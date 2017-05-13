Валю бьют, а она улыбается! Скандалы и драки во время пресс-конференции UFC

Промоутерская компания UFC провела большую пресс-конференцию, во время которой были объявлены некоторые поединки с участием чемпионов, а также проведены дуэли взглядов.

«Советский спорт» рассказывает о самом главном, что случилось во время мероприятия.

БОЛЬШИЕ БОИ

Наконец-то объявили о поединке между чемпионом в полутяжелом весе Даниэелем Кормье и Джоном Джонсом. Даниэль давно ждал этого поединка, с того момента, как он проиграл ему в январе 2015 года. После этого Джонс провел всего один бой. Больше всего он запомнился чередой больших скандалов и дисквалификаций. Бой самых сильных полутяжеловесов мира состоится 29 июля на турнире UFC 214. Руководство UFC решило подстраховаться. Если кто-то из бойцов не сможет принять участие, их сможет заменить Джими Манува, который уже давно грезит чемпионским боем.

На дуэли взглядов главным врагам мирового ММА даже не дали посмотреть друг другу в глаза, чтобы не завязалась драка.

Чемпионка легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес узнала, когда ей предстоит сразиться в реванше против Валентины Шевченко, которая имеет сразу три гражданства: Киргизии, Перу и России. Бой девушек состоится на турнире UFC 213, который пройдет 9 июля.

На дуэли взглядов чуть не завязалась драка. Нуньес ударила кулаком Валентину, на что Шевченко ответила только улыбкой. Возможно, если бы не охрана, бой состоялся прямо на дуэли взглядов. После этого случая Шевченко написала в твиттере, что на этот удар она ответит десятью. «Живи последние дни, Аманда», - грозится Валентина.

Помимо этого на пресс-конференции были объявлены еще два боя. Экс-чемпион американского промоушена WSOF Джастин Гейтжи, который уже давно подает надежды и являлся сильнейшим легковесом за пределами UFC, свой дебютный бой в организации Даны Уайта проведет в рамках турнира The Ultimate Fighter 25 Finale против Майкла Джонсона 7 июля. Против того Майкла, которого недавно в одну калитку победил Хабиб Нурмагомедов.

Гейтжи уже озвучил свои ближайшие планы. Он стремится к титулу чемпиона и готов драться против Конора Макгрегора в Ирландии или против Нурмагомедова в России.

И, наконец, Уайт объявил о бое между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Уайдманом и Келвиномом Гастелумом. Эта схватка состоится22 июля на шоу UFC on Fox 22.

ЕЩЕ ОДНА ДРАКА

Во время пресс-конференции подрались бойцы Майкл Киеса и Кевин Ли.

Конфликт между спортсменами возник после того, как Ли упомянул мать своего соперника.

«Киеса возглавит турнир UFC Fight Night 112 только благодаря мне. После этого шоу, он вновь вернется в никуда. Будет выступать на разогреве у разогревочных бойцов. Надеюсь, что он выйдет на поединок, так как знаю, что у его мамки есть билеты», - сказал Ли.

Эти слова выбесили Киесу и он набросился с кулаками на оппонента.

В дело пришлось вмешаться охране. Бой между соперниками состоится 25 июня