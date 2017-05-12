Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА3 : 0Арсенал Тула
Хоккей  Дания0 : 2Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Теннис  Кузнецова4:3Младенович
Хоккей  Франция1 : 0Белоруссия
Футбол  Вест Бромвич- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Паровоз» не поехал под откос. «Локомотив» прошел УНИКС в Лиге ВТБ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Локомотив-Кубань" - УНИКС
"Локомотив-Кубань" - УНИКСИсточник: БК «Локомотив-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал последним полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. В пятницу в Казани «Локо» одолел УНИКС 84:79, завершив серию со счетом 3:1 в свою пользу и выйдя на ЦСКА.

ИНТРИГА

- Я нормально бросал. Не попадал просто, - грустно улыбнулся Кит Лэнгфорд после третьего матча.

И в этом - вся суть поражения УНИКСа в очередной игре четвертьфинальной серии против «Локо-Кубани». Не наладил прицел лидер команды, прикрыли его защитники соперника - и рассыпалась вся стратегия Евгения Пашутина, как карточный домик. Три точных попадания из 12-ти попыток - вот послужный список Лэнгфорда по итогам третьего матча. Лэтэвиус Уильямс, конечно, старался в нападении за семерых, но его усилий все же было недостаточно.

- Понятно, что мы играем от броска, - признавал сам Пашутин. - В итоге нам приходилось либо скидывать передачи на периметр, либо бросать через двух-трех игроков. «Локо» перекрыл кислород в защите, не полетели мячи у Кита - и мы уступили. При этом сами не смогли ничего сделать с Тэйлором Рочести. Он в Краснодаре накидал нам 26 очков, сегодня - еще 21. Не сдержали его ни Воронов, ни Понкрашов. В итоге - слабая защита, 83 пропущенных очка и, как следствие - поражение. Но мы сделаем выводы. Попробуем исправить ситуацию в четвертом матче.

Получится?

- Главное - мы смогли сохранить в команде ту атмосферу, которая возникла по ходу второй игре в Краснодаре, - довольно улыбался наставник «Локомотива» Саша Обрадович. - Ребята здорово поработали в защите и смогли остановить хозяев. Теперь постараемся сделать все, чтобы закончить серию в Казани. Не хочется доводить все до решающего, пятого матча.

СЮЖЕТ

Еще меньше УНИКСу хотелось на глазах своих болельщиков закончить этот сезон. Вот так вот, бесславно - с предпоследним местом в Евролиге и вылетом на стадии четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Пусть и болельщиков тех на трибунах - кот наплакал...

А со стартовым спорным впору рыдать уже самим болельщикам. 13:0 - рывок «Локо» в начале. Рочести все так же неудержим, добавляет свои очки Моррис Коллинс, хорош на подборах Дмитрий Хвостов. Пашутин, тем не менее, отосительно спокоен - верит в подопечных. И, в общем, не зря - благо, быстро налаживаются дела у Лэнгфорда, забивает с фолом Понкрашов, неплох под щитами Уильямс. А то, что дальние не летят (пять попыток - пять промахов за первую четверть), пока не так страшно. Пусть отрезок проигран (20:31), все равно не покидает ощущение - УНИКС еще поборется!

И он борется! Только с переменным успехом. Забивает дважды издали Коти Кларк, попадает из-за линии Хоакин Колом - и не так страшно все выглядит для хозяев. Только Рочести по-прежнему делает, что хочет - кладет мячи в проходах, попадает дальние броски, забирает дальние отскоки... Прошивает защиту хозяев, как игла - полотно в швейной машинке. И «Локо», чувствуя, что лидер не подводит, держит преимущество. Не всегда большое (УНИКСу удается подтянуться на расстояние шести очков), но все же - уверенное.

РАЗВЯЗКА

До финальной сирены казанцам так и не удается хотя бы сравнять счет. Болельщики, конечно, лупят в барабаны. Шумят. Кричат: «Вперед, Казань!» и «Паровоз - под откос!». Верят, в общем. Не хотят прощаться с командой заранее. До полуфинала. И игроки тоже стараются. Но Лэнгфорду банально не хватает сил на последнюю четверть, выдыхается Колом, Артем Параховский не всегда успевает к подборам, а Воронов попадает под горшок Коллинса в быстром прорыве. За шесть минут до финальной сирены на табло - 60:71. Усилиями Понкрашова хозяевам удастся подтянуться на расстояние 4 очков (73:77, 76:80), а Лэнгфорд невероятной трешкой возвращает полноценную интригу - 79:81 и 22 секунды оставшегося игрового времени. Но спасти матч тактическими фолами УНИКСу все равно не удается. «Локомотив» едет дальше. На встречу с ЦСКА.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБМатч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 84:79 в пользу «Локомотива-Кубани».УНИКС – «Локомотив-Кубань». Видеотрансляция онлайнАнтон Понкрашов: «Локомотив» использовал все наши провалы в оборонеЗащитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов после поражения своей команды от «Локомотива-Кубани» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на слабую игру в обороне своей команды.Владимир Родионов: Маццон – оптимальное соотношение цены и качества для «Автодора»Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение главным тренером команды итальянца Андреа Маццона.Маццон стал главным тренером «Автодора»Новым главным тренером «Автодора» стал Андреа Маццон. 51-летний итальянский специалист подписал контракт на один сезон.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Димитрис Итудис: Поздравляю «Астану» с хорошим сезономГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в третьем заключительном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ поблагодарил соперника за борьбу.«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел вперед в серииБаскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой лиги ВТБ.Попали под поезд. УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани»Попали под поезд. УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани»Казанский УНИКС на своей площадке уступил «Локо-Кубани» третий матч четвертьфинала Евролиги - 71:83.ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань». Видеотрансляция. ОнлайнСегодня казанский УНИКС сыграет с клубом «Локомотив-Кубань» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Единая Лига ВТБ. «Астана» – ЦСКА. Видеотрансляция. ОнлайнСегодня ЦСКА сыграет с «Астаной» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».Олег Окулов: Чтобы одолеть в плей-офф команду из первой пятерки, нам нужно совершить подвигГлавный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итог серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».Душко Иванович: Важно, что выиграли серию у «Енисея» в трех матчахГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после третьей победы над «Енисеем» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за предельную концентрацию.«Химки», разгромив «Енисей», вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, где встретятся с «Зенитом»Баскетболисты «Химок» в рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ нанесли поражение «Енисею».«Енисей» – «Химки». Видеотрансляция онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча второго матча Единой Лиги ВТБ между «Енисеем» и «Химками».Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока ЕвролигиАмериканский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.Как «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюКак «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюДва повода для огорчения, один – для радости и самый главный – для гордости.Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против насГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.
Хоккей
Бывший наставник СКА Занатта вошел в тренерский штаб ХК «Сочи»
Хоккей
Защитник Андрей Миронов подписал контракт с «Колорадо»
Хоккей
Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборной
Футбол
Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезоне
все новости
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости