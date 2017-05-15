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Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2

Дмитрий Галкин
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Небольшие советы по прохождению квестов боевого пропуска The International 2017 (Battle Pass) в клиенте Dota 2.

Сразу отметим, что так называемый компендиум или боевой пропуск Dota 2 приобретается в клиенте игры и дает много дополнительного контента. Частью его являются задания, за выполнение которых начисляются очки, повышающие уровень вашего боевого пропуска.

Что такое компендиум?


Стезя Навигатора ( Path of the Navigator )


Магия разума — Выиграть 1/3/5 игр за героев с атрибутом интеллект.

Очень простое задание. Просто выбирайте любых героев с атрибутом интеллект и побеждайте.


Deep roots — Наложите эффект оцепенения на 10/20/30 вражеских героев. 

Накладывайте на врагов эффект «Root» (оцепенение - прим. редакции). Такой эффект есть у Crystal Maiden, Treant Protector, Underlord, Ember Spirit, Meepo, Naga Siren, Techies. Так же для этого можно использовать предмет Rod of Atos.


Fatal Mirage — Нанесите 1500/3000/4500 урона, находясь под эффектом Glimmer Cape. 

Используйте Glimmer Cape на себя и наносите урон. Идеально сочетается с ультом Crystal Maiden.


Change Attack — Любым способом превратите врага в животное на 20/30/40 секунд.

Герои Lion или Shadow Shaman являются отличным выбором для этого квеста. Или используйте предмет Scythe of Vyse.

Like Swimming — Замедлите вражеских героев на 30/60/90 секунд с помощью Shiva’s Guard.

Покупаете предмет Shiva’s Guard и просто используйте на врагов.


Вперёдсмотрящий — Установите 20/40/60 Observer Ward для своей команды.

Выбирайте любого саппорта и неистово устанавливайте варды.


Глушитель — Убейте или помогите убить 2/4/6 вражеских героев, оглушенных вами. 

Главное выбрать героя, который имеет стан и активно применять его. Такие герои как Lion, Wraith King, Chaos Knight, Gyrocopter, Kunkka, Lina, Magnus, Mirana, Earthshaker, Sand King, Tidehunter и Slardar будут отличным выбором для выполнения данного задания.

Can’t escape the noose — Нанесите 1000/3000/5000 урона вражеским героям, находящимся в бесплотной форме.

Только Morphling и Pugna помогут вам выполнить это задание. Можно также купить предмет Ethereal Blade и активно использовать его.


Без добычи нет наживы — Заработайте 4000/8000/10000 золота для своей команды. 

Просто наберите 10000 золота. Alchemist будет лучшим выбором для выполнения этого задания.

Sudden gybe — Оглушите 8/12/16 вражеских героев после использования Blink Dagger. 

Выбираете любого героя со станом и покупаете Blink Dagger. Earthshaker, Sand King, Sven, Lion, Wraith King, Tidehunter, Slardar, Centaur Warrunner, будут отличным выбором.


Evasive Action — Поглотите 3/6/9 способностей врагов с помощью Linken’s Sphere или Lotus Orb.

Купите Linken’s Sphere или Lotus Orb и больше участвуйте в замесах.


Dry Powder — Нанесите вражеским героям 2000/4000/6000 или больше чистого урона.

Axe, Bloodseeker, Invoker, Pudge, Omniknight, Timbersaw, Tinker, Templar Assasin помогут вам выполнить это задание.


В каждой бочке затычка — С помощью Mekanism полечите трех союзников одновременно 3/6/9 раз.

Покупайте Mekanism и используйте около трех союзных героев. Желательно при этом играть за саппорта, например за Omniknight.


Press-Gang — Ударьте троих или больше вражеских героев с помощью одиночного заклинания 10/30/50 раз. 

Здесь будут хороши заклинания с большой областью применения. Например, Legion Commander, Jakiro, Zeus, Queen of Pain Shadow Shaman, Meepo, Underlord.


Sailor’s Fortune — Ударьте вражеского героя своей дубинкой 50/100/150 раз раз и активируйте джекпот способностями Fireblast или Ignite на врагах 10/20/30 раз.

