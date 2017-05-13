Кто станет чемпионом НСФЛ?
С 14 по 17 мая в Евпатории состоится финальный турнир Премьер-группы НСФЛ. На полях спортивного комплекса «Арена Крым» сойдутся 16 студенческих команд из 15 городов страны.
За 4 дня участники первенства сыграют в общей сложности 25 матчей, по итогам которых будут определены чемпион и призеры НСФЛ, а также команды покидающие Премьер-группу.
Вместо студентов Чеченского государственного университета вне конкурса выступит команда Севастопольского государственного университета.
17 мая состоится гала-матч между сборной Крыма и сборной НСФЛ, которую недавно возглавил известный российский футболист Андрей Канчельскис.
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)
СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)
КубГУ (Краснодар) – 25 (12)
ТГУ (Тамбов) – 23 (12)
СГУ (Саратов) – 22 (12)
УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)
РЭУ (Москва) – 17 (12)
ОрелГУ (Орел) – 17 (12)
СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)
ЧГУ (Грозный) – 16 (12)
КФУ (Симферополь) – 13 (12)
МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (12)
СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (12)