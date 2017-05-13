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Такой «Краснодар» нам в Европе не нужен. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Такой «Краснодар» нам в Европе не нужен. Колонка Юрия Цыбанева
Источник: ФК «Краснодар»

Обозреватель «Советского спорта» ставит «неуд» работе Игоря Шалимова.

Гол Классона «Уралу» на второй добавленной минуте позволил «Краснодару» удержать оценку «почти провал» для завершающегося сезона. Что не умаляет актуальности разговора на злобу дня. О первом, пожалуй, просчете Сергея Галицкого с выбором главного тренера. И о неполном служебном соответствии Игоря Шалимова.

Как раз таки с «Урала» начиналась весна краснодарской надежды. Помните тот уникальный кубковый матч? Когда уральцы, не успев разобраться что к чему, уже получили 0:3. Угодив под ураган атак «Краснодара». «Куда мы попали?!» - комментировали потом игроки Александра Тарханова постигшую их оторопь от встречи с небывалым разгулом стихии.

Мало того. К моменту той игры «Краснодар» успел вполне деловито разобраться в плей-офф Лиги Европы с крепким «Фенербахче» работы Дика Адвоката. И рука уже сама собой тянулась к клавиатуре восславить полноценное возвращение Шалимова в тренерскую профессию и напутствовать его на великие дела.

Думалось: вот же молодец какой! Дал команде за зиму все то, в чем она остро нуждалась. Спортивную злость, навык жесткого прессинга, вертикальную заточенную атаку – силами вновь сформированного трио Классон – Подберезкин – Смолов.

Но на том самом месте – когда «Краснодар» вел 3:0 против «Урала» в кубковом матче, чья-то невидимая рука будто дернула стоп-кран.

И возникло вдруг, и стало нарастать ощущение более чем странное: словно главный тренер, доведя в предсезонку до сознания команды новые футбольные ценности, на том и умыл руки. Дескать, я вам разъяснил, что хочу на поле видеть – я свое дело сделал. А дальше сами.

А «сами» постепенно, от матча к матчу все откровенней стали скатываться на былое-привычное. На футбол комфортного курортного режима. От настоящих «быков» образца конца зимы остались лишь рожки да ножки, определенно принадлежащие менее агрессивному созданию. Фрагментарные попытки прессинга – больше формального, чем агрессивного. Да потуги исполнять нечто вроде балетных па-де-труа в районе линии чужой штрафной.

Футбольный постулат: качество команды измеряется эффективностью ее действий в штрафных площадях. У «Краснодара» на подступах к тылам соперников атака необратимо затухает. Словно подбирается он туда на спущенных шинах.

Почему так? Значит, Шалимов в тренировочном процессе не приучил команду к ускорению в завершающей фазе атаки, не сформировал рабочей привычки к обострению. Не проявил то есть необходимой тренерской настойчивости и последовательности. А пустил дело на самотек. Тот же Классон, напомнивший о себе в концовке матча в Екатеринбурге, на первых своих краснодарских порах прямо сверкал динамичной решительностью – но потом-то его приходилось только что не с лупой на поле высматривать…

И те немногие матчи сезона, в которых «Краснодар» козырнул хоть чем-то, были отмечены сугубо эмоциональным порывом в концовке, а не чем-то более существенным. Вырванные под занавес победы над «Ростовом» и «Зенитом», спасение на флажке с «Зальцбургом», чуть отложенная сейчас в Екатеринбурге горькая доля – ведь в случае поражения судьба последней путевки в Лигу Европы уже бы от «Краснодара» не зависела.

Но по-любому такой отбившийся от тренерской руки «Краснодар» в Лиге Европы нам ни к чему. «Ростов» - намного полезнее и перспективнее.

Матч

Урал - Краснодар - 1:1 (1:0)

Голы

Налдо 42 (1:0 - автогол). Классон 90 (1:1).

Состав

Урал: Арапов, Балажиц, Данцев, Табидзе (Новиков, 37), Димитров, Емельянов, Павленко (Фидлер, 57), Бикфалви, Кулаков, Ильин, Манучарян (Лунгу, 68)

Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Торбинский, Каборе, Классон, Перейра (Жоаозиньо, 61), Газинский, Жигулёв (Мамаев, 46), Вандерсон

Предупреждения:

нет - Перейра, 50; Налдо, 64; Гранквист, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

13 мая 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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