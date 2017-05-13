Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Хоккей  Латвия- : -США
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решит

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решит
Источник: ТАСС

Вчера «Советский спорт» вручил подарок главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на юбилей и узнал у его помощника Дмитрия Лоськова, готов ли он выйти на поле в матче с «Оренбургом».

ПОДАРОК СЕМИНУ

Чудеса в решете: Москву который день терроризируют снег с дождем, а над Баковкой небо ясное настолько, что впору предлагать Министерству обороны провести воздушную часть парада Победы прямо над базой «Ло- комотива».

Яркое солнце и умиротворенная обстановка полупустой Баковки могут растопить лед в сердце любого человека. Наверное, поэтому охранники на базе «Локомотива» такие добрые и вежливые. Немного подержав нас за воротами и удостоверившись, что мы не представляем угрозы, страж порядка услужливо отворил калитку и предложил пройти.

– А что ж вы там стоите? – удивленно спросил Семин, встречая нас на парковке возле гостиницы.

– Так велено было вас дожидаться.
– Ну, проходите, проходите.

В эти мгновения чувствуется, кто настоящий хозяин на базе «Локомотива». Семин провожает нас в лобби гости ницы и приветствует полузащитника Тарасова, отправившегося в шлепках и халате на физиотерапию.

– Спасибо вам большое, друзья, – с улыбкой на лице произнес тренер, разглядывая подарок – обрамленную обложку «Советского спорта» от 11 мая 2017 года со своей фотографией и страницу из номера 1967 года, на которой запечатлен его гол в ворота ЦСКА на турнире «Подснежник». – Вот это у вас серьезный архив, здорово! Как же вы нашли этот снимок? А я ведь помню этот турнир, помню эти игры. Он, по-моему, проводился на призы «Советского спорта», – погружаясь в ностальгию, продолжил Семин.

Память его не подвела. Организатором «Подснежника» действительно был «Советский спорт».

– Сейчас отнесу в машину, повешу дома на видном месте, – резюмировал тренер «Локомотива», сфотографировавшись с подарком.

«ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЛОСЬ ГОВОРИТ»

Но был и еще один вопрос, который мы не могли обойти стороной. Сыграет ли легенда «Локо» Дмитрий Лоськов в матче с «Оренбургом». Клубная страница в Instagram анонсировала появление тренера железнодорожников на поле в ближайшем матче. Впрочем, официальных комментариев на эту тему никто не давал. На просьбу о коротком комментарии Лоськова на тему его возможного возвращения Семин среагировал моментально, обратившись к девушке на ресепшене.

– Позвони, пожалуйста, Диме. Попроси его спуститься. Через пару минут в лобби появился Лоськов. Понашей просьбе он прервал свой отдых, и особого восторга по этому поводу на его лице не наблюдалось. О том, что совсем скоро он может стать единоличным рекордсменом по количеству чемпионатов России, в которых ему довелось участвовать, Лоськов говорить отказался.

– Я ничего не знаю! Еще ничего не понятно, – недовольно проворчал он.

На наших лицах – немые воззвания к тренеру, чтобы тот разговорил Лоськова.

– Дима, а чего ты не хочешь поговорить? – деловито уточнил Семин.
– Ну а что я могу сказать? Работаю, тренируюсь. А там как тренер решит.

– Юрий Палыч, а вы что скажете?
– Все правильно Лось говорит, – с хитрой улыбкой произнес наставник железнодорожников и плавно намекнул, что клуб будет сохранять интригу до последнего.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Урал» - «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром».Станислав Черчесов: «Спартак» оптимально воспользовался ранним вылетом из Лиги Европы и Кубка РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России.Бердыев может вернуться в «Рубин»Курбан Бердыев может вновь стать главным тренером «Рубина». На данный момент он является вице-президентом «Ростова».Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в матче с «Амкаром»Сегодня «Амкар» и «Спартак» сыграет в матче 28-го тура чемпионата России. Букмекеры считают фаворитом «Спартак».Денис Давыдов: Мечтаю сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионовНападающий «Спартака-2» Денис Давыдов надеется пробиться в основную команду красно-белых.Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»Возвращение легенды. 5 лучших матчей Лоськова за «Локомотив»Сегодня полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов возобновит и, наверное, тут же закончит карьеру футболиста. В матче с «Оренбургом» он устаАлександр Бубнов: «Локомотиву» нужно поздравить Семина и достойно проявить себя в прощальном матче ЛоськоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Оренбург» в 28-м туре чемпионата России.Александр Бубнов: Новоиспеченному чемпиону России негоже проигрывать в ПермиФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Амкар» - «Спартак» в 28-м туре чемпионата России.Александр Бубнов: В матче «Крылья Советов» - «Зенит» поставлю на хозяевФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Зенит» в 28-м туре чемпионата России.«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.«Локомотив» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Оренбургом».Федун пьет самогон, а Пермь встречает чемпионов песнями и пиротехникой! (видео)Федун пьет самогон, а Пермь встречает чемпионов песнями и пиротехникой! (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Каряка: А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»?Андрей Каряка: А зачем кого-то мотивировать на «Спартак»?Тренер «Амкара» Андрей Каряка перед игрой 28-го тура со «Спартаком» дал интервью «Советскому спорту».«Крылья Советов» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».«Амкар» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет со «Спартаком».«Урал» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Краснодаром».РФПЛ. 28-й тур. «Урал» примет «Краснодар», «Амкар» – «Спартак» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Зоран Тошич: Переговоры по продлению контракта? Нет, не ведутсяПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча с «Арсеналом» (3:0) заявил, что переговоры о продлении контракта с ним не ведутся.Юрий Розанов: Любое чемпионство говорит и о проблемах соперников чемпионовСпортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал чемпионство «Спартака» в чемпионате России.Олег Кузьмин: Наша задача – порадовать болельщиков в концовке не очень удачного сезонаПолузащитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура против «Ростова».
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Бойцы UFC устроили драку во время пресс-конференции
Бокс
Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - Кроуфорд
MMA
UFC объявил о четырех больших поединках
Хоккей
Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Словакией на чемпионате мира
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськоввсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости