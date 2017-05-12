Харийс Витолиньш: Насчет Капризова в штабе сборной есть разные мнения

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, как наша команда собирается играть против словаков и прояснил ситуацию с дозаявкой.

Первые вопросы к Витолиньшу были, естественно, по предстоящему матчу со словаками, с которыми наша команда встретится в субботу.

- Мы будем продолжать делать свою игру, - заявил в ответ Харийс. – Никаких перемен в тактике не будет. Надо только ее слегка подчистить. Исключить глупые потери, не удаляться… А так все, как обычно.

- Впервые в составе сборной на тренировке появился Кирилл Капризов. Это ведь неслучайно?

- Кирилл по любому должен почувствовать атмосферу сборной, побыть здесь с командой. А случайно это или неслучайно… Об это вы узнаете. Попозже. Чья у него аккредитация? На время этой тренировки мы Науменкова вывели из состава.

- Официально заявлять Кирилла собираетесь?

- С заявкой мы определимся завтра. Мы за час до игры имеем право ввести в состав еще одного игрока. Мнения на этот счет у нас пока разные. Будем размышлять. Так что завтра вы все увидите. А после матча сможете задать главному тренеру вопрос – почему выбор именно такой.

- Но дозаявите одного игрока точно завтра или будете выжидать?

- Пока склоняемся к тому, чтобы сыграть против Словакии в двенадцать нападающих. А Сергей Мозякин игру точно пропустит.

- Почему на тренировке не было Панарина и Барабанова?

- У них микротравмы. Решили, что сегодня их лучше поберечь.

- В какое звено собираетесь ставить Кузнецова, который прилетает в Кельн завтра?

- Вот пусть он сперва прилетит, потренируется в составе команды. Посмотрим, какое у Жени состояние. Обговорим, что чего… Времени у нас вполне достаточно. Кузнецов – мастер. Он в любом месте и с любыми партнерами должен хорошо сыграть.

- Планируете, что впервые Евгений сыграет против сборной Латвии?

- Да, думаю, что так и будет. В центре он сыграет или на фланге? На этот счет есть разные мысли.

- Тренировка сегодня была короткой, но вы три раза собирались у планшетки и что-то объясняли игрокам. Что именно?

- Есть маленькие нюансы. Например, из матча в матч у нас прослеживаются некоторые ошибки в обороне. Мы ребятам на них указали. И подсказали, как эти недочеты убрать.

- Защитник Богдан Киселевич после матча с датчанами заявил, что начала наша команда его безобразно, - решил несколько обострить разговор один из моих коллег. – Вы согласны с такой формулировкой?

- Не согласен. Это кто так сказал? Киселевич… Не скажу, что мы в обороне сыграли так уж плохо. Может быть, не совсем плотно. Но вовсе не безобразно. Мы же не проиграли и не пропустили ни разу.