Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе
«Советский спорт» напоминает о главных спортивных событиях, который состоятся на этой неделе.
Понедельник (15 мая)
Футбол
В Англии пройдет матч 28-го тура АПЛ между «Челси» и «Уотфордом».
Хоккей
На чемпионате мира пройдут четыре матча: Дания — Италия, Россия — Латвия, Канада — Норвегия и Франция — Словения.
Матч российской команды начнется в 21:15 по московскому времени.
В финале Западной конференции НХЛ «Анахайм» сыграет против «Нэшвилла».
Вторник (16 мая)
Футбол
В Англии состоятся два матча 34-го тура АПЛ: «Арсенал» - «Сандерленд» и «Манчестер Сити» - «Вест Бромвич».
Хоккей
На чемпионате мира пройдут последние матчи группового этапа: Швеция — Словакия, Россия — США, Германия — Латвия, Белоруссия — Норвегия, Чехия — Швейцария и Канада — Финляндия.
В финале Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» встретится с «Оттавой».
Баскетбол
В плей-офф НБА «Бостон» сыграет против «Вашингтона».
Среда (17 мая)
Футбол
В России пройдут матчи 29-го тура РФПЛ.
«Томь»
- «Крылья Советов»
«Урал» - «Локомотив»
«Оренбург» - «Уфа»
«Зенит» - «Краснодар»
«Спартак» - «Терек»
«Рубин» - ЦСКА
«Анжи» - «Ростов»
«Арсенал» - «Амкар»
В рамках 27-го тура ФНЛ сыграют «Сокол» и «Химки».
В Англии пройдет игра 28-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед».
В Италии будет разыгран Кубок Италии. Финалисты: «Ювентус» и «Лацио».
Во Франции пройдет встреча 31-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном».
В финале Кубка Украины сыграют «Шахтер» и киевское «Динамо».
Хоккей
В финале Западной конференции НХЛ «Нэшвилл» сыграет против «Анахайма».
Баскетбол
В финале Западной конференции НБА «Голден Стэйт» сыграет против «Сан-Антонио».
Четверг (18 мая)
Футбол
В Англии пройдет матч 34-го тура АПЛ между «Лестером» и «Тоттенхэмом».
Хоккей
Состоятся игры ¼ финала чемпионата мира.
В финале Восточной конференции НХЛ «Оттава» сыграет против «Питтсбурга».
Пятница (19 мая)
Хоккей
«Нэшвилл» примет «Анахайм» в финале Западной конференции НХЛ.
Баскетбол
Пройдут матчи полуфинала Евролиги. ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом», а «Фенербахче» - с «Реалом».
Смешанные единоборства (ММА)
В Лондоне состоится турнир Bellator 179. В главном поединке Рори Макдональд сразится против Пола Дэйли.
В Сочи состоится турнир M-1 Challenge 77. В главном поединке вечера Вадим Немков подерется с Ронни Маркесом.
Суббота (20 мая)
Футбол
В молодежном первенстве пройдут матчи последнего тура.
В первенстве ФНЛ будут сыграны матчи 38-го тура. Центральная игра - «Нефтехимик» - «Енисей».
В Германии пройдут матчи 34-го тура Бундеслиги. «Бавария» примет «Фрайбург».
Во Франции пройдут матчи 38-го тура Лиги 1. «ПСЖ» встретится с «Каном», «Лион» примет «Ниццу», а «Ренн» - «Монако».
Хоккей
На чемпионате мира пройдут полуфинальные матчи.
В финале Восточной конференции НХЛ сыграют «Оттава» и «Питтсбург».
Смешанные единоборства (ММА)
В Санкт-Петербурге состоится турнир ACB 61. В главном поединке вечера Марат Балаев сразится против Адлана Батаева.
Воскресенье (21 мая)
Футбол
В России пройдут матчи 30-го тура РФПЛ. Все они начнутся в одно время — в 15:00 по московскому времени.
«Оренбург»
- «Ростов»
«Томь» - «Краснодар»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Арсенал» - «Спартак»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА - «Анжи»
«Крылья Советов» - «Терек»
В Англии состоятся матчи 38-го тура АПЛ. «Арсенал» примет «Эвертон», «Лестер» - «Борнмут», «Ливерпуль» - «Мидлсбро», «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас», «Уотфорд» - «Манчестер Сити», «Челси» - «Сандерленд».
В Испании пройдут матчи 38-го тура Примеры. «Атлетико» - «Атлетик», «Барселона» - «Эйбар», «Валенсия» - «Вильярреал», «Малага» - «Реал».
В Италии состоятся игры 37-го тура Серии А: «Кьево» - «Рома», «Милан» - «Болонья», «Наполи» - «Фиорентина», «Ювентус» - «Кротоне».
Хоккей
На чемпионате мира пройдут матчи за третье место (17:15 мск) и финал (21:45 мск).
Баскетбол
В финале Западной конференции НБА «Сан-Антонио» сыграет против «Голден Стэйт».