Выбирайте Ogre Magi и атакуйте вражеских героев. Также старайтесь почаще используйте умения Fireblast или Ignite на врагов.


Cтезя Волнореза ( Path of the Wave Breaker )


Master-At-Arms — Выиграйте 1/3/5 игр играя за героя с атрибутом сила. 

Все просто: выбирайте любых героев с атрибутом сила и побеждайте.


Абордажник — Выиграйте 1/3/5 игр за героя с атрибутом ловкость. 

И здесь все очень просто: выбирайте любых героев с атрибутом ловкость.


Unsinkable — Умрите до конца игры не больше 5/3/1 раза. 

Просто старайтесь не умирать. Выбирайте героев с невидимостью. Например, Рики.


У вас брешь — Держите врагов под эффектом Medallion Of Courage или Solar Crest на протяжении 30/60/90 секунд. 

Как можно быстрее покупаете Medallion Of Courage или Solar Crest и используйте на врагов.

Lubber’s Fate — Убейте одного и того же противника 2/3/4 раза.

Выбирайте Рики и выслеживайте нужную вам цель.

Rum Punch — Оглушите атакой вражеского героя 12/24/36 раза. 

Предметы Skull Basher и Monkey King Bar помогут вам в выполнении этого задания. Лучшие герои для прохождения: Алхимик, Тролль и Антимаг.


Body Triple — Очистите 5/10/15 эффектов с помощью Manta Style. 

Покупайте Manta Style и используйте его после того, как вражеский герой кинул вам свой эффект. Также этот квест можно пройти используя Manta Style после полученного оцепенения от древнего крипа мородера-шамана.

Submariner — Убейте или помогите убить 3/6/9 вражеских героев, находящихся под защитой своей башни. 

Старайтесь убивать врагов у чужой башни. Главное делать это при поддержке своих крипов, чтобы огонь вражеской башни не убил вас раньше, чем вы героя противника.

Riverview Gusher — Нанесите 2000/4000/6000 урона критическими атаками.

Все просто: берете героев с критическими атаками, раскачиваете их, закупаетесь предметами, увеличивающими урон и бьете героев врага. Phantom Assasin, Juggernaut, Bounty Hunter помогут вам в этом.

Полный ход — Используйте Moon Shard либо на себя, либо на своих союзников 2/4/6 раза.

Покупаете предмет Moon Shard и используйте на себя или на союзников.

Chum in the water — Наберите 15/20/25 зарядов Bloodstone. 

Покупайте предмет Bloodstone и убивайте вражеских героев, получая заряды предмета. Этот предмет хорошо смотрится на многих героях, например, Death Prophet, Timbersaw, Lina.

Burial at BKB — Получите 2/4/6 убийства либо помощи на вражеских героях, после того как вы использовали Black King Bar. 

Просто используйте Black King Bar в командных сражениях.

Loyal Crew — Нанесите 2000/4000/6000 урона подконтрольными существами. 

Подойдут герои, способные призывать существ: Visage, Invoker, Chen, Lone Druid, Shadow Shaman, Nature`s Prophet, Enchantress будут отличным выбором. Или покупайте Helm of the Dominator, используйте на крипов и наносите ими урон врагам.

Freeboot Haul — Достигните 7500/10000/12500 текущего золота до 25:00 минуты. 

Идите на среднюю линию, выбирайте Alchemist и проблем с прохождением возникнуть не должно.


Night Watch — Примените Lucent Beam на вражеского героя любым способом 20/40/60 раз и убейте 10/15/20 крипов за 30 секунд. 

Выбирайте Luna и используйте 20/40/60 раз умения Lucent Beam на вражеских героев. Попросите саппортов сделать вам стаки крипов и спокойно их фармите, либо дождитесь, когда соберется большее количество вражеских крипов на линии.

Cтезя Вестников бури ( Path of the Rising Tide )

Сразу оговоримся, что задания этой стези подразумевают правильную игру всей команды. Некоторые из них играя в одиночку не пройти. Поэтому старайтесь выполнять задания данной стези играя с друзьями.

