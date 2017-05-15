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Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» напоминает о главных спортивных событиях, который состоятся на этой неделе.

Понедельник (15 мая)

Футбол

В Англии пройдет матч 28-го тура АПЛ между «Челси» и «Уотфордом».

Хоккей

На чемпионате мира пройдут четыре матча: Дания — Италия, Россия — Латвия, Канада — Норвегия и Франция — Словения.

Матч российской команды начнется в 21:15 по московскому времени.

В финале Западной конференции НХЛ «Анахайм» сыграет против «Нэшвилла».

Вторник (16 мая)

Футбол

В Англии состоятся два матча 34-го тура АПЛ: «Арсенал» - «Сандерленд» и «Манчестер Сити» - «Вест Бромвич».

Хоккей

На чемпионате мира пройдут последние матчи группового этапа: Швеция — Словакия, Россия — США, Германия — Латвия, Белоруссия — Норвегия, Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия.

В финале Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» встретится с «Оттавой».

Баскетбол

В плей-офф НБА «Бостон» сыграет против «Вашингтона».

Источник: Gettyimages.ru

Среда (17 мая)

Футбол

В России пройдут матчи 29-го тура РФПЛ.

«Томь» - «Крылья Советов»
«Урал» - «Локомотив»
«Оренбург» - «Уфа»
«Зенит» - «Краснодар»
«Спартак» - «Терек»
«Рубин» - ЦСКА
«Анжи» - «Ростов»
«Арсенал» - «Амкар»

В рамках 27-го тура ФНЛ сыграют «Сокол» и «Химки».

В Англии пройдет игра 28-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед».

В Италии будет разыгран Кубок Италии. Финалисты: «Ювентус» и «Лацио».

Во Франции пройдет встреча 31-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном».

В финале Кубка Украины сыграют «Шахтер» и киевское «Динамо».

Хоккей

В финале Западной конференции НХЛ «Нэшвилл» сыграет против «Анахайма».

Баскетбол

В финале Западной конференции НБА «Голден Стэйт» сыграет против «Сан-Антонио».

Четверг (18 мая)

Футбол

В Англии пройдет матч 34-го тура АПЛ между «Лестером» и «Тоттенхэмом».

Хоккей

Состоятся игры ¼ финала чемпионата мира.

В финале Восточной конференции НХЛ «Оттава» сыграет против «Питтсбурга».

Источник: ФК «Краснодар»

Пятница (19 мая)

Хоккей

«Нэшвилл» примет «Анахайм» в финале Западной конференции НХЛ.

Баскетбол

Пройдут матчи полуфинала Евролиги. ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом», а «Фенербахче» - с «Реалом».

Смешанные единоборства (ММА)

В Лондоне состоится турнир Bellator 179. В главном поединке Рори Макдональд сразится против Пола Дэйли.

В Сочи состоится турнир M-1 Challenge 77. В главном поединке вечера Вадим Немков подерется с Ронни Маркесом.

Суббота (20 мая)

Футбол

В молодежном первенстве пройдут матчи последнего тура.

В первенстве ФНЛ будут сыграны матчи 38-го тура. Центральная игра - «Нефтехимик» - «Енисей».

В Германии пройдут матчи 34-го тура Бундеслиги. «Бавария» примет «Фрайбург».

Во Франции пройдут матчи 38-го тура Лиги 1. «ПСЖ» встретится с «Каном», «Лион» примет «Ниццу», а «Ренн» - «Монако».

Хоккей

На чемпионате мира пройдут полуфинальные матчи.

В финале Восточной конференции НХЛ сыграют «Оттава» и «Питтсбург».

Смешанные единоборства (ММА)

В Санкт-Петербурге состоится турнир ACB 61. В главном поединке вечера Марат Балаев сразится против Адлана Батаева.

Источник: Gettyimages.ru

Воскресенье (21 мая)

Футбол

В России пройдут матчи 30-го тура РФПЛ. Все они начнутся в одно время — в 15:00 по московскому времени.

«Оренбург» - «Ростов»
«Томь» - «Краснодар»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Арсенал» - «Спартак»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА - «Анжи»
«Крылья Советов» - «Терек»

В Англии состоятся матчи 38-го тура АПЛ. «Арсенал» примет «Эвертон», «Лестер» - «Борнмут», «Ливерпуль» - «Мидлсбро», «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас», «Уотфорд» - «Манчестер Сити», «Челси» - «Сандерленд».

В Испании пройдут матчи 38-го тура Примеры. «Атлетико» - «Атлетик», «Барселона» - «Эйбар», «Валенсия» - «Вильярреал», «Малага» - «Реал».

В Италии состоятся игры 37-го тура Серии А: «Кьево» - «Рома», «Милан» - «Болонья», «Наполи» - «Фиорентина», «Ювентус» - «Кротоне».

Хоккей

На чемпионате мира пройдут матчи за третье место (17:15 мск) и финал (21:45 мск).

Баскетбол

В финале Западной конференции НБА «Сан-Антонио» сыграет против «Голден Стэйт».

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Сергей Ващенко
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