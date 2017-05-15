Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2
Небольшие советы по прохождению квестов боевого пропуска The International 2017 (Battle Pass) в клиенте Dota 2.
Сразу отметим, что так называемый компендиум или боевой пропуск Dota 2 приобретается в клиенте игры и дает много дополнительного контента. Частью его являются задания, за выполнение которых начисляются очки, повышающие уровень вашего боевого пропуска.
Что такое компендиум?
Стезя Навигатора ( Path of the Navigator )
Магия разума — Выиграть 1/3/5 игр за
героев с атрибутом интеллект.
Очень простое задание. Просто выбирайте любых героев с атрибутом интеллект и побеждайте.
Deep roots — Наложите эффект оцепенения на 10/20/30 вражеских героев.
Накладывайте на врагов эффект «Root» (оцепенение - прим. редакции). Такой эффект есть у Crystal Maiden, Treant Protector,
Underlord, Ember Spirit, Meepo, Naga Siren, Techies. Так же для этого можно
использовать предмет Rod of Atos.
Fatal Mirage — Нанесите 1500/3000/4500 урона, находясь под эффектом Glimmer Cape.
Используйте Glimmer Cape на себя и наносите урон. Идеально сочетается с ультом Crystal Maiden.
Change Attack — Любым способом превратите врага в животное на 20/30/40 секунд.
Герои Lion или Shadow Shaman являются отличным выбором для этого квеста. Или
используйте предмет Scythe of Vyse.
Like Swimming — Замедлите вражеских
героев на 30/60/90 секунд с помощью Shiva’s Guard.
Покупаете предмет Shiva’s Guard и просто используйте на врагов.
Вперёдсмотрящий — Установите 20/40/60 Observer Ward для своей команды.
Выбирайте любого саппорта и неистово устанавливайте варды.
Глушитель — Убейте или помогите убить 2/4/6 вражеских героев, оглушенных вами.
Главное выбрать героя, который имеет стан и активно применять его. Такие герои как Lion,
Wraith King, Chaos Knight, Gyrocopter, Kunkka, Lina, Magnus,
Mirana, Earthshaker, Sand King, Tidehunter и Slardar будут отличным выбором для выполнения данного задания.
Can’t escape the noose — Нанесите
1000/3000/5000 урона вражеским героям, находящимся в бесплотной форме.
Только Morphling и Pugna помогут вам выполнить это задание. Можно также купить
предмет Ethereal Blade и активно использовать его.
Без добычи нет наживы — Заработайте 4000/8000/10000 золота для своей команды.
Просто наберите 10000 золота. Alchemist будет лучшим выбором для выполнения этого задания.
Sudden gybe — Оглушите 8/12/16 вражеских
героев после использования Blink Dagger.
Выбираете любого героя со станом и покупаете Blink Dagger. Earthshaker, Sand King, Sven, Lion, Wraith King, Tidehunter,
Slardar, Centaur Warrunner, будут отличным выбором.
Evasive Action — Поглотите 3/6/9 способностей врагов с помощью Linken’s Sphere или Lotus Orb.
Купите Linken’s Sphere или Lotus Orb и
больше участвуйте в замесах.
Dry Powder — Нанесите вражеским героям 2000/4000/6000 или больше чистого урона.
Axe,
Bloodseeker, Invoker, Pudge, Omniknight, Timbersaw, Tinker, Templar Assasin помогут вам выполнить это задание.
В каждой бочке затычка — С помощью Mekanism полечите трех союзников одновременно 3/6/9 раз.
Покупайте Mekanism и используйте около трех союзных
героев. Желательно при этом играть за саппорта, например за Omniknight.
Здесь будут хороши заклинания с большой областью применения. Например, Legion
Commander, Jakiro, Zeus, Queen of Pain Shadow Shaman, Meepo, Underlord.
Press-Gang — Ударьте троих или больше вражеских героев с помощью одиночного заклинания 10/30/50 раз.
Sailor’s Fortune — Ударьте вражеского героя своей дубинкой 50/100/150 раз раз и активируйте джекпот способностями Fireblast или Ignite на врагах 10/20/30 раз.
