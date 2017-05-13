Андрей Канчельскис: Шанс попасть в сборную есть у каждого

18 мая в Евпатории произойдет историческое событие: свой первый матч проведет студенческая футбольная сборная России, а руководить ей будет известный российский футболист и тренер Андрей Канчельскис.

Андрею Канчельскису предстоит стать одним из самых внимательных наблюдателей за встречами финального турнира Национальной студенческой футбольной лиги, который пройдут 14-17 мая на полях крымского курорта. По итогам состязаний определятся победитель и призеры третьего чемпионата России среди студентов, а также команды, которым предстоит покинуть Премьер-группу. Канчельскису же, принявшему в апреле предложение стать главным тренером сборной России, выпала задача назвать кандидатов в команду и провести матч, первый в истории, против студенческой сборной Крыма.

- Честно признаюсь, еще недавно даже не предполагал, что буду руководить студенческой сборной России, - говорит Канчельскис. – Правда, и сборной пока нет, ее только предстоит создать. Это интересная работа.

- НСФЛ – молодая лига, ей всего третий год. А в Англии, где вы много лет выступали, студенческий футбол развит?

- Да, там университеты вовсю соревнуются. Правда, у меня такое впечатление, что в Англии в футбол вообще все играют – и маленькие дети, и юноши, и девушки, и школьники, и студенты. Много лиг. В Англии без футбола жить не могут, хранят традиции, поддерживают систему соревнований. Именно этого нам сегодня не хватает. А ведь в советские время вузы между собой соревновались. Помню, в Кировоградском институте физкультуры, где я учился, была футбольная команда, правда, я за нее не выступал, так как уже в 17 лет играл за клуб второй лиги на профессиональном уровне. К футболистам преподаватели относились снисходительно – экзамены сдавать было проще. Да и к другим спортсменам тоже – гимнастам, баскетболистам, волейболистам…

- Как думаете, у участников НСФЛ, которые по футбольным меркам довольно взрослые игроки – всем по 18 и больше лет, есть шансы попасть в профессиональный футбол?

- Шансы у каждого есть. Знаю много примеров, когда люди начинали играть после 20 лет. Например, Алексей Михайличенко впервые сыграл за основной состав киевского «Динамо» в 24 года, а потом стал одним из основных полузащитников сборной СССР. Георгий Ярцев заиграл в «Спартаке» в 27 лет – стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Андрей Тихонов попал в «Спартак» уже после службы в армии – признавался лучшим в России. Если человек дано, значит, дано. Надо только терпеть и добиваться своего.

- Вы уже представляете свою работу на посту главного тренера студенческой сборной?

- Первый шаг – знакомство с командами НСФЛ. Второй – отбор сильнейших на первый матч, который пройдет в Евпатории. Ну, а затем надо будет постоянно ездить по турнирам, следить вживую за матчами, анализировать, в общем, выполнять ту работу, которую делает тренер любой сборной. Есть, конечно, видео, но оно дает далеко не полную информацию о футболистах.

- Учеба не позволяет студентам тренироваться каждый день, как это принято в профессиональных командах. Вам наверняка придется объяснять им какие-то азы и выступать в роли педагога. Как вы к этому относитесь?

- Посмотрим. Проведем для начала шахматный турнир…

- Шахматы – как тест для кандидатов в сборную?

- Конечно. Шахматы показывают, способен ли человек мыслить, в том числе и на футбольном поле. Если тебе раз за разом детский мат ставят, ни за доской, ни на поле делать нечего.

- А программа сборов предусмотрена?

- Планируем сбор перед Межконтинентальным турниром, который пройдет в октябре в Сочи в рамках Фестиваля молодежи и студентов. Познакомимся поближе, поработаем над теорией, подтянем, насколько возможно, «физику». Пока же надо просто попытаться собрать всех сильнейших и поставить перед ними конкретные задачи на игру против сборной Крыма. Следующий сезон НСФЛ стартует в сентябре, и по первым его матчам также пойдет отбор в сборную. Так что в Сочи могут поехать совсем не те игроки, что выступят в Евпатории. То есть, шанс попасть в сборную есть сегодня у каждого.

- Как вы относитесь к идее создания Мировой студенческой футбольной лиги?

- Прекрасная идея! Думаю, Межконтинентальный турнир в Сочи даст ей толчок. Кому из студентов не захочется сыграть со сверстниками из других стран?! Да и ФИФА, надеюсь, поддержит инициативу, которая вполне соответствует ее философии.