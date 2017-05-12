«Паровоз» не поехал под откос. «Локомотив» прошел УНИКС в Лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал последним полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. В пятницу в Казани «Локо» одолел УНИКС 84:79, завершив серию со счетом 3:1 в свою пользу и выйдя на ЦСКА.

ИНТРИГА

- Я нормально бросал. Не попадал просто, - грустно улыбнулся Кит Лэнгфорд после третьего матча.

И в этом - вся суть поражения УНИКСа в очередной игре четвертьфинальной серии против «Локо-Кубани». Не наладил прицел лидер команды, прикрыли его защитники соперника - и рассыпалась вся стратегия Евгения Пашутина, как карточный домик. Три точных попадания из 12-ти попыток - вот послужный список Лэнгфорда по итогам третьего матча. Лэтэвиус Уильямс, конечно, старался в нападении за семерых, но его усилий все же было недостаточно.

- Понятно, что мы играем от броска, - признавал сам Пашутин. - В итоге нам приходилось либо скидывать передачи на периметр, либо бросать через двух-трех игроков. «Локо» перекрыл кислород в защите, не полетели мячи у Кита - и мы уступили. При этом сами не смогли ничего сделать с Тэйлором Рочести. Он в Краснодаре накидал нам 26 очков, сегодня - еще 21. Не сдержали его ни Воронов, ни Понкрашов. В итоге - слабая защита, 83 пропущенных очка и, как следствие - поражение. Но мы сделаем выводы. Попробуем исправить ситуацию в четвертом матче.

Получится?

- Главное - мы смогли сохранить в команде ту атмосферу, которая возникла по ходу второй игре в Краснодаре, - довольно улыбался наставник «Локомотива» Саша Обрадович. - Ребята здорово поработали в защите и смогли остановить хозяев. Теперь постараемся сделать все, чтобы закончить серию в Казани. Не хочется доводить все до решающего, пятого матча.

СЮЖЕТ

Еще меньше УНИКСу хотелось на глазах своих болельщиков закончить этот сезон. Вот так вот, бесславно - с предпоследним местом в Евролиге и вылетом на стадии четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Пусть и болельщиков тех на трибунах - кот наплакал...

А со стартовым спорным впору рыдать уже самим болельщикам. 13:0 - рывок «Локо» в начале. Рочести все так же неудержим, добавляет свои очки Моррис Коллинс, хорош на подборах Дмитрий Хвостов. Пашутин, тем не менее, отосительно спокоен - верит в подопечных. И, в общем, не зря - благо, быстро налаживаются дела у Лэнгфорда, забивает с фолом Понкрашов, неплох под щитами Уильямс. А то, что дальние не летят (пять попыток - пять промахов за первую четверть), пока не так страшно. Пусть отрезок проигран (20:31), все равно не покидает ощущение - УНИКС еще поборется!

И он борется! Только с переменным успехом. Забивает дважды издали Коти Кларк, попадает из-за линии Хоакин Колом - и не так страшно все выглядит для хозяев. Только Рочести по-прежнему делает, что хочет - кладет мячи в проходах, попадает дальние броски, забирает дальние отскоки... Прошивает защиту хозяев, как игла - полотно в швейной машинке. И «Локо», чувствуя, что лидер не подводит, держит преимущество. Не всегда большое (УНИКСу удается подтянуться на расстояние шести очков), но все же - уверенное.

РАЗВЯЗКА

До финальной сирены казанцам так и не удается хотя бы сравнять счет. Болельщики, конечно, лупят в барабаны. Шумят. Кричат: «Вперед, Казань!» и «Паровоз - под откос!». Верят, в общем. Не хотят прощаться с командой заранее. До полуфинала. И игроки тоже стараются. Но Лэнгфорду банально не хватает сил на последнюю четверть, выдыхается Колом, Артем Параховский не всегда успевает к подборам, а Воронов попадает под горшок Коллинса в быстром прорыве. За шесть минут до финальной сирены на табло - 60:71. Усилиями Понкрашова хозяевам удастся подтянуться на расстояние 4 очков (73:77, 76:80), а Лэнгфорд невероятной трешкой возвращает полноценную интригу - 79:81 и 22 секунды оставшегося игрового времени. Но спасти матч тактическими фолами УНИКСу все равно не удается. «Локомотив» едет дальше. На встречу с ЦСКА.