Выбирайте Ogre Magi и атакуйте вражеских героев. Также старайтесь почаще
используйте умения Fireblast или Ignite на врагов.
Cтезя Волнореза ( Path of the Wave Breaker )
Master-At-Arms — Выиграйте 1/3/5 игр
играя за героя с атрибутом сила.
Все просто: выбирайте любых героев с атрибутом сила и побеждайте.
Абордажник — Выиграйте 1/3/5 игр за героя с атрибутом ловкость.
И здесь все очень просто: выбирайте любых героев с атрибутом ловкость.
Unsinkable — Умрите до конца игры не больше 5/3/1 раза.
Просто старайтесь не умирать. Выбирайте героев с невидимостью. Например, Рики.
У вас брешь — Держите врагов под эффектом Medallion Of Courage или Solar Crest на протяжении 30/60/90 секунд.
Как можно быстрее покупаете Medallion Of Courage или Solar Crest
и используйте на врагов.
Lubber’s Fate — Убейте одного и того же
противника 2/3/4 раза.
Выбирайте Рики и выслеживайте нужную вам цель.
Rum Punch — Оглушите атакой вражеского
героя 12/24/36 раза.
Предметы Skull Basher и Monkey King Bar помогут вам в выполнении этого задания. Лучшие герои для прохождения: Алхимик, Тролль и Антимаг.
Body Triple — Очистите 5/10/15 эффектов с помощью Manta Style.
Покупайте Manta Style и используйте его после того, как
вражеский герой кинул вам свой эффект. Также этот квест можно пройти используя Manta Style после полученного оцепенения от древнего крипа мородера-шамана.
Submariner — Убейте или помогите убить
3/6/9 вражеских героев, находящихся под защитой своей башни.
Старайтесь убивать врагов у чужой башни. Главное делать это при поддержке своих крипов, чтобы огонь вражеской башни не убил вас раньше, чем вы героя противника.
Riverview Gusher — Нанесите
2000/4000/6000 урона критическими атаками.
Все просто: берете героев с критическими атаками, раскачиваете их, закупаетесь предметами, увеличивающими урон и бьете героев врага. Phantom
Assasin, Juggernaut, Bounty Hunter помогут вам в этом.
Полный ход — Используйте Moon Shard либо
на себя, либо на своих союзников 2/4/6 раза.
Покупаете предмет Moon Shard и используйте на себя или на
союзников.
Chum in
the water — Наберите 15/20/25 зарядов Bloodstone.
Покупайте предмет Bloodstone и убивайте вражеских героев,
получая заряды предмета. Этот предмет хорошо смотрится на многих героях, например, Death Prophet, Timbersaw, Lina.
Burial at BKB — Получите 2/4/6
убийства либо помощи на вражеских героях, после того как вы использовали Black
King Bar.
Просто используйте Black King Bar в командных сражениях.
Loyal Crew — Нанесите 2000/4000/6000
урона подконтрольными существами.
Подойдут герои, способные призывать существ: Visage,
Invoker, Chen, Lone Druid, Shadow Shaman, Nature`s
Prophet, Enchantress будут отличным выбором. Или покупайте Helm of the
Dominator, используйте на крипов и наносите ими урон врагам.
Freeboot Haul — Достигните
7500/10000/12500 текущего золота до 25:00 минуты.
Идите на среднюю линию, выбирайте Alchemist и проблем с прохождением возникнуть не должно.
Night Watch — Примените Lucent Beam на вражеского героя любым способом 20/40/60 раз и убейте 10/15/20 крипов за 30 секунд.
Выбирайте Luna и используйте 20/40/60 раз умения Lucent Beam на
вражеских героев. Попросите саппортов сделать вам стаки крипов и спокойно их фармите, либо дождитесь, когда соберется большее количество вражеских крипов на линии.
Cтезя Вестников бури ( Path of the Rising Tide )
Сразу оговоримся, что задания этой стези подразумевают правильную игру всей команды. Некоторые из них играя в одиночку не пройти. Поэтому старайтесь выполнять задания данной стези играя с друзьями.
Предрассветная миссия — Разрушьте 2/3/4 башни до того, как ваш противник уничтожит хоть одну.
