Федун пьет самогон, а Пермь встречает чемпионов песнями и пиротехникой! (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День Чалова

ЦСКА легко уложил «Арсенал» на лопатки. Тот отбивался какое-то время, всем составом защищая штрафную площадь, но потом ожидаемо сдался. При этом не предложив какой-то внятной контригры – ни одного удар в створ ворот за 90 минут. Против семи у ЦСКА.

– Думаю, мы получали удовольствие от того, что делали на поле. Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Игра после гола изменилась. Если имеешь большое преимущество и забиваешь, то выбиваешь почву из-под ног у соперника. Второй гол решил исход встречи, – сказал Виктор Гончаренко.





Действительно, по игре ЦСКА могло сложиться впечатление, что ему даже нравится взламывать эшелонированную оборону. Все очень легко, осмысленно, порой изящно. Команда во второй половине весны явно находится в идеальных кондициях. И в очередной раз доказала, что именно она заслуживает играть в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов должен играть ЦСКА, а не «Зенит»

Лучшим игроком матча стал Чалов – пенальти и дубль. Весной 19-летний форвард забил четыре мяча – в два раза больше, чем Дзюба. И Станислав Черчесов сейчас наверняка присматривается к армейскому нападающему.

На 67-й минуте Чалов покинул поле из-за травмы. Но все, слава богу, обошлось. По словам Гончаренко, к следующему матчу Федор будет готов.





Праздник продолжается

Вчера вышел очередной выпуск передачи «Вечерний Ургант», гостями которой стали Леонид Федун и Денис Глушаков. Спартаковцы рассказали, как праздновали чемпионство. А владелец клуба еще и сделал пару глотков из трехлитровой банки. Вряд ли, конечно, там было то, что употреблял Глушаков в ночь на 8 мая. Хотя кто знает… Но человек из списка Форбс, пьющий из такой тары, а не из дорогого хрусталя, – уже сильно.





А «Спартак» прилетел в Пермь. Чемпионов встретили как надо. Пиротехникой и песнями.

Наверное, это первый матч красно-белых за последние годы, спортивная составляющая которого никого не волнует: ни результат, ни состав, ни тактика – вообще ничего. Но матч нужен для того, чтобы поддержать эйфорию, не дав ей угаснуть. Чтобы праздник продолжался.





Возвращение Лоськова

Сегодня состоятся еще три матча 28-го тура. «Урал» сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» – с «Зенитом», а «Локомотив» – с «Оренбургом».

Помимо первого матча «Спартака» в ранге чемпиона, главное событие дня – возвращение Дмитрия Лоськова на футбольное поле. Может, его и на Кубок конфедераций возьмут?

– Мы ждем всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности, – обратился к болельщикам Лоськов.





«Всех порвем!»

Президент РФС Виталий Мутко вновь обсудил футбол с Дмитрием Медведевым. И вот что из этого получилось.





Во дает Виталий Леонтьевич! Острит так, что все живое в радиусе 10 метров заливается смехом! Всех порвем!

Так и живем.