«Мы - лучшая команда в АПЛ». Игроки и тренеры о чемпионстве «Челси»
«Советский спорт» собрал первые отклики
игроков и тренеров после матча 37-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» - «Челси»
(0:1), в котором лондонский клуб досрочно оформил победу в турнире.
Давид Луиз, защитник «Челси»: «Я очень рад. Это мой первый титул в премьер-лиге. Когда я принял решение вернуться сюда, то мечтал о том, чтобы выиграть АПЛ. Я счастлив, потому что моя мечта сбылась. Сегодня был важнейший матч, и мы сделали это. Мы упорно работали каждый день, чтобы это произошло. Антонио Конте любит работать, он трудится со страстью ежедневно. Поэтому он заслужил этот титул».
Джон Терри, легенда «Челси»: «Неделю за неделей парни делали это на поле. Было наслаждением сидеть и наблюдать за этим. Они проявляли сплоченность с самого начала».
Сеск Фабрегас, полузащитник «Челси»: «У нас было много хороших шансов в первом тайме (матча с «Вест Бромвичем»). Не реализовав их, мы немного занервничали. Красота футбола в том, что игрок, который мало играл (Миши Батушайи - прим. ред.) забил гол, который принес нам чемпионство».
Гари Кэйхилл, защитник «Челси»: «Нужно смаковать такие моменты. Мы так упорно работали над этим, чтобы оказаться сейчас там, где мы есть. Очевидно, что мы - лучшая команда в премьер-лиге. Нет ощущения в футболе, которое лучше этого. Мы - чемпионы!»
Эден Азар, полузащитник «Челси»: «Это изумительно отмечать чемпионство с нашими болельщиками. Игра с «Вест Бромвичем» получилась такой сложной. Я очень счастлив. Мы уже не раз говорили о нашем тренере, он фантастический. Мы проиграли «Арсеналу», но затем выдали невероятную серию. Вот тогда мы сказали, что может выиграть премьер-лигу».
Тони Пулис, главный тренер «Вест Бромвича»: «Они заслужили чемпионство. «Челси» слабо стартовал, и Конте пришлось исправлять ситуацию. Он сделал эту команду своей. Итальянские клубы хорошо организованы и хорошо бегут. Он изменил облик этой команды и она стала великолепной».
Матч
Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)
Голы
Батшуайи 82 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)
Предупреждения:
Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция