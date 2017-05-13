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Жуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМ

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМ
Источник: Gettyimages.ru

Если у кого-то еще остались мысли, что Александр Овечкин зря не приехал в сборную России на чемпионат мира – это вы зря.

Супруга нашего суперфорварда Анастасия Шубская решила показать то, чего сам Александр демонстрировать не стал.

Она выложила в Инстаграм-стори кадр задней поверхности бедра Овечкина. И это выглядит просто жутко.


Это повреждение у Саши с жесточайшей серии против «Питтсбурга», где все рубились на максимуме: и «Вашингтон» был жестким, и против команды Овечкина играли так же. Сложно даже представить, что испытывает хоккеист, который после матча снимает амуницию и видит такое на своей ноге. И понимает, что ему предстоит не вылечить это, а получить от доктора только обезболивающий укол перед следующим матчем.

Анастасия Шубская подписала этот кадр просто – «это хоккей». Она наверняка привыкла видеть что-то похожее на теле своего мужа. Может быть, Овечкин тренерскому штабу сборной России, врачам команды тоже скинул такое фото – и все стало понятно.

Да, Олег Знарок сказал, что хотел бы взять Александра на чемпионат мира даже с травмой, но все-таки есть моменты, когда хоккеисту лучше дать время на восстановление. А ведь есть еще и травма колена, там внешних проявлений таких может и нет, но повреждение более опасное.

Одновременно с этой фотографией на официальном сайте НХЛ Овечкин высказался о сезоне. И не сказал ни слова про здоровье, только про игру, про улучшение.

– Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата, – попытался объяснить Овечкин новый вылет фаворита-»Вашингтона». – Нам надо было отыгрываться, перегрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести седьмой матч. Это у нас получилось. Все четыре тройки играли хорошо, но в решающей игре мы проиграли. Не хочу оставаться на одном уровне. Хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи играх в плей-офф и отправиться в отпуск.

Давайте пожелаем Овечкину в этом отпуске как следует поправить здоровье, чтобы вырываться из НХЛ на Олимпиаду в Корее максимально готовым.

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