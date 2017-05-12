Заработать на Халке. Скандальные подробности продажи бразильца в Китай

Как стало известно мировой прессе, двое граждан Швеции заработали более 370 тысяч евро на переходе форварда петербургского «Зенита» Халка в китайский «Шанхай СИПГ».

Речь пойдет не о поднявших деньги агентах, россиянах или «Газпроме». Поговорим о двух остроумных аферистах, которые смогли «развести» руководство «Шанхая» на солидные деньги.

Во время переговоров «Зенита» и «Шанхая» в сделку вклинился некий бразильский адвокат-посредник, представляющий дела Халка. На деле юристом оказался гражданин Швеции Хусейн Барджави. Он взломал электронную почту «Теллэйс» и, выдавая себя за другого человека, потребовал «долю» за участие в переговорах по Халку.

Новый Остап Бендер добился перевода 371 тысячи и 420 евро на счет шведской фирмы с офисом в Мальме. Как ему это удалось, к чему прибегал мошенник, история умалчивает. Однако известно, что заветный гонорар обналичить ему не удалось.

Sweden: «Two Swedes jailed for defrauding club in Hulk transfer» https://t.co/Vouy9oxcGk — Reinhard Firlinger (@RFirlinger) 12 мая 2017 г.

Банк, через который проходил платеж, заблокировал деньги: транзакция из Китая на счет мужчины с сирийской фамилией Барджави вызвала большие подозрения.

Подельником Хусейна в столь сложной ситуации стала Сильвия Янссон, фамилия которой не вызывала никаких вопросов. Она и помогла отмыть деньги. Возможно, она помогала Барджави и на этапе переговоров с китайцами.

Суровая полиция Мальме быстро вычислила аферистов. 33-летний Барджави получил три года тюрьмы, а его сообщница, 38-летняя Янссон, – полтора. Еще три человека, проходившие по данному делу, уголовного преследования не получили. Их вина оказалась несущественной, и теперь им предстоит оплатить штрафы и жить дальше.

Стоит признать, что цепочка посредников при переводе денег (несколько сумм на нескольких счетах) со стороны выглядела безобидно. А что самое интересное – боссы «Шанхая» ничего не подозревали.

Судя по трансферным аппетитам и финансовым возможностям, китайцы скорее бы не заметили аферы, чем обратились в интерпол. Правда, за бдительность в этой истории отвечали шведские полицейские.

Более 370 тысяч евро вернуться на счет «Шанхай СИПГ» после того, как дело о мошенничестве при трансфере Халка признают закрытым.

А как все красиво начиналось…