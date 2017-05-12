Ничушкин, а не Капризов в сборной?! Почему Олег Знарок потряс своим решением

Показалось, что Кирилл Капризов может сыграть на этом чемпионате мира. Но молодого форварда решили не вносить в заявку сборной России…

Тишину майского вечера разорвала новость из сборной России.

«Тренерский штаб принял решение заявить в состав нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова с Евгением Кузнецовым защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, а также форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, Роман Любимов покинут расположение сборной».

Вот так. Хотя ничто не предвещало…

Кирилл Капризов впервые принял участие в тренировке национальной команды. Всем казалось, что именно 20-летнего форварда ЦСКА, забившего в прошлом сезоне 20 голов за «Салават Юлаев», включат в заявку.

Но у Олега Знарка были другие планы. Валерий Ничушкин тоже тренировался со сборной в «белом» звене – вместе с Владимиром Ткачевым, Романом Любимовым, Артемом Зубом.

И что же получается, если оттолкнуться от фразы тренера Харийса Витолиньша, что против словаков мы сыграем в 12 форвардов?

Трогать первые два ударных звена нет смысла. Можно только подумать над тем, чтобы иногда менять местами Никиту Гусева, отправляя его в звено СКА, с Артемием Панариным, которого будут ставить к энхаэловцам.

Телегин – Андронов – Барабанов – четвертое звено сборной тоже выглядит нормально.

Остается третья линия. И она, значит, в матче со Словакией будет такой:

Ничушкин – Ткачев – Плотников

Интересно, появится ли сразу взаимопонимание в этом звене? И кого заменит Евгений Кузнецов в матче с Латвией, когда он будет готов играть? Кого-то ведь надо будет менять.

…Сборная России провела тренировку на резервном катке в Кельне. На лед не вышли Артемий Панарин и Александр Барабанов – у них микротравмы, и форварды работали по индивидуальному графику. Тот же Панарин усердно крутил велосипед. Но играть в субботу они будут.

Также не было Сергея Мозякина, который до сих пор не чувствует себя здоровым после травмы головы, полученной в матче с Германией. Может быть, на этом турнире он больше не появится.

Какие еще новости? Хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетают во Франкфурт в субботу после полудня. Нужно еще добраться до Кельна, и понятно, что на матч со Словакией они не выйдут. Хотя могут появиться на стадионе, чтобы поболеть за ребят с трибуны.

В целом, состав сборной определен окончательно. Пять ребят, которые не вошли в заявку, скорее всего в понедельник улетят из Кельна. Но вообще то, что Капризова не взяли в команду – это большое удивление.

Олег Знарок прочувствовал момент. Он увидел, что пресса вызвала Кирилла на интервью, уже начала подниматься волна общественного мнения за то, что Капризов должен быть в команде… И чтобы не случилось в субботу большого разочарования, главный тренер решил объявить обо всем прямо сейчас.

Все-таки Капризов не имел много игровой практики с марта, перенес травму. Сейчас все в порядке, но Знарок в нем не уверен.

И рисковать не хочет.