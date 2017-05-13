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Думай, кому лайкаешь! Голкипера сборной Германии осудили за симпатии к Гитлеру

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Томас Грайсс
Томас ГрайссИсточник: Gettyimages.ru

Немецкий вратарь Томас Грайсс рискует пропустить Зимние игры в Пхенчхане из-за экстремистского лайка в Инстаграм.

Неожиданный скандал вспыхнул в стане хозяйки чемпионата мира в Кельне – сборной Германии.

Ее основной голкипер Томас Грайс, выступающий в НХЛ за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», приехал на родину, чтобы помочь своей команде. А заодно, видимо, решил и активно поучаствовать и в политической жизни своей страны.

В принципе, имеет право! Многие спортсмены не чужды политики и не стесняются высказывать своих взглядов, поддерживая или, наоборот, критикуя разных политических лидеров.

Однако в случае с Грайссом в немецкой прессе разразился настоящий скандал. Потому что голкипер выразил симпатию ни какому-то из нынешних политиков. А Адольфу Гитлеру, который напрямую ассоциируется у многих жителей нашей планеты со зверствами фашизма в первой половине XX века.

Собственно, Грайсс вроде бы ничего такого и не сделал. Он не участвовал в демонстрациях правых немецких радикалов, не призывал немцев в Интернете к восстановлению «великой Германии»…

Томас просто зашел на сайт праворадикальной направленности и начал там расставлять там лайки. В частности, отметил ими фотографию Гитлера, надпись под которой гласила «Не арестован, не осужден, невиновен…»

Подобная реакция вратаря не укрылась от немецких журналистов. На это обратили внимание несколько СМИ и спортивный телеканал.

И как только в прессе поднялся шум, Грайсс от Гитлера сразу отрекся – убрал свои лайки из под этого и других скандальных фото. Но было уже поздно…

- Тот, кто ведёт себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в Пхенчхане, - заявил президент олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн. - Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом.

Спасибо Хорманну за такую вроде бы принципиальную позицию. Но лично у меня она вызвала улыбку. Поскольку «наказание» это чисто условное. Ведь Грайсс играет в НХЛ, поэтому на Олимпиаду, скорее всего, и так бы не попал бы.

Другое дело, что и на чемпионате мира он сейчас сел в запас. В последнем матче немцев против датчан был вторым вратарем. В предыдущем, со словаками, сел на лавку на 10-й минуте, после первого же пропущенного гола…

Ну а россияне, как чувствовали политические взгляды Грайсса, поэтому отгрузили ему шесть шайб в очной ставке 8 мая.

А может Томас именно после этого удручающего для себя матча в канун Дня Победы и наставил лайков Гитлеру?

В любом случает известные спортсмены должны понимать, что во время мировых форумов к ним приковано особое внимание. Что за каждым из них – целая армия поклонников. И каждый игрок – представляет не только себя, и даже не только сборную – всю страну. Он, как бы за нее в ответе. И не только на площадке.

Казалось бы, большой дело – лайк. Один легкий тычок пальцем. А вся Германия от него ходуном заходила…


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