-летнюю гегемонию «Спартака» в премьер-лиге, а ее капитан стал безоговорочно лучшим.

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛАН» - 9:0 (РФПЛ-2000) ВИДЕО

Постепенно обрастающий чемпионскими мускулами «Локомотив» подходил к встрече с «Ураланом» в качестве безоговорочного фаворита: клуб из Элисты на тот момент уже вылетел в низший дивизион. И чтобы покидать премьер-лигу оказалось не так грустно, Лоськов и Ко набросали в ворота соперника аж девять голов.

Лоськов оформил свой первый хет-трик еще в первом тайме. Кстати счет того матча – рекордный для чемпионатов России: пока еще никому не удалось одолеть оппонента с разницей в девять мячей.

 «ЛОКОКОМОТИВ» - «РУБИН» - 4:4 (РФПЛ-2006) ВИДЕО

Одно из самых веселых противостояний сезона запомнилось поклонникам обоих коллективов надолго. За «Локо» хет-триком отметился Лоськов, а за «Рубин» - Домингес.

Дмитрий после той встречи вошел в элитный клуб игроков, кому дважды в чемпионатах России удавалось забить три мяча за игру. Лоськов стал таким вторым игроков.

«ЛОКОМОТИВ» - «БРОНДБЮ» - 4:2 (КУБОК УЕФА-2005/06) ВИДЕО

Одна из ярчайших побед «Локомотива» в еврокубках, один из самых лучших матчей Дмитрия Лоськова. По ходу встречи железнодорожники уступали датчанам 0:2, но в начале второго тайма команда Эштрекова перезагрузилась, и началось: дальний удар Лоськова, пушечный выстрел Лебеденко, фирменный гол Дмитрия со штрафного и еще один мяч капитана.

Тогда Лоськов оформил еще один хет-трик. Но уже не в чемпионате России, а в Кубке УЕФА. Престижно? Конечно!

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