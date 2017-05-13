Драма Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекорд
«Амкар» был лучше «Спартака», но проиграл, а чемпион продолжил идти на рекорд по набранным очкам в чемпионатах России.
В первом тайме против «Амкара» Денис Глушаков наглядно показал, как же важна эмоциональная составляющая в футболе. Лидер команды, человек, выручавший «Спартак» в самых сложных ситуациях сезона, к 30-й минуте сделал три таких обреза, после которых обычно на второй тайм не выходят. Причем это не были обостряющие и сложные по исполнению пасы, нет, Глушаков, начиная атаку в центре поля, ошибался в элементарных поперечных передачах. В итоге опасные контратаки приходилось срывать партнерам капитана.
Очевидно, что после
изнуряющего весеннего отрезка, лидерам будет не хватать мотивации в уже ничего
незначащих матчах. Наверное, поэтому Каррера выпустил смешанный состав. Реброва
в воротах сменил Селихов, центральную пару защитников составили Кутепов и
Боккетти, Джикия отправился на левый фланг обороны, Тигиев – на правый.
Фернандо и Зобнина в центре поля подменяли Леонтьев и Ананидзе, а Промеса в
атаке – Мельгарехо.
«Амкару» этот матч тоже
ничего не давал. Тем не менее, ощущение ненужности происходящего на поле не
возникало. Все было как надо – стыки, подкаты, единоборства. Этого было даже
с излишком. Хозяева в таком футболе чувствовали себя увереннее, за счет
быстрого перепаса в центральной зоне выбираясь из под прессинга «Спартака».
По замыслу Карреры
страсти, эмоций должны были добавить те, кто прежде не так часто появлялся в
стартовом составе. Например, Леонтьев. Но игрок «Спартака-2» выглядел скованно,
почти не обострял, большую часть пасов отдавая либо ближнему, либо назад,
защитникам. Так место в старте не отвоюешь.
Мельгарехо затерялся на левом фланге, почти не встречаясь с мячом. Во втором тайме его заменил Промес. Ананидзе привычно технично обращался с мячом, но в этот раз остроты от полузащитника исходило мало.
У «Амкара» самым
активным был воспитанник питерского «Зенита» Гасилин. В концовке тайма он имел
очень хороший момент, но выручил Селихов, вовремя вышедший из ворот. Чуть позже форвард «Амкара» получил еще более очевидный шанс, выйдя один на один с
вратарем «Спартака», но пробил выше. И разочарованно упал на газон, будто даже
не желая подниматься. Помогли одноклубники.
Во втором тайме на поле
ничего не изменилось. Много борьбы, мало футбола. «Амкар» смотрелся интереснее,
«Спартак» - класснее. Пермяки создавали моменты, а красно-белые –
реализовывали. «Спартак» забил, по сути, со своего единственного шанса. Джикия здорово
подключился в атаку, отдав пас на дальнюю штангу, где Самедов был никем не
прикрыт. Вуаля!
Далее «Амкар» активнее
полез вперед, начал «грузить» в штрафную. Но команда Карреры достаточно
спокойно держалась, перекрывая все зоны и выигрывая большую часть верховых
единоборств. Это к слову о том, чем научил Каррера спартаковцев. В защите
прогресс очевиден. Если новое сочетание защитников так надежно выглядит в
Перми, то это гуд.
Да, напряжение
создавалось нешуточное, но ведь «Спартака» играл не с ребятами из соседнего
двора, а - с одной из самых крепких команд РФПЛ. В концовке у многострадального
Гасилина был третий шанс испортить чемпионское настроение «Спартаку». Но после
подачи с фланга форвард вновь пробил выше.
«Спартак» начал серию из трех оставшихся матчей по-чемпионски – с победы. Для повторения рекорда чемпионатов России (в 1999 году «Спартак» набирал в 30-и матчах также 72 очка) нужно победить еще дважды.
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция