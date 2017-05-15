Лондон, Сочи, Канзас, Грозный. Календарь турниров ММА на эту неделю
«Советский спорт» напоминает любителям ММА о турнирах, которые пройдут на этой неделе (15-21 мая).
19 мая
Лондон (Великобритания)
Bellator 179
Рори
Макдональд (18-4) - Пол Дэйли (39-14-2)
Лиам Макгири (12-1) - Линтон Васселл (17-5)
Чейк Конго (26-10-2) - Аугусто Сакаи (9-0-1)
Дэн Эдвардс (14-14) - Алекс Лохоре (11-1)
Кевин Фергюсон-младший (0-1) - Дэрриал Гриффин (0-0)
Джей Додс (6-0) - Алфи Дэвис (7-1)
Став Економу (17-5-1) — Дэн Конечке (7-9-1)
Джейми Пауэлл (6-1) — Амир Альбази (9-0)
Умер Каяни (4-3) - Натан Джонс (10-5)
Фабиан Эдвардс (0-0) - Рафал Чежровски (2-0)
Джереми Петли (10-8-1) - Чейз Мортон (6-3)
Лукаш Паробик (12-6) - Нейл Грув (12-8-1)
Марчин Простко (4-3) - Майк Шипман (9-1)
Сали Кулучан (4-5) - Диего Барбоса (2-1)
19
мая
Сочи (Россия)
M-1 Challenge 77
Ронни
Маркес (16-4) - Виктор Немков (24-6)
Талех Наджафзаде ( 5-1-1) - Артем Фролов (8-0)
Мозес Мурриета (4-0) - Андрей Селедцов (6-3)
Артур Лемос (8-2) - Раул Тутараули (8-3)
Фелипе Рего (10-3) - Виктор Колесник (9-2-1)
Тилль Кинне (5-1) - Павел Гордеев (6-0)
Андрей Лежнев (10-7) - Курбанали Абдусаламов (6-3)
20
мая
Прайор-Лейк (США)
LFA 12
Бен Нейманн (12-4) -
Деррик Крантц (19-9)
Чейз Уолдон (10-2) - Марсело Нуньес (5-1)
Чед Кьюрри (8-1) - Джереми Нельсон (3-1)
Дэн Морет (11-3) - Асхан Морвари (12-6)
Бобби Ли (5-0) - Джеффери Петерсон (4-4)
20 мая
Санкт-Петербург (Россия)
ACB 61
Марат Балаев (7-0) —
Адлан Батаев (7-0)
Алексей Буторин (11-1) — Никола Дипчиков (15-5)
Михаил Колобегов (11-3) — Петр Штрус (10-3-2)
Андрей Кошкин (16-5) — Эдуард Вартанян (16-2)
Альберт Туменов (17-4) — Марсело Алфая (18-7)
Денис Смолдарев (12-3) — Таннер Босер (12-3)
Олег Борисов (18-2-1) — Мурад Каламов (8-1)
Беслан Исаев (35-9) — Элвис Мутапчич (15-5-1)
Арман Оспанов (7-0) — Тайчи Накажима (12-7-1)
Василий Пальок (8-5) — Алексей Мартынов (11-7-1)
Турал Рагимов (15-3) — Рустам Керимов (5-0)
Луис Паломино (25-13) — Маркус Винисиус Шмитц (13-3)
20 мая
Дюрен (Германия)
Superior FC 17
Васо Бакосевич (26-16-1)
— Нордин Асрих (24-10-1)
Эдгарс Шкриверс (10-4) — Антун Рачич (18-7-1)
Брайан Эден (30-15) — Бжорн Шмидеберг (11-6-1)
Фабиано Силва да Консенсао (27-8-1) — Лом-Али Ескиев (12-3)
Бислан Этлешев (6-6) — Лео Жулич (7-1)
Тамирлан Дадаев (14-5) — Керим Енгижек (11-6)
Фарбод Ираннехад (7-0-1) — Шамиль Банукаев (4-0)
Иони Разафиарисон (2-1) — Елена Колесник (5-0)
21 мая
Канзас (США)
Invicta FC 23
Ванесса Порто (18-7) —
Агниешка Ниджидз (9-0)
Сара Далелио (11-6) — Роксана Модаффери (20-13)
Андре Ли (6-2) — Лиз Трейси (3-1)
Эрика Тибурчио (10-4) — Тесса Симпсон (5-1)
Элизабет Филлипс (6-5) — Келли Фашолц (3-2)
Тиффани Ван Шуст (0-2) — Кристиан Фереа (1-0)
21 мая
Грозный (Россия)
WFCA 38
Нодар
Кудухашвили (12-2) - Абубакар Вагаев (14-2)
Вирджил Звиккер (15-5-1) - Зелимхан Умиев (9-1)
Вагнер Прадо (12-2-1) - Магомед Анкалаев (7-0)
Ильдемар Алькантара (21-10) - Беслан Ушуков (14-2)
Александре Беззера (19-5) - Салман Жамалдаев (13-1)
Дженар да Силва (15-5) - Магомедрасул Хасбулаев (25-7)
Луис Альберто Ногейра (21-5-1) - Юнус Евлоев (20-8)