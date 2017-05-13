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Андрей Каряка: А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Каряка
Андрей КарякаИсточник: ФК «Амкар»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка перед игрой 28-го тура со «Спартаком» дал интервью «Советскому спорту».

 «ЕВСЕЕВ – МОЛОДЕЦ!»

- Вы перед интервью смотрели игру молодежных команд «Амкара» и «Спартака» (0:4). Кто-то из пермского дубля может в ближайшее время попасть в первую команду?
- Ряд игроков молодежки уже регулярно занимаются с основой. Но играют пока за дубль. Следим за ними внимательно. Сегодня они провели не лучший матч, надо прибавлять, - говорит Каряка.

- «Амкар» в последнее время стал неплохо зарабатывать на выведении футболистов на определенный уровень и последующей их продаже. Сложно искать молодых талантливых игроков, учитывая, что их и в РФПЛ не так много?
- Сложно, но, как видите, находим. Последний пример – Миша Костюков, который играл до этого за нижегородскую «Волгу», а теперь неплохо проявляет себя в РФПЛ. Забил несколько важных мячей. Прошлым летом он приехал на десятидневный сбор, где мы просматривали новых ребят. Всего человек десять было. Оставили в итоге Костюкова, Мильковича. И теперь они игроки основного состава. Прежде всего, мы ищем ребят во второй, первой лигах. Рассматриваем варианты и с легионерами, но акцент делаем на российских игроках.

- Полгода назад вы говорили, что пока не готовы к самостоятельной тренерской работе. А сейчас?
- Набираюсь опыта. В будущем, конечно, хотелось бы работать главным тренером. Но пока меня все устраивает.

- Вадим Евсеев, который в начале сезона тоже работал помощником Гаджи Гаджиева в «Амкаре», с февраля – главный тренер ивановского «Текстильщика». Делился впечатлениями?
- Он там уже работал – вместе с Парфеновым. Так что, для него это не новая команда. А так, по разговорам было понятно, что Вадим хочет самостоятельно работать, не один раз эта тема затрагивалась. Поэтому его уход неожиданным не стал. И начал в «Текстильщике» он здорово – шесть матчей, шесть побед. Молодец!

- Вас приглашали в другие клубы?
- Когда еще не работал помощником, приглашала несколько команд в качестве играющего тренера. Но в последнее время конкретных предложений не было.

- Что было самым сложным при переходе от игрока в тренеры?
- Когда живешь с 17 лет по графику, и за тебя решают все организационные вопросы, а тебе остается только выполнять, что скажут, то, конечно, к изменениям в жизни привыкаешь непросто. Теперь ты должен думать за других. Плюс нужно учиться управлять эмоциями. Раньше ты был весь в игре, а теперь смотришь на все со стороны, и эмоции порой захлестывают.

- Планируете ездить на стажировки?
- Скоро пойду учиться в ВШТ на лицензию Pro. Думаю, если будет время, то съезжу куда-нибудь на стажировку. Куда хотел бы? Мне лично импонирует, как работает Антонио Конте в «Челси». Плюс мы ведь тоже играем в три центральных защитника. Поэтому вдвойне интересно было бы посмотреть на тренировочный процесс лидера чемпионата Англии.

- «Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт, но он пока не дал ответа. Как обстоят дела с вашим соглашением, которое истекает в конце сезона?
- Думаю, если главный тренер подпишет контракт, то у меня не возникнет никаких проблем.

«БЫЛ УВЕРЕН В ДЖИКИИ»

- «Амкар» подходил к 20-му туру, находясь в трех очках от четвертого места, с победой над «Зенитом» (1:0) за плечами, но потом случилось поражение от «Томи» (0:1). И с тех пор команда семь игр не может победить. Что тогда случилось?
- Когда ехали в Томск, понимали, что простой игры не будет. Да, у них много молодых игроков, но есть и четыре-пять опытных футболистов. Поэтому никакой недооценки соперника не было. Мы создали больше голевых моментов, нужно было забивать. Но подвела реализация, плюс газон был не лучшего качества. В итоге все решил один стандарт, с которого нам и забили. Но, посмотрите, потом «Рубину» там пришлось непросто, «Спартак» в недавнем матче только с минимальным счетом смог обыграть «Томь». Так что, томские ребята – молодцы. Бьются, огрызаются!

- Теперь «Амкар» увяз в середине таблицы. Как мотивировать игроков на ближайшие матчи?
- А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»? Футболисты сами все понимают: приезжает чемпион страны. Естественно, хотим проявить свои лучшие качества, победить. Знаем, что и наших, и спартаковских болельщиков будет много. Аншлаг! Мотивации хватает.

- Из тех, с кем играли в нынешнем сезоне, кто произвел наибольшее впечатление?
- Наверное, «Зенит» образца первого круга. Тогда они нам вообще ничего не дали сделать. Зато во втором круге мы взяли у них реванш, победив в Перми. Так получилось, что с «Зенитом» провели две совершенно разных игры – одну из лучших и ту, когда у нас практически ничего не получалось.

- За счет чего «Спартак» так ровно прошел весь сезон – лидировал с первого тура до последнего?
- Думаю, что в первую очередь за счет игры в обороне. Они много матчей сыграли на «ноль» - это один из главных факторов. Потому что, если ты не пропускаешь, а впереди у тебя такие сильные игроки, как Промес, Зе Луиш, Попов, Зобнин, Глушаков, то очень высока вероятность победы.

- Весенний «Спартак», который прошел полноценную предсезонку с Каррерой, сильно отличается от осеннего?
- Думаю, нет. Та же сбалансированность, сильная линия атаки, надежная оборона. Игра против них будет сложной.

- Ожидали, что Георгий Джикия, который первую часть сезона провел в «Амкаре», сможет выиграть конкуренцию за место в основе у Кутепова, Боккетти, Маурисио?
- Я знал, что его активно наигрывали на сборах, поэтому неожиданностью его успехи не стали. Думал, что рано или поздно он отвоюет себе место в старте. Это очень сильный игрок. Рад, что он внес свой вклад в чемпионство.

- Чем он так хорош?
- Это очень умный игрок. С пасом, виденьем поля. Плюс крепкий, неуступчивый. Гаджи Гаджиев все это в нем разглядел, прогресс Джикии в «Амкаре» - в первую очередь его заслуга.

- А Селихов пока не сыграл за «Спартак». Что вы бы ему посоветовали в такой ситуации?
- Работать. Только так можно завоевать доверие. Понятно, что у него очень серьезный конкурент – Артем Ребров. У Селихова – сложная задача, но выполнимая. 

Матч

Амкар - Спартак

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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