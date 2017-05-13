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«Мы - лучшая команда в АПЛ». Игроки и тренеры о чемпионстве «Челси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мы - лучшая команда в АПЛ». Игроки и тренеры о чемпионстве «Челси»
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» собрал первые отклики игроков и тренеров после матча 37-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» - «Челси» (0:1), в котором лондонский клуб досрочно оформил победу в турнире.

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Спасибо, это большое достижение для игроков, - сказал специалист в эфире Sky Sports. - Я благодарен им за самоотдачу, за то, как они выполняли свою работу. Своим отношением к делу они показали мне, что в этом сезоне действительно попытаются сделать что-то большое. После этой победы мы должны быть счастливы. Я, в свою очередь, демонстрировал страсть, желание быть с моими парнями в каждом моменте игры. В прошлом или настоящем я остаюсь вместе с ними - и в хороших ситуациях, и в плохих. Мы выиграли этот титул вместе».

Давид Луиз, защитник «Челси»: «Я очень рад. Это мой первый титул в премьер-лиге. Когда я принял решение вернуться сюда, то мечтал о том, чтобы выиграть АПЛ. Я счастлив, потому что моя мечта сбылась. Сегодня был важнейший матч, и мы сделали это. Мы упорно работали каждый день, чтобы это произошло. Антонио Конте любит работать, он трудится со страстью ежедневно. Поэтому он заслужил этот титул».

Джон Терри, легенда «Челси»: «Неделю за неделей парни делали это на поле. Было наслаждением сидеть и наблюдать за этим. Они проявляли сплоченность с самого начала».

Сеск Фабрегас, полузащитник «Челси»: «У нас было много хороших шансов в первом тайме (матча с «Вест Бромвичем»). Не реализовав их, мы немного занервничали. Красота футбола в том, что игрок, который мало играл (Миши Батушайи - прим. ред.) забил гол, который принес нам чемпионство».

Гари Кэйхилл, защитник «Челси»: «Нужно смаковать такие моменты. Мы так упорно работали над этим, чтобы оказаться сейчас там, где мы есть. Очевидно, что мы - лучшая команда в премьер-лиге. Нет ощущения в футболе, которое лучше этого. Мы - чемпионы!»

Эден Азар, полузащитник «Челси»: «Это изумительно отмечать чемпионство с нашими болельщиками. Игра с «Вест Бромвичем» получилась такой сложной. Я очень счастлив. Мы уже не раз говорили о нашем тренере, он фантастический. Мы проиграли «Арсеналу», но затем выдали невероятную серию. Вот тогда мы сказали, что может выиграть премьер-лигу».

Тони Пулис, главный тренер «Вест Бромвича»: «Они заслужили чемпионство. «Челси» слабо стартовал, и  Конте пришлось исправлять ситуацию. Он сделал эту команду своей. Итальянские клубы хорошо организованы и хорошо бегут. Он изменил облик этой команды и она стала великолепной».

Матч

Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)

Голы

Батшуайи 82 (0:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)

Предупреждения:

Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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