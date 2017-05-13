«Челси» - чемпион. 5 причин успеха

«Советский спорт» рассказывает, за счет чего «Челси» в этом сезоне имел такое преимущество над конкурентами в чемпионате Англии.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Приятно думать, что ты кое-что знаешь про футбол и немного в нем разбираешься. Еще приятнее, когда ты можешь этим похвастаться и привести в качестве доказательства какие-нибудь серьезные аргументы. Например, вот такой. В августе, перед началом сезона, делал материал для нашего еженедельника «Советский спорт Футбол», посвященный стартующему чемпионату Англии. И, прогнозируя, кто попадет в первую четверку, заявил, что чемпионом станет «Челси».

«У команды Антонио Конте есть одно очень важное преимущество над конкурентами – она не будет играть в еврокубках, а, значит, может полностью сосредоточиться на чемпионате. Состав «синих» - сбалансирован (ну, может быть, нужен центральный защитник). Тренер отдается работе 24 часа в сутки и, кроме того, сразу добивался результата везде, куда приходил, от «Сиены» до сборной Италии», - говорилось в том тексте.

Дальше, конечно, получилось чуть менее складно – в прогнозе вслед за «Челси» должны были расположиться «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Хотя велик шанс, что с третьим и четвертым местом тоже удастся попасть в точку.

Заканчивая с самовосхвалением, добавлю, что коллега Ломоносов, делая примерно в то же время материал из серии «Как я провел это лето», посвященный «Челси», тоже поставил на победу «синих» в чемпионате Англии – очень уж верил в Конте.

КАЛЕНДАРЬ

Незанятость в еврокубках – это, конечно, аргумент. Тем более что «Челси» довольно быстро «слился» из Кубка лиги. А Кубок Англии, где лондонцы дошли до финала, какой-то критической сверхнагрузкой не стал. В конце концов, для большинства футболистов «синих» 40-45 матчей за сезон – тот минимум, к которому они привыкли.

Благодаря такому графику Конте смог более-менее спокойно работать с командой, донося до игроков свои идеи и требования, а не жить в режиме «восстановление-новый матч».

Кроме того, разреженный календарь позволил «Челси» отыграть весь сезон одним составом, оттачивая сыгранность и взаимодействия – Конте мог не задумываться о ротации.

За 36 туров итальянский тренер задействовал в чемпионате всего 23 футболистов. Один из них – запасной вратарь Бегович, сыгравший один матч. Плюс вернувшийся зимой из аренды в «Борнмуте» Аке (1 матч) и пропустивший почти полгода из-за травмы Зума (8 матчей, два в основе). Плюс молодежь - Айна (2 матча, в сумме 8 минут), Шалоба (9 матчей, в сумме 80 минут) и Лофтус-Чик (6 матчей, в сумме 29 минут). Вспомним ветерана Терри (7 матчей, 4 в основе), и покинувших команду зимой Оскара (9 матчей, 5 в основе) и Ивановича (13 матчей, 6 в основе). И станет понятно, что весь чемпионат «Челси» прошел, по сути, 14-ю футболистами. И это в Англии, с ее скоростями и интенсивностью игры.

Правда, тот же «Ливерпуль» тоже был свободен от еврокубков. «Красные» быстро вылетели из Кубка Англии, но зато добрались до полуфинала Кубка лиги. Так что в этом отношении они с «Челси» были в равных условиях - на сегодняшний день «Ливерпуль» провел 45 матчей, лондонцы – 44. Вот только это команде Юргена Клоппа не помогло, хотя в сентябре она по делу обыграла «синих» на «Стэмфорд Бридж», а в начале ноября, после 11-го тура, и вовсе единолично лидировала. После 12-го тура, кстати, на первое место вышел «Челси», и больше его не отдавал.

ТРАВМЫ

Так в чем же разница? Одна из причин – травмы. Вернее, их отсутствие у «Челси». Если не считать Зума, «сломавшегося» еще в прошлом феврале и вернувшегося только к середине сезона, ни один из игроков основной обоймы «синих» не вылетал надолго из-за травм. В отличие от того же «Ливерпуля», где длительное время лечились почти все лидеры – Коутиньо, Мане, Лаллана, Матип… Мане, ко всему прочему, еще и уезжал в январе на Кубок Африки.

И тут «Челси» стоит сказать «спасибо» Паоло Бертелли – тренеру по физподготовке. И не ему одному, а всей его команде, поскольку у Бертелли есть три помощника – Хулио Тоус, Константино Корратти и Крис Джоунс. Бертелли, Тоуса и Корратти привел с собой Конте – с ними он работал в «Ювентусе» и сборной Италии, а с тем же вообще Корратти сотрудничал еще на заре карьеры, возглавляя заштатный «Ареццо».

СЕЛЕКЦИЯ

Летом «Челси» провернул лучший трансфер года, приобретя в «Лестере» одного из главных творцов прошлогодней сказки «лис» - полузащитника Канте. Результат, как говорится, налицо. Француз же уже получил приз лучшему игроку сезона по версии ассоциации профессиональных футболистов - признание коллег дорогого стоит. Никто не удивится, если Канте получит такую же награду и от журналистов.

Никакой ковровой селекции, в отличие от времен раннего Абрамовича, не было. Помимо Канте «Челси» вернул из «ПСЖ» Давида Луиза, и теперь все думают, что бразилец и вправду умеет играть в защите, пригласил Алонсо из «Фиорентины» и приобрел у «Марселя» форварда Батшуайи. Бельгиец тяжело адаптировался в Англии, проиграл конкуренцию Диего Косте, но именно он забил «золотой» гол «Вест Бромвичу». Общая цена вопроса – 138,5 миллиона евро. Для сравнения, рискующий впервые за 20 лет не попасть в первую четверку «Арсенал» потратил немногим меньше – 115 миллионов.

ТРЕНЕР

Разумеется, про Конте еще будут написаны гигабайты текстов и сделаны сотни минут видеосюжетов. Переход на схему 3-4-3 после разгрома от «Арсенала» (0:3) и последовавшие за этим 13 побед подряд войдут в историю премьер-лиги.

То, как итальянец сделал из Давида Луиза защитника, умело скрыв все недостатки бразильца, над которым потешалась вся Англия и вся Европа, достойно восхищения.

То, как он приручил и выдрессировал Диего Косту, заслуживает долгих и продолжительных аплодисментов. Когда форвард в матче с «Лестером» в середине октября наорал на отказавшегося его заменить Конте, казалось, что-то будет. Что-то громкое, скандальное, с метанием стульев и, возможно, даже членовредительством. Но за последующие пять месяцев Коста получил всего одну желтую карточку, забив при этом 10 голов.

«Он должен понять, что является важной фигурой для этой команды, и если я могу, я оставляю его до финального свистка в каждом матче», - говорил Конте.

Но тактика и психология – это еще не все. Возможно, главное, что сделал Конте – расположил к себе английских журналистов, которые могут сожрать с потрохами кого угодно.

На Рождество после пресс-конференции по итогам матче с «Борнмутом» он пошел с журналистами пить пиво в паб. Репортер ВВС Джон Саутхолл, рассказавший эту историю, охарактеризовал Конте следующим образом – «отличный мужик».

«Мы прекрасно провели время. Конте был очень открыт и любезен с нами и рассказал, как «Челси» живет и работает, чего он хочет достичь и все в этом духе», - сказал он.

Не стеснялся он шутить и во время пресс-конференций. После матча с «Лестером» он попросил у репортера кусок пирога, сказав, что очень голоден.





А если ты ладишь в Англии с журналистами, тем более если ты иностранец, то это, считай, половина успеха.