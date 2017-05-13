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Кто станет чемпионом НСФЛ?

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто станет чемпионом НСФЛ?

С 14 по 17 мая в Евпатории состоится финальный турнир Премьер-группы НСФЛ. На полях спортивного комплекса «Арена Крым» сойдутся 16 студенческих команд из 15 городов страны.

За 4 дня участники первенства сыграют в общей сложности 25 матчей, по итогам которых будут определены чемпион и призеры НСФЛ, а также команды покидающие Премьер-группу.

Вместо студентов Чеченского государственного университета вне конкурса выступит команда Севастопольского государственного университета.

17 мая состоится гала-матч между сборной Крыма и сборной НСФЛ, которую недавно возглавил известный российский футболист Андрей Канчельскис.

Положение команд

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)

СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)

КубГУ (Краснодар) – 25 (12)

ТГУ (Тамбов) – 23 (12)

СГУ (Саратов) – 22 (12)

УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)

РЭУ (Москва) – 17 (12)

ОрелГУ (Орел) – 17 (12)

СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)

ЧГУ (Грозный) – 16 (12)

КФУ (Симферополь) – 13 (12)

МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (12)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (12)

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