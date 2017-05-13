Дмитрий Лоськов: Работаю, тренируюсь, а там как тренер решит

Вчера «Советский спорт» вручил подарок главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на юбилей и узнал у его помощника Дмитрия Лоськова, готов ли он выйти на поле в матче с «Оренбургом».

ПОДАРОК СЕМИНУ

Чудеса в решете: Москву который день терроризируют снег с дождем, а над Баковкой небо ясное настолько, что впору предлагать Министерству обороны провести воздушную часть парада Победы прямо над базой «Ло- комотива».

Яркое солнце и умиротворенная обстановка полупустой Баковки могут растопить лед в сердце любого человека. Наверное, поэтому охранники на базе «Локомотива» такие добрые и вежливые. Немного подержав нас за воротами и удостоверившись, что мы не представляем угрозы, страж порядка услужливо отворил калитку и предложил пройти.

– А что ж вы там стоите? – удивленно спросил Семин, встречая нас на парковке возле гостиницы.

– Так велено было вас дожидаться.

– Ну, проходите, проходите.

В эти мгновения чувствуется, кто настоящий хозяин на базе «Локомотива». Семин провожает нас в лобби гости ницы и приветствует полузащитника Тарасова, отправившегося в шлепках и халате на физиотерапию.

– Спасибо вам большое, друзья, – с улыбкой на лице произнес тренер, разглядывая подарок – обрамленную обложку «Советского спорта» от 11 мая 2017 года со своей фотографией и страницу из номера 1967 года, на которой запечатлен его гол в ворота ЦСКА на турнире «Подснежник». – Вот это у вас серьезный архив, здорово! Как же вы нашли этот снимок? А я ведь помню этот турнир, помню эти игры. Он, по-моему, проводился на призы «Советского спорта», – погружаясь в ностальгию, продолжил Семин.

Память его не подвела. Организатором «Подснежника» действительно был «Советский спорт».

– Сейчас отнесу в машину, повешу дома на видном месте, – резюмировал тренер «Локомотива», сфотографировавшись с подарком.

«ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЛОСЬ ГОВОРИТ»

Но был и еще один вопрос, который мы не могли обойти стороной. Сыграет ли легенда «Локо» Дмитрий Лоськов в матче с «Оренбургом». Клубная страница в Instagram анонсировала появление тренера железнодорожников на поле в ближайшем матче. Впрочем, официальных комментариев на эту тему никто не давал. На просьбу о коротком комментарии Лоськова на тему его возможного возвращения Семин среагировал моментально, обратившись к девушке на ресепшене.

– Позвони, пожалуйста, Диме. Попроси его спуститься. Через пару минут в лобби появился Лоськов. Понашей просьбе он прервал свой отдых, и особого восторга по этому поводу на его лице не наблюдалось. О том, что совсем скоро он может стать единоличным рекордсменом по количеству чемпионатов России, в которых ему довелось участвовать, Лоськов говорить отказался.

– Я ничего не знаю! Еще ничего не понятно, – недовольно проворчал он.

На наших лицах – немые воззвания к тренеру, чтобы тот разговорил Лоськова.

– Дима, а чего ты не хочешь поговорить? – деловито уточнил Семин.

– Ну а что я могу сказать? Работаю, тренируюсь. А там как тренер решит.



– Юрий Палыч, а вы что скажете?

– Все правильно Лось говорит, – с хитрой улыбкой произнес наставник железнодорожников и плавно намекнул, что клуб будет сохранять интригу до последнего.



