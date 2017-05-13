Драма Гасилина. «Спартак» в Перми продолжил идти на рекорд

«Амкар» был лучше «Спартака», но проиграл, а чемпион продолжил идти на рекорд по набранным очкам в чемпионатах России.

В первом тайме против «Амкара» Денис Глушаков наглядно показал, как же важна эмоциональная составляющая в футболе. Лидер команды, человек, выручавший «Спартак» в самых сложных ситуациях сезона, к 30-й минуте сделал три таких обреза, после которых обычно на второй тайм не выходят. Причем это не были обостряющие и сложные по исполнению пасы, нет, Глушаков, начиная атаку в центре поля, ошибался в элементарных поперечных передачах. В итоге опасные контратаки приходилось срывать партнерам капитана.

Очевидно, что после изнуряющего весеннего отрезка, лидерам будет не хватать мотивации в уже ничего незначащих матчах. Наверное, поэтому Каррера выпустил смешанный состав. Реброва в воротах сменил Селихов, центральную пару защитников составили Кутепов и Боккетти, Джикия отправился на левый фланг обороны, Тигиев – на правый. Фернандо и Зобнина в центре поля подменяли Леонтьев и Ананидзе, а Промеса в атаке – Мельгарехо.

«Амкару» этот матч тоже ничего не давал. Тем не менее, ощущение ненужности происходящего на поле не возникало. Все было как надо – стыки, подкаты, единоборства. Этого было даже с излишком. Хозяева в таком футболе чувствовали себя увереннее, за счет быстрого перепаса в центральной зоне выбираясь из под прессинга «Спартака».

По замыслу Карреры страсти, эмоций должны были добавить те, кто прежде не так часто появлялся в стартовом составе. Например, Леонтьев. Но игрок «Спартака-2» выглядел скованно, почти не обострял, большую часть пасов отдавая либо ближнему, либо назад, защитникам. Так место в старте не отвоюешь.

Мельгарехо затерялся на левом фланге, почти не встречаясь с мячом. Во втором тайме его заменил Промес. Ананидзе привычно технично обращался с мячом, но в этот раз остроты от полузащитника исходило мало.

У «Амкара» самым активным был воспитанник питерского «Зенита» Гасилин. В концовке тайма он имел очень хороший момент, но выручил Селихов, вовремя вышедший из ворот. Чуть позже форвард «Амкара» получил еще более очевидный шанс, выйдя один на один с вратарем «Спартака», но пробил выше. И разочарованно упал на газон, будто даже не желая подниматься. Помогли одноклубники.

Во втором тайме на поле ничего не изменилось. Много борьбы, мало футбола. «Амкар» смотрелся интереснее, «Спартак» - класснее. Пермяки создавали моменты, а красно-белые – реализовывали. «Спартак» забил, по сути, со своего единственного шанса. Джикия здорово подключился в атаку, отдав пас на дальнюю штангу, где Самедов был никем не прикрыт. Вуаля!

Далее «Амкар» активнее полез вперед, начал «грузить» в штрафную. Но команда Карреры достаточно спокойно держалась, перекрывая все зоны и выигрывая большую часть верховых единоборств. Это к слову о том, чем научил Каррера спартаковцев. В защите прогресс очевиден. Если новое сочетание защитников так надежно выглядит в Перми, то это гуд.

Да, напряжение создавалось нешуточное, но ведь «Спартака» играл не с ребятами из соседнего двора, а - с одной из самых крепких команд РФПЛ. В концовке у многострадального Гасилина был третий шанс испортить чемпионское настроение «Спартаку». Но после подачи с фланга форвард вновь пробил выше.

«Спартак» начал серию из трех оставшихся матчей по-чемпионски – с победы. Для повторения рекорда чемпионатов России (в 1999 году «Спартак» набирал в 30-и матчах также 72 очка) нужно победить еще дважды.