Герои, которые умеют быстро рушить башни: Nature`s
Prophet, Tinker, Shadow Shaman, Lycan, Meepo, Broodmother, Chen, Chaos
Knight, Clinkz, Lone Druid, Terroblade, Enigma, Venomancer помогут вам в этом.
По всем фронтам — Уничтожьте 2 башни
противника с разрывом в не более чем 90/60/30 секунд до 30:00.
В этом задании тоже нужно выбрать героев, умеющих хорошо ломать строения. Nature`s
Prophet, Tinker, Shadow Shaman, Lycan, Meepo, Broodmother, Chen, Chaos
Knight, Clinkz, Lone Druid, Terroblade, Enigma, Venomancer будут отличным выбором.
Отдать швартовы — Вы со своей командой должны
обезвредить вражеских героев на 250/350/450 секунд.
Выбирайте Bane, Sven, Tiny, Tidehunter, Enigma, Mirana, Outworld Devourer и обезвреживайте как можно чаще.
Свистать всех наверх — Со своей командой
помогите в убийстве 25/35/45 раз до 25:00.
Старайтесь с самого начала игры провоцировать командные драки и побеждать в них. Такими героями как Zeus, Spectre легче всего выполнить это задание.
В здоровой команде… — Вы со своей
командой должны излечить друг друга 10000/15000/20000 здоровья.
Герои-лекари: Oracle, Omniknight, Lycan,
Wraith King, Winter Wyvern, Witch Doctor, Necrophos,
Pugna, Treant Protector будут отличным выбором. Также можно использовать
предмет Urn of Shadows.
Туман наступает — После использования
Smoker of Deceit вместе с 2 союзниками убейте вражеского героя 1/2/3 раз(а).
Покупайте предмет Smoker of Deceit и находясь под невидимостью нападайте на ничего не подозревающих врагов.
Буканьер боевого кубка — Победите в
матче боевого кубка 1/2/3 раз(а).
Создавайте группу из пяти человек или присоединяйтесь к
существующей в Боевом кубке и просто побеждайте.
Первооткрыватели — Ваша команда должна
пролить первую кровь, первой уничтожить башню и убить первого Рошана.
Можно выполнить все это в одиночку, если выбрать Ursa или Troll Warlord и грамотно сыграть.
Пленных не брать — Ваша команда должна
совершить 10/12/14 убийств до 15:00.
Старайтесь с самого начала игры провоцировать командные драки и побеждать в них. Для выполнения этого задания лучше взять героев-керри с хорошим уроном в начале игры, например Лину или Windranger.
Всех на абордаж — Вместе с командой
нанесите вражеским героям 20000/40000/60000 или больше физического урона.
Одно из самых простых заданий в этой стезе. Легко проходится, если матч длится от 40 минут. Phantom
Assassin, Ursa, Bounty Hunter, Wraith King, Troll Warlord помогут вам в этом.
Рунная армада — Вместе со своей командой
подберите или поместите в бутыль 20/30/40 рун до 30:00.
Попросите своих партнеров по команде купить предмет Bottle и собирать руны. То самое задание, которое без друзей не пройти.
Аура попутного ветра — Окажитесь под
действием сразу 6/9/12 аур вашей команды.
Аура от предметов: Assault
Cuirass, Drums of Endurance, Guardian Greaves, Vladmir’s
Offering, Helm of the Dominator, Pipe of
Insight, Mekansm, Headress, Ring of Basillus или Ring of Aquilla.
Аура от героев: Crystal Maiden, Drow Ranger, Luna,
Outworld Devourer, Vengeful Spirit & Wraith King, Centaur
Warrunner. Важно, чтобы партнеры по вашей команде выбрали именно этих героев.
Аура от крипов: Вожак волков (аура урона),
Кентавр-захватчик (аура скорости атаки), Сатир-мучитель (аура регенерации
здоровья), Совух-потрошитель (аура брони), Кобольд-старшина (аура скорости передвижения),
Троль-жрец (аура маны).
День у штурвала — Победите в режиме Captains Mode 1/2/3 раз(а).
Просто побеждайте в режиме Captains Mode.