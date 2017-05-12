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В Лиге чемпионов должен играть ЦСКА, а не «Зенит»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов ЦСКА
Радость футболистов ЦСКАИсточник: РИА «Новости»

На полупустом стадионе ЦСКА разгромил «Арсенал», а главным героем матча стал 19-летний Чалов, забивший два гола и заработавший пенальти.

Вечер пятницы. Трибуны 30-тысячной «ВЭБ Арены» разукрашены в красно-синие цвета. Но не атрибутикой болельщиков – расцветка кресел такая. Большинство из них остались мерзнуть в майские +5, так и не дождавшись тепла человеческих тел. И вечер пятницы тут совершенно ни при чем: столь печальную картину мы наблюдаем со дня открытия этого стадиона. Но так и должно быть, когда предложение значительно превышает спрос.

Хотя было на что посмотреть и кому поаплодировать. ЦСКА, показывающий, наверное, лучший атакующий футбол во второй половине весеннего отрезка, с первой минуты осадил штрафную площадь «Арсенала». Тот в полном составе отошел за линию мяча, как будто умеет обороняться количеством. С «Ростовом» в прошлом туре это получилось. Но то «Ростов», который в гостях совсем не тот, что дома. У ЦСКА клыки и больше, и острее.

Даже по меркам нашего закрытого чемпионата «Арсенал» играл очень глубоко. Еще чуть-чуть и все десять полевых игроков встали бы на линию ворот. И будь ворота хотя бы на полметра ниже, наши унылые середняки наверняка бы взяли этот тактический прием на вооружение. А так бессмысленно. ЦСКА, чтобы проломить эту стену, задействовал впереди даже центральных защитников. И уже было ясно: рано или поздно проломит.

На авансцену вышел 19-летний Чалов, прогрессирующий с каждой весенней встречей. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Натхо, а потом сам забил два мяча. Три результативных действия в одном матче как сигнал для Станислава Черчесова. Хочу, тренер, на Кубок конфедераций! Качественную игру показали практически все, ЦСКА был хорош именно командно, но Чалов выделялся даже на этом ярком фоне.

Лишь бы со здоровьем все было в порядке – на 67-й минуте Чалов покинул поле, сильно хромая, – и сразу отправился в подтрибунное помещение. 

Матч подарил две загадки. Первая – с каким планом на игру пожаловал «Арсенал»? Судя по всему, как такового четкого плана не было. Отбиваться все 90 минут в надежде, что повезет – это что угодно, но точно не план. При этом туляки не показали даже подобия контригры. Единственный момент – у Комбарова на 67-й минуте. Вторая – в каком эпизоде травму получил Габулов? Опытного вратаря в перерыве заменил Левашов.

С учетом календаря «Арсенал» – главный претендент на вылет. Впереди – «Амкар» и «Спартак». Если немотивированный чемпион не сжалится над соперником, то ловить в этом матче тулякам нечего. У конкурентов календарь проще. Если «Арсенал» все-таки вылетит, Гурам Аджоев пропишет в своем резюме еще одну жизнеутверждающую строку. Красивый, однако, получается сюжет: «Динамо» – в РФПЛ, Аджоев – в ФНЛ…

А ЦСКА, конечно, обязан выходить в Лигу чемпионов. Все просто: он на порядок сильнее нынешнего «Зенита». Осталось обыграть «Рубин» в гостях и «Анжи» дома. Не самый легкий график. Но у питерцев сложнее – «Краснодар» и «Локомотив». К тому же, судя по работе Виктора Гончаренко, а выводы мы уже можем делать, и наметившемуся прогрессу, в Лиге чемпионов армейцы, наконец, сменят свою пластинку. Если пробьются в группу.

Может быть, вот тогда на новом стадионе и соберется аншлаг. А то, представьте, пока не было ни одного за весь сезон. Ни на «Зените», ни даже на «Спартаке». Должно быть обидно.

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА 

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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