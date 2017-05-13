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Жаль, что не Капризов! Но решение Знарка логично…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жаль, что не Капризов! Но решение Знарка логично…
Источник: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко объясняет, почему Олег Знарок предпочел Валерия Ничушкина Кириллу Капризову.

Не буду лукавить – я огорчен решением Знарка. Мне очень хотелось увидеть Кирилла Капризова на чемпионате мира в Кельне. И не только потому, что это самая яркая наша звездочка на сегодняшний день.

Но еще и просто по справедливости. Потому что Кирилл в этом сезоне сделал очень много, чтобы попасть на чемпионат мира. Он не просто заслужил аванс своим талантом. Он это право конкретно заработал.

И тем, что стал лучшим бомбардиром на МЧМ-2017 – 12 (9+3) очков.

И тем, что вернувшись в КХЛ стал одним из двух самых ярких лидеров «Салавата Юлаева» - наряду с форвардом сборной Швеции Линусом Умарком, который сейчас на чемпионате мира бьется за свою страну.

И тем, что на Шведских играх сделал хет-трик. И сборная России, благодаря этому победила «Тре Крунур» в Гетеборге. И выиграла этот турнир. И Евротур – заранее.

Казалось бы, ну какие еще доказательства своей состоятельности, как игрока нужны?

Но Олег Знарок сделал иной выбор. В пользу Валерия Ничушкина. Который играл в его команде и на Кубке Карьяла, и на Кубке Первого канала, и на Чешских играх. Нападающий за эти матчи забил всего один гол. Но он – в обойме Знарка. И он Знарку нужнее. Он, а не Капризов.

Почему?

На этот вопрос лично у меня всего один ответ. Я вспоминаю, как еще на открытой тренировке в Новогорске, Знарок посетовал: с креативом в сборной все в порядке, а вот с теми, кто будет в меньшинстве на льду пластаться – напряг.

Капризов – ярко выраженный креативщик. Кирилл – будущее нашей национальной команды. И я уверен, что он свое слово в ней все равно скажет. Возможно, уже на Олимпиаде в Корее.

Я до конца надеялся, что Знарок, рисковый по жизни человек, Капризова в команду все же возьмет. Но, видимо, работа в сборной сделала Олега Валерьевича более мудрым и осторожным.

И наверняка, он понимал, что не так уж недавняя травма помешает Капризову пофеерить в поединках со словаками и латвийцами.

Но у сборной будут впереди и гораздо более важные матчи – с американцами, возможно – канадцами, возможно – шведами.

И вот поможет ли 20-летний форвард в этих битвах, где мы уже не выше соперника на две головы, а стоим вровень, а то и пониже будем… Вопрос.

Или Ничушкин? Который имеет опыт НХЛ. Который уже играл на Олимпиаде. Которого Квартальнов в ЦСКА обучил пластаться не только в атаке, но и в своей зоне.

Победить канадцев с Капризовым? Очень красиво!

Дать им бой с Ничушкиным? Гораздо более надежно.

Я не знаю – правильный ли выбор сделал Знарок. Думаю, и сам он сомневался до конца. Да и в тренерском штабе нашей команды мнения о том, кому отдать последнюю дозаявку, разошлись. По крайней мере, я так понял это из интервью Витольньша после тренировки в пятницу.

Но выбор сделан. А лед рассудит всех. Я же пожелаю игрокам и болельщикам не копить обиды на сердце.

Потому что недалек день, когда Капризов и Ничушкин сыграют за сборную уже вместе. И каждый будет ей, по своему, необходим и полезен.

Верим в команду! Если мы в нее не будем верить, то кто?

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