Предрассветная миссия — Разрушьте 2/3/4 башни до того, как ваш противник уничтожит хоть одну.

Герои, которые умеют быстро рушить башни: Nature`s Prophet, Tinker, Shadow Shaman, Lycan, Meepo, Broodmother, Chen, Chaos Knight, Clinkz, Lone Druid, Terroblade, Enigma, Venomancer помогут вам в этом.

По всем фронтам — Уничтожьте 2 башни противника с разрывом в не более чем 90/60/30 секунд до 30:00.

В этом задании тоже нужно выбрать героев, умеющих хорошо ломать строения. Nature`s Prophet, Tinker, Shadow Shaman, Lycan, Meepo, Broodmother, Chen, Chaos Knight, Clinkz, Lone Druid, Terroblade, Enigma, Venomancer будут отличным выбором.

Отдать швартовы — Вы со своей командой должны обезвредить вражеских героев на 250/350/450 секунд.

Выбирайте Bane, Sven, Tiny, Tidehunter, Enigma, Mirana, Outworld Devourer и обезвреживайте как можно чаще.

Свистать всех наверх — Со своей командой помогите в убийстве 25/35/45 раз до 25:00.

Старайтесь с самого начала игры провоцировать командные драки и побеждать в них. Такими героями как Zeus, Spectre легче всего выполнить это задание.

В здоровой команде… — Вы со своей командой должны излечить друг друга 10000/15000/20000 здоровья.

Герои-лекари: Oracle, Omniknight, Lycan, Wraith King, Winter Wyvern, Witch Doctor, Necrophos, Pugna, Treant Protector будут отличным выбором. Также можно использовать предмет Urn of Shadows.

Туман наступает — После использования Smoker of Deceit вместе с 2 союзниками убейте вражеского героя 1/2/3 раз(а).

Покупайте предмет Smoker of Deceit и находясь под невидимостью нападайте на ничего не подозревающих врагов.

Буканьер боевого кубка — Победите в матче боевого кубка 1/2/3 раз(а).

Создавайте группу из пяти человек или присоединяйтесь к существующей в Боевом кубке и просто побеждайте.

Первооткрыватели — Ваша команда должна пролить первую кровь, первой уничтожить башню и убить первого Рошана.

Можно выполнить все это в одиночку, если выбрать Ursa или Troll Warlord и грамотно сыграть.

Пленных не брать — Ваша команда должна совершить 10/12/14 убийств до 15:00.

Старайтесь с самого начала игры провоцировать командные драки и побеждать в них. Для выполнения этого задания лучше взять героев-керри с хорошим уроном в начале игры, например Лину или Windranger.

Всех на абордаж — Вместе с командой нанесите вражеским героям 20000/40000/60000 или больше физического урона.

Одно из самых простых заданий в этой стезе. Легко проходится, если матч длится от 40 минут. Phantom Assassin, Ursa, Bounty Hunter, Wraith King, Troll Warlord помогут вам в этом.

Рунная армада — Вместе со своей командой подберите или поместите в бутыль 20/30/40 рун до 30:00.

Попросите своих партнеров по команде купить предмет Bottle и собирать руны. То самое задание, которое без друзей не пройти.

Аура попутного ветра — Окажитесь под действием сразу 6/9/12 аур вашей команды.

Аура от предметов: Assault Cuirass, Drums of Endurance, Guardian Greaves, Vladmir’s Offering, Helm of the Dominator, Pipe of Insight, Mekansm, Headress, Ring of Basillus или Ring of Aquilla.

Аура от героев: Crystal Maiden, Drow Ranger, Luna, Outworld Devourer, Vengeful Spirit & Wraith King, Centaur Warrunner. Важно, чтобы партнеры по вашей команде выбрали именно этих героев.

Аура от крипов: Вожак волков (аура урона), Кентавр-захватчик (аура скорости атаки), Сатир-мучитель (аура регенерации здоровья), Совух-потрошитель (аура брони), Кобольд-старшина (аура скорости передвижения), Троль-жрец (аура маны).


День у штурвала — Победите в режиме Captains Mode 1/2/3 раз(а).

Просто побеждайте в режиме Captains Mode. 

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