Кирилл Капризов: Играть со словаками готов, с физикой все в порядке (видео)

Кирилл Капризов Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России пообщался с форвардом Кириллом Капризовым.

Кирилл Капризов наконец-то появился на тренировке сборной России. До этого дня он находился не то, что вне заявки команды. Форвард когда-то «Салавата Юлаева», а теперь ЦСКА не имел даже аккредитации на турнир, потому что по регламенту ИИХФ можно иметь только 25 карточек на каждую сборную.

Поэтому чтобы аккредитовать Капризова, пришлось выносить за скобки защитника Михаила Науменкова.

Кирилл тренировался во втором «красном» звене – вместе с форвардами Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым, а также с защитниками Иваном Проворовым и Андреем Мироновым.

А после занятия, как и положено молодому, капитан молодежной сборной России Кирилл Капризов старательно собирал шайбы в ведерко. Через этот ритуал прошли все, включая Александра Овечкина, который теперь из-за травмы не смог приехать на чемпионат мира.

Если бы Ови смог, мы бы Капризова на льду в Кельне точно не увидели. А так есть шанс, что в субботу он сыграет против Словакии.

- Поздравляем, Кирилл! – обратилась к Капризову пресса. Тот очень удивился:

- С чем? С первой тренировкой что ли?

- Хотя бы так! Все-таки вы впервые во взрослой сборной на чемпионате мира. Каким у вас было настроение, когда вы тренировались отдельно от команды?

- Настроение отличное! А сейчас от этого занятия я получил большое удовольствие.

- Как со здоровьем?

- Все хорошо.

- Старая травма залечена?

- Да, абсолютно.

- То есть вы чувствуете себя готовым, если выпустят на матч против Словакии?

- Ну конечно. Если дадут такой шанс, то постараюсь сделать все, чтобы показать себя.

- Как вы тренировались раньше?

- Мы занимались с парнями на другой арене.

- Не в торговом центре?

- Нет, что вы? А разве в Кельне есть торговые центры с катками? – засмеялся Капризов. – Мы тренировались на нормальной арене.

- Как вы себя поддерживали морально? Непонятно ведь даже, сохранят ли вам аккредитацию.

- Не знаю, лично у меня с моральной стороной вопроса все нормально.

- Вы смотрели все матчи. Как вам показалась сборная России со стороны?

- Парни играют очень здорово, нет ни одного поражения. Все матчи проходят на хорошем уровне. Только во встрече с Данией долго не могли забить…

- Потому что вас не было, - вставил один репортер.

- Нет, дело не в этом, - улыбнулся Капризов. – Но потом быстренько забили три гола за 70 секунд.

- Вот вы смотрите на соперников вроде Италии и Дании. Уровень чемпионата мира выше, чем в КХЛ?

- Мог бы четко сказать, если бы сам играл. А так думаю, что чемпионат мира – очень крутой турнир, и скорости здесь быстрее.

- То есть вас в заявку еще не внесли?

- Пока нет. Но как скажут, так и будет. А вообще я готов играть, физическое состояние позволяет.

- А шайбы почему до конца не собрали? – репортеры решили подколоть Капризова.

- Да там пацаны пока возятся, пусть еще играют.

- Надо было их выгнать со льда, - посоветовала пресса.

- Да одну шайбу-то им оставить не жалко! – воскликнул Кирилл. Какой же он все-таки хороший.

…После занятия хоккеисты сборной России в полной форме, но в шлепках вышли на улицу. В Кельне было жарко, парило. Раздевалка находилась на основной арене, и за игроками подъехал обычный рейсовый автобус, который по утрам развозит добропорядочных немцев на работу.

Капризов вышел из тренировочной арены самым последним.

- Удачи завтра, Кирилл! – крикнули мы ему.

- В чем? – засмеялся Капризов. Он все еще не верит, что попадет в состав.

Но верим